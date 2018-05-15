兑现审查承诺：Facebook已经屏蔽了约200款应用

新浪科技讯 北京时间5月15日凌晨消息，自曝出数据泄露丑闻以来，Facebook已经累计屏蔽了约200款能获取大量用户数据的应用，这是该公司实施一系列补救措施的第一步。

主管产品合作的Facebook高级副总裁伊姆·阿其邦（Ime Archibong）表示，在这些应用被屏蔽之前都对其进行了全面的调查，以确认该应用是否违规使用了用户数据。

今年3月21日，Facebook首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）表示，该公司将对2014年该公司加强用户数据控制前所有获取过大量用户数据的应用进行全面的审查。自那时起，Facebook已经对数千款应用进行了审查，并屏蔽了约200款。

阿其邦说：“为找到所有可能违规使用了Facebook用户数据的应用，我们还有很多工作要做，这需要时间。我们有一个由公司内外部专家组成的团队，他们正加紧开展对这些应用的审查工作。”

今年三月份中旬，有媒体曝出称政治数据公司剑桥分析（Cambridge Analytica）违规使用了大量Facebook用户数据，并把这些数据用在于在2016年的美国总统大选时投放精准政治广告。

这个数据泄露事件对Facebook的打击很大，使得该公司市值损失了数十亿美元。该公司CEO扎克伯格多次对Facebook犯的错表示道歉，并出席了美国国会就该事件举办的听证会。

然而，在今年4月25日Facebook公布其第一季度强势的财报后，此前下跌的股价又涨回来了。据财报显示，该公司利润增长率为63%，且用户数也实现了不错的增长。（小宝）