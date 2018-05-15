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必看！余额宝又有重大调整，关系到你的取现额度

必看！余额宝又有重大调整，关系到你的取现额度
2018年05月15日 07:17 每日经济新闻
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　　5月14日晚，余额宝在用户端发出公告称，从6月6日起，余额宝转出到银行卡当日快速到账额度有所调整。T+0到账额度从每日限额5万元下调到1万元，转出到银行卡普通到账服务（下一个交易日到账额度）及消费支付等均不受影响。

　　该通知出现在余额宝的“转出”页面上，点开黄色动态条形通知可看到。

　　余额宝方面人士表示，上述调整是余额宝与平台上的三家基金公司协商后作出的决定，“体现了余额宝小额、分散的现金管理的本质”。

　　余额宝T+0额度下调

　　每日经济新闻记者了解到，余额宝转出到银行卡当日快速到账是余额宝推出一项增值服务，也是货币基金行业里比较常见的一项服务，用户通过快速到账服务将货币基金份额赎回到银行卡，能够在当天，快的话在2小时内到账。

　　余额宝方面表示，这次额度调整只涉及到转出到银行卡的快速到账服务。用户如果使用普通到账，也就是转出资金在一个交易日后到账的服务，不存在额度限制，其他服务也均不受任何影响。

▲图片来源：摄图网 （图文无关）▲图片来源：摄图网 （图文无关）

　　有分析人士向记者表示，从公开数据看，余额宝户均金额仅为3000多元，所以这次调整对绝大部分用户没有影响。而对余额宝来说，这是持续进行主动风险管理的深化动作。

　　余额宝分流天弘基金规模

　　5月4日余额宝开启全新“分流模式”，接入博时、中欧基金公司旗下的“博时现金收益货币A”、“中欧滚钱宝货币A”两只货币基金产品。

　　蚂蚁金服方面表示，经过前期天弘基金采取的主动限额措施，余额宝货币基金规模增长得到了一定控制。如今采取多家合作的开放模式，可以进一步减轻单只货币基金规模过快增长的压力，更从整体上降低了单一货币基金集中度高的风险，也能够更好的提升用户服务体验。

　　业内人士认为，规模较大的货币基金主动进行不断调整，对全行业是一个示范，有利于进一步降低行业风险。

▲图片来源：摄图网 （图文无关）▲图片来源：摄图网 （图文无关）

　　另外据来自多个渠道人士的消息称，余额宝正考虑进一步开放，未来或将引入第二批货币基金。

　　蚂蚁金服方面表示：

　　“如有必要，后续余额宝也将进一步引入更多优质的合作伙伴，蚂蚁将和合作伙伴一起，共同为用户带去更多、更好的普惠金融服务。”

　　在货基严监管的背景下，余额宝的进一步开放，除了为用户提供更优质的体验外，亦是在系统层面降低单一基金集中度风险必须做出的选择。

　　2017年6月14日，在蚂蚁财富开放平台大会上，蚂蚁金服CEO井贤栋公开宣布，“蚂蚁金服所积累的技术能力和产品，将全面向金融机构开放，成熟一个开放一个。开放不会有亲疏远近之分，唯一的选择标准是是否创新和具有用户价值。”不久之后，除蚂蚁金服控股的天弘基金之外，有100多只货币基金相继登陆了蚂蚁财富平台。

　　每经记者 李蕾    

　　每经编辑 肖鴻月  郑直

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