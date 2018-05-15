打车应用Lyft：美国地区市场份额超过三成

新浪科技讯 北京时间5月15日凌晨消息，美国打车应用Lyft首次公布了其市场份额，该公司称其拥有全国共享出行市场35%的份额，在18个月前该数字为15%。

Lyft在加大对其用户补贴力度的同时也在增强其品牌的认知度。该初创公司称其在16个美国境内市场的市场份额超过了40%，并在少数几个市场获得了主导地位，不过该公司并没有透露是哪几个市场获得了此佳绩。

Lyft首席财务官布莱恩·罗伯茨（Brian Roberts）表示：“过去18个月中，Lyft实现了惊人的、实质性的增长。目前来看，该增长速度没有下降的趋势。”

随着Lyft与Uber市场份额抢夺战的进行，这两家打车公司都在大力补贴司机，并给乘客提供很多折扣活动。这种策略使得Lyft和Uber花费了巨额的现金，而实现盈利显得十分困难。

不过，这两家公司正在控制其烧钱速度，因为Lyft和Uber都在准备进行IPO。在今年第一季度财报中，Lyft表示其营销支出较上年同期下降了20%。

一般来说，共享出行市场的市场份额是由第三方信用卡消费数据来估算的，市场研究公司Second Measure和Certify的数据常被引用。

在今年3月份，据Second Measure的数据显示，Lyft的市场份额为27%，Uber的为73%。Certify跟踪的是业务支出数据，它公布的数据显示，今年第一季度Lyft的市场份额为19%，Uber的为81%。

Uber并没有公布其市场份额数据，不过熟悉该公司内部数据的人士透露称，其美国市场的份额为70%到72%之间，因此留给Lyft的份额就是28%到30%之间。这名消息人士还表示，过去六个月中Lyft的市场份额没有实现增长。

另一位熟悉Lyft公司内部计算市场份额方法的人士透露，Lyft是通过给邮箱发送账单的数据来估算市场份额，该种账单包括乘车费用、地点、和时间等信息。该名消息人士表示，信用卡的数据并不能很好地估算出市场份额，因为还有的乘客使用的是借记卡付款的，而且用信用卡估算的方法只考虑了费用而不是乘车次数，这将使Uber高端乘车项目UberBlack出现比普通打车项目多算的情况。（小宝）