直播平台纷纷上市融资 但盈利困局仍未解

何天骄

[至2017年，我国游戏直播市场竞争业已进入尾声，整个市场方向业已定型，市场规模达到58.8亿元。]

拿下行业第一股并不代表坐稳行业第一，这对刚上市的虎牙直播也是如此。

近日，刚刚拿下国内游戏直播第一股的虎牙意气风发，上市首日就实现了34.75%的涨幅，但上市当日虎牙高层就称不排斥各种投资业务，上市刚融到钱就开始谋划着各种投资业务，再联想到财报上连续两年的亏损，难道虎牙觉得游戏直播赚钱难，要靠投资赚快钱？

当然，从上市当日的表现以及最新公布的财务数据都可以看出，虎牙直播已经被资本市场看好并有望实现较好的盈利。不过，面对“强敌”斗鱼的虎视眈眈以及主播烧钱大战，虎牙直播要在游戏直播业称王绝非易事。

虽然虎牙上市可以提前锁定一部分资金及提高行业声誉，但作为行业传统老大的斗鱼也在积极谋划上市，并且已经完成E轮融资，并且融资额超过了几乎同时发布融资消息的虎牙，可见，斗鱼短时间内上市已经是大概率事件。

在盈利方面，在上市前，虎牙的招股书业绩突然变脸，在虎牙此前公布的招股书1号说明文件中，虎牙尚未实现盈利，但在上市前一日下午虎牙递交的招股说明书4号修订文件中，虎牙宣称在2018年第一季度实现扭亏为盈。对此，虎牙直播CEO董荣杰将其解释为“此前游戏直播的用户积累以及带宽成本的下降”。

实现盈利固然是好事，但能否持续就要打个问号了。此前同样在美股上市的优酷土豆，为了让投资者认可，勉强在某一季度实现盈利，但迅速又陷入漫长的亏损岁月。可见，视频行业要实现盈利并非易事。

在盈利方面，虎牙面临的问题并不算小。一方面，虎牙盈利过于依赖主播打赏，从招股书透露的信息来看，虎牙直播广告和其他收入占净收入比仅为5.27%。盈利模式过于单一就必然要过度依赖主播及看客的大方程度，这两者都存在一定的不确定性。特别是在政策监管日益加强的当下，加上行业流量有见顶的趋势，不确定性风险就更大了。

另一方面，由于主播的重要性不言而喻，游戏直播平台烧钱抢主播大战一直未断，并且也基本耗光了各家的营收，才会导致几家巨头一直以来的亏损。由于经过了此前一段时间的烧钱大战，一些平台已经精疲力竭，若要再发起新一轮抢主播尚需时间，而斗鱼方面则由于与虎牙都有一个共同的“金主爸爸”腾讯，可能会暂时减缓抢主播的力度，某种程度上减轻了虎牙对主播成本的投入，从而推动盈利。但是面对尚未分出胜负的游戏直播行业，烧钱大战依旧在继续，斗鱼并不会轻易让竞争对手超越自己，而二线梯队龙珠、熊猫也随时会发动新一轮抢主播大战，未来行业主播成本可能还会继续上升，到底能否盈利就很难说了。

当然，不管虎牙如何发展，整个游戏直播行业目前尚处在朝阳之中。根据易观发布的《2018年中国游戏直播市场年度综合分析》，2015年游戏市场规模达到11.8亿元，增长151.06%。至2017年，我国游戏直播市场竞争业已进入尾声，整个市场方向业已定型，市场规模达到58.8亿元。预计2020年，游戏直播市场规模将达到65亿元。可见，行业尚在快速发展期，鹿死谁手，尚未可知。