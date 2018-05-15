扎克伯格今天34岁：出生以来平均每天赚600万美元

新浪科技讯 北京时间5月15日早间消息，Facebook公司CEO马克·扎克伯格今天迎来了自己的34岁生日，但是他的这个生日过的可能并不是太开心，毕竟他的公司如今正面临着成立以来最大的危机，受隐私泄露和虚假新闻等事件影响，Facebook如今正处在水深火热之中。

扎克伯格还是一位年轻人，由于他在大学期间就开始了自己的创业之旅，因此尽管年龄不大，但是他已经积累了大量的财富。如今他的资本净值已近达到了740亿美元（福布斯数据），这意味着，在他34年的生活中，平均每一天都赚了597万美元。这个数字仅仅排在亚马逊创始人杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）之后，贝索斯如今的资产净值已经接近1320亿美元，平均每天赚680万美元。

扎克伯格

其他一些科技界创业者也是在很年轻的时候就开始了创业，例如微软联合创始人比尔·盖茨（Bill Gates），在1987年盖茨成为了有史以来最年轻的亿万富翁，那年仅仅31岁的他赚到了人生中第一个10亿美元。但是如今盖茨已经功成身退，现在62岁的他已经将自己的经历放在了慈善事业上。盖茨平均每天的收入是400万美元。而伯克希尔·哈撒韦公司的沃伦·巴菲特（Warren Buffett）在87岁的时候，平均每天收入为270万美元。

最近几年来，扎克伯格也在将Facebook给他带来的收入用在其他地方。FaceSet的数据显示，在过去6个月内，扎克伯格抛售了大约33.8亿美元的Facebook股票，所获得资产大多数都用在了与其妻子建立的“陈-扎克伯格倡议”基金会（CZI）上，旨在对教育、医疗、主房、移民改革和刑事司法改革方面进行投资。

去年9月，扎克伯格曾表示在未来18个月中，他将会卖出最多7500万股Facebook股票（约合128亿美元），并且将所获得的资金用在CZI上。

尽管Facebook最近遇到了一些麻烦，但是进入2018年以来，该公司股价上涨幅度达到了6%，超过了谷歌。(月恒)