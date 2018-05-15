苹果App Store全新设计见成效：通过浏览下App有提升

新浪科技讯 北京时间5月15日早间消息，去年秋天，苹果推出了经过重新设计的App Store，着重强调编辑推荐内容，主要目的之一就是降低应用的发现难度，里面包括“今日App”、编辑精选、应用列表甚至是应用开发者访谈等内容。根据Sensor Tower最新调查，苹果的改版起到了良好的效果。

Sensor Tower调查显示，去年9月推出改版后的App Store之后，用户在浏览App Store时发现的应用更多了。

App Store改版以前，浏览下载量只占全部下载量的10%。改版之后，这个数字有所提升，如今已占全部下载量的15%以上。进入2018年以来，这个数字一直维持在这个水平，这说明用户并不是因为一时新鲜而提升了使用App Store发现应用的数量。

中通 过浏览下载应用占比 2017年5月-2018年4月，全球App Store过浏览下载应用占比

尽管浏览下载量有所提高，但是搜索下载（用户在搜索框内输入关键词来寻找应用）依然是最主要的应用发现和下载方式，当前在所有应用下载中，有65%来自搜索下载，远远超过浏览下载和推荐下载等其他方式。

Sensor Tower表示，他们使用的数据是在2017年5月到2018年4月之间所收集到的应用下载数量数据。

这份报告还发现了人们发现应用和游戏之间的不同方式。

游戏与非游戏类应用不同下载来源占比

结果显示，相比非游戏类应用，人们更愿意通过浏览的方式发现新游戏。在所有游戏下载中，只有56%的下载来自搜索，而非游戏类应用中这一比例则达到了69%。同时，在游戏下载中，24%来自浏览下载，而在非游戏类应用中，这一比例仅仅为9%。

这意味着，很多iOS用户喜欢通过App Store中的编辑推荐来发现新的游戏。另外，在新的App Store中，游戏应用可以添加视频预览，而且“编辑之选”这个标签也被重点标出，这让用户更愿意通过浏览的方式发现新游戏。(月恒)