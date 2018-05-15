多个邮件客户端出现安全漏洞：黑客可窃取加密信息

新浪科技讯 北京时间5月15日上午消息，欧洲研究人员与电子前哨基金会（EFF）发布警告称，用PGP/GPG和S/MIME编码的信息存在严重漏洞，20多个邮件客户端受到影响。研究人员还说，目前并没有可靠的修复方式，他们建议用户迅速在邮件客户端内禁用不安全的加密方式，先用其它方法发送安全数据。

漏洞分为两类，一是“Direct Exfiltration”，二是“CBC/CFB Gadget Attack”。Direct Exfiltration影响苹果macOS、iOS邮件客户端，还有Mozilla Thunderbird。利用这种漏洞，攻击者可以发一封邮件，自动解码受害者发送的加密信息并分享内容。研究人员相信，这个漏洞只要安装补丁就能解决。

CBC/CFB Gadget Attack影响的邮件客户端更多，包括微软Outlook，至于漏洞的威力如何，具体要看用的是PGP还是S/MIME加密方式。如果是PGP加密，每尝试三次只会有一次成功，如果是S/MIME加密，一封邮件一次最多可以破解500条信息。邮件客户端可能会拿出自己的应对方案，不过如果想从底层架构对OpenPGP和S/MIME进行修复，可能需要更长时间。

就眼下来说，EFF建议用户暂时禁用PGP和S/MIME邮件加密功能。(中天)