36亿美元市值的虎牙 行业第一能做多久？

在2018年中概股赴美上市热潮中，虎牙大概是迄今为止最幸运的一家。

在美股大盘全面提振的背景下，虎牙在上市首日便大涨34%，第二个交易日再涨14%，收报18.38美元，连续两日表现亮眼，市值接近36亿美元；虎牙母公司欢聚时代（YY）也在14日上涨近3%，收报105.60美元，市值超过66亿美元。

虎牙公司上下都对上市当天的股价表现非常满意，12美元的发行价已经位于发行区间的高端，而开盘价更是高出发行价超过30%，李学凌认为美国资本市场对于虎牙的看好程度完全超出了之前的预期。

上市现场，欢聚时代董事会主席李学凌、虎牙直播CEO董荣杰接受了新浪财经等媒体的采访。李学凌针对虎牙“全国第一”的头衔、与腾讯的关系以及游戏直播行业的核心竞争力等关键问题对新浪财经做出了独家回应。

行业第一是否坐实？

虎牙招股书中将自己明确定位为“中国排名第一的游戏直播平台”，招股书中写道：根据咨询机构Frost & Sullivan发布的报告，在2016年和2017年的第四季度，虎牙拥有全国最高的月活跃用户数量（MAU）和移动设备在线时长，同时在2016年和2017年，虎牙的活跃主播数量也是全国第一。

招股书显示，2017年第四季度，虎牙平台的MAU为8670万，移动端MAU为3880万，用户平均每日使用时间约99分钟。

对此，李学凌对新浪财经重申了这一点，“我不知道斗鱼的数据是多少，但从历史上来看，我们在第三方机构获得的数据确实是全国第一。”

值得注意的是，招股书中并未提及第四季度以外更长时间的数据，也没有提到用户关注度、市场渗透率等其他维度的关键数据，而仅凭一个季度的部分数据来支撑行业第一的标签的确是赢来资本青睐的有效办法，但仍略显片面。

此前就有多家媒体分析报道，根据百度公开的用户搜索数据，斗鱼在用户搜索数量上遥遥领先虎牙；在苹果IOS下载数量上，斗鱼的下载量也高于虎牙；而在美国流量统计网站Alexa排名中，斗鱼的名次也远高于虎牙。

虎牙在2017年年底实施了一系列从竞争对手平台挖人的行为，在去年第四季度由于各大主播跳槽虎牙而带来的平台流量上升并不令人意外；但建立在短期流量飙升上“行业第一”的头衔能够持续多久，又是否会遭到竞争对手的类似反击，都将是虎牙登陆美股市场以后面临的一大考验。

绕不开的腾讯

执掌YY的李学凌曾经在网路上公开质疑腾讯对于创业公司的打压，在微博上发表文章声讨腾讯的商业模式是一种近乎“开挂”般不公平的市场行为，但一旦进入虎牙所属的游戏领域，腾讯始终是绕不过去的角色。

关于对腾讯态度的转变，李学凌对新浪财经解释道：“作为YY的时候我们走的是比较独立的路线，但我从不反对和腾讯的合作，而虎牙作为一个游戏直播公司，与游戏本身高度紧密结合，而腾讯在中国游戏市场占据了70%的份额，我们与腾讯的合作对于公司的长远发展很有好处。”

2018年3月8日，腾讯宣布分别以6.3亿美元和4.616亿美元向斗鱼和虎牙投资。

斗鱼是腾讯早期就开始投资的公司，而腾讯对于两家公司的投资额也透露了其对于斗鱼的估值要高于虎牙。斗鱼的IPO计划也已提上日程，并宣称也已取得盈利，虎牙抢先IPO的优势能够维持多久，又将在腾讯版图中扮演什么样的角色，目前都是巨大的未知。

多位美国投资人对新浪财经表示对腾讯同时投资斗鱼和虎牙的做法表示不解，虎牙与斗鱼的竞争几乎进行到白热化阶段，未来即使走向合并，也很有可能会面临诸多内部风险和利益冲突，与腾讯的关系走向将是虎牙未来面临的主要挑战之一。

而对于腾讯来说，在两家平台上市前夕完成独家投资已经可以坐享其成，无论未来的行业第一究竟是谁，腾讯都将是最大赢家。

李学凌则对腾讯的这番操作做出了不同的理解，他称腾讯是中国第一家看到游戏直播和游戏本身之间的不可分割性的公司，因此腾讯在这个领域多大的投资力度都不算过分——“如果腾讯觉得投资一家平台就能够赢得市场的话，就不需要投资第二家公司了，这也说明了市场对我们的认可。”

游戏直播行业的护城河

尽管刚刚斥巨资签约Miss等一众知名主播，李学凌和董荣杰反复强调现有的头部主播不是游戏直播平台成功的关键，而主播培养机制和内容生态才是游戏直播行业的核心竞争优势。

李学凌把游戏行业比作ESPN，有一定的门槛，最终最专业的平台会攫取最大的游戏规模。而从专业角度，李学凌对于虎牙的优势很有信心：“我们是第一个把游戏直播行业规模化的公司，所有知名主播都是从YY出去的，虎牙的优势在于我们创造了这个模式，拥有能够持续培养新的优秀主播匹配新的游戏的能力。”

但培养一位当红主播甚至并不比直接挖角便宜，同时伴随着巨大的不确定性。董荣杰在上市当天说道，烧钱阶段已经过去了，再烧钱投资人不会买账，接下来是比拼盈利的阶段。

虎牙引以为傲的生态机制不一定能够转换为同样出众的变现能力，而斗鱼的实际盈利情况也将在正式IPO前揭晓，虎牙届时或许会面临更大的压力。（新浪财经 魏天谌 发自纽约）