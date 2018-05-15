新浪科技> 互联网 > 正文

扎克伯格今天34岁：出生以来平均每天赚600万美元

扎克伯格今天34岁：出生以来平均每天赚600万美元
2018年05月15日 08:34 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 北京时间5月15日早间消息，Facebook公司CEO马克·扎克伯格今天迎来了自己的34岁生日，但是他的这个生日过的可能并不是太开心，毕竟他的公司如今正面临着成立以来最大的危机，受隐私泄露和虚假新闻等事件影响，Facebook如今正处在水深火热之中。

　　扎克伯格还是一位年轻人，由于他在大学期间就开始了自己的创业之旅，因此尽管年龄不大，但是他已经积累了大量的财富。如今他的资本净值已近达到了740亿美元（福布斯数据），这意味着，在他34年的生活中，平均每一天都赚了597万美元。这个数字仅仅排在亚马逊创始人杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）之后，贝索斯如今的资产净值已经接近1320亿美元，平均每天赚680万美元。

扎克伯格扎克伯格

　　其他一些科技界创业者也是在很年轻的时候就开始了创业，例如微软联合创始人比尔·盖茨（Bill Gates），在1987年盖茨成为了有史以来最年轻的亿万富翁，那年仅仅31岁的他赚到了人生中第一个10亿美元。但是如今盖茨已经功成身退，现在62岁的他已经将自己的经历放在了慈善事业上。盖茨平均每天的收入是400万美元。而伯克希尔·哈撒韦公司的沃伦·巴菲特（Warren Buffett）在87岁的时候，平均每天收入为270万美元。

　　最近几年来，扎克伯格也在将Facebook给他带来的收入用在其他地方。FaceSet的数据显示，在过去6个月内，扎克伯格抛售了大约33.8亿美元的Facebook股票，所获得资产大多数都用在了与其妻子建立的“陈-扎克伯格倡议”基金会（CZI）上，旨在对教育、医疗、主房、移民改革和刑事司法改革方面进行投资。

　　去年9月，扎克伯格曾表示在未来18个月中，他将会卖出最多7500万股Facebook股票（约合128亿美元），并且将所获得的资金用在CZI上。

　　尽管Facebook最近遇到了一些麻烦，但是进入2018年以来，该公司股价上涨幅度达到了6%，超过了谷歌。(月恒)

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有