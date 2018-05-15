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苹果App Store全新设计见成效：通过浏览下App有提升

2018年05月15日08:49  新浪科技   收藏本文     

　　新浪科技讯 北京时间5月15日早间消息，去年秋天，苹果推出了经过重新设计的App Store，着重强调编辑推荐内容，主要目的之一就是降低应用的发现难度，里面包括“今日App”、编辑精选、应用列表甚至是应用开发者访谈等内容。根据Sensor Tower最新调查，苹果的改版起到了良好的效果。

　　Sensor Tower调查显示，去年9月推出改版后的App Store之后，用户在浏览App Store时发现的应用更多了。

　　App Store改版以前，浏览下载量只占全部下载量的10%。改版之后，这个数字有所提升，如今已占全部下载量的15%以上。进入2018年以来，这个数字一直维持在这个水平，这说明用户并不是因为一时新鲜而提升了使用App Store发现应用的数量。

2017年5月-2018年4月，全球App Store中通过浏览下载应用占比2017年5月-2018年4月，全球App Store中通过浏览下载应用占比

　　尽管浏览下载量有所提高，但是搜索下载（用户在搜索框内输入关键词来寻找应用）依然是最主要的应用发现和下载方式，当前在所有应用下载中，有65%来自搜索下载，远远超过浏览下载和推荐下载等其他方式。

　　Sensor Tower表示，他们使用的数据是在2017年5月到2018年4月之间所收集到的应用下载数量数据。

　　这份报告还发现了人们发现应用和游戏之间的不同方式。

游戏与非游戏类应用不同下载来源占比游戏与非游戏类应用不同下载来源占比

　　结果显示，相比非游戏类应用，人们更愿意通过浏览的方式发现新游戏。在所有游戏下载中，只有56%的下载来自搜索，而非游戏类应用中这一比例则达到了69%。同时，在游戏下载中，24%来自浏览下载，而在非游戏类应用中，这一比例仅仅为9%。

　　这意味着，很多iOS用户喜欢通过App Store中的编辑推荐来发现新的游戏。另外，在新的App Store中，游戏应用可以添加视频预览，而且“编辑之选”这个标签也被重点标出，这让用户更愿意通过浏览的方式发现新游戏。(月恒)

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文章关键词： 游戏应用App Store苹果设计

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