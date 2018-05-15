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Snapchat在媒体版块插播广告 强制用户观看

Snapchat在媒体版块插播广告 强制用户观看
2018年05月15日 08:40 新浪科技
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Snapchat强制插播的广告Snapchat强制插播的广告

　　新浪科技讯 北京时间5月15日早间消息，Snapchat的用户正在被强制看一种全新类型的广告，这种广告不能跳过。

　　本周一，Snapchat上出现了第一批强制观看的广告。广告内容是推广《死侍》（Deadpool）和《Adrift》等电影，以及三星Galaxy S9和Snapple等产品。

　　新广告就像是电视剧中插播的电视广告。Snapchat一直试图在移动时代模仿电视媒体。

　　目前，这种6秒的广告只出现在“Shows”节目中。这是由于Snapchat主要媒体伙伴NBC环球、迪士尼维亚康姆等推出的系列节目，会出现在Snapchat的“发现”标签中。

　　强制观众观看广告是Snapchat迈出的一大步。此前，Snapchat非常反感用户无法控制的广告。自2014年推出以来，Snapchat的视频广告一直都是可跳过的。

　　然而，该公司也在面临品牌方的压力。一名广告主表示，由于观众观看广告的时长太短，平均时长不到2秒，广告主对此感到非常不满。另一名数字广告公司的高管也指出：“如果不做调整，那么他们无法开发出有竞争力的、由广告支撑的平台。”(李丽)

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