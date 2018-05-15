唯品会第一季度营收199亿元 净利同比降4%

新浪科技讯 北京时间5月15日凌晨消息，唯品会（NYSE：VIPS）今天发布了截至3月31日的2018财年第一季度未经审计财报。报告显示，唯品会第一季度总净营收为人民币199亿元（约合32亿美元），比去年同期的人民币160亿元增长24.6%；归属于公司股东的净利润为人民币5.297亿元（约合8450万美元），比去年同期的人民币5.519亿元下降4%。

根据雅虎财经汇总的数据，华尔街10位分析师平均预计，不按美国通用会计准则（non-GAAP）计算，唯品会第一季度每股收益将达0.18美元。财报显示，不按照美国通用会计准则，唯品会第一季度每股美国存托凭证摊薄收益为人民币1.05元（约合0.17美元），未达预期。

此外，华尔街10位分析师平均预计，唯品会第一季度营收将达30.8亿美元。财报显示，唯品会第一季度总净营收为人民币199亿元（约合32亿美元），超出预期。

主要业绩：

-唯品会第一季度总净营收为人民币199亿元（约合32亿美元），比去年同期的人民币160亿元增长24.6%；

-在截至2018年3月31日的过去12个月时间里，唯品会的活跃用户人数为5660万人，相比之下去年同期为5550万人；

-唯品会第一季度总订单数量为9020万份，比去年同期的7210万份增长25%；

-唯品会第一季度毛利润为人民币40亿元（约合6.392亿美元），比去年同期的人民币37亿元增长8.5%；

-第一季度归属于唯品会股东的净利润为人民币5.297亿元（约合8450万美元），比去年同期的人民币5.519亿元下降4%；

-不按照美国通用会计准则（不计入股权奖励支出、投资减值损失以及来自于业务并购交易的无形资产摊销支出和股权法投资），第一季度归属于唯品会股东的净利润为人民币7.277亿元（约合1.160亿美元），相比之下去年同期为人民币7.994亿元。

财务分析：

净营收

唯品会第一季度总净营收为人民币199亿元（约合32亿美元），比去年同期的人民币160亿元增长24.6%，主要由于每用户平均收入增长。

毛利润

唯品会第一季度毛利润为人民币40亿元（约合6.392亿美元），比去年同期的人民币37亿元增长8.5%。唯品会第一季度毛利率为20.2%，相比之下去年同期为23.2%。在2018年第一季度，唯品会将来自于履约支出的第三方物流相关成本重新划归为营收成本，从而导致该季度的毛利率受到了0.9%的影响。唯品会继续在促销活动与更广泛的营销活动之间做出平衡，以推动业务增长。

运营支出和运营利润

唯品会第一季度总运营支出为人民币35亿元（约合5.514亿美元），相比之下去年同期为人民币31亿元。唯品会第一季度总运营支出在净营收中所占比例为17.4%，低于去年同期的19.6%。

唯品会第一季度履约支出为人民币17亿元（约合2.764亿美元），相比之下去年同期为人民币14亿元。唯品会履约支出的增长，主要反映了销售量和已履约订单数量的增长。唯品会第一季度履约支出在净营收中所占比例为8.7%，与去年同期的9.0%相比有所下降。

唯品会第一季度营销支出为人民币6.453亿元（约合1.029亿美元），相比之下去年同期为人民币7.295亿元。唯品会第一季度营销支出在净营收中所占比例为3.2%，与去年同期的4.6%相比有所下降。

唯品会第一季度技术和内容支出为人民币4.664亿元（约合7430万美元），相比之下去年同期为人民币4.195亿元。唯品会第一季度技术和内容支出在净营收中所占比例为2.3%，与去年同期的2.6%相比有所下降。

唯品会第一季度行政和总务支出为人民币6.136亿元（约合9780万美元），相比之下去年同期为人民币5.422亿元。唯品会第四季度行政和总务支出在净营收中所占比例为3.1%，与去年同期的3.4%相比有所下降。

唯品会第一季度运营利润为人民币6.627亿元（约合1.056亿美元），相比之下去年同期为人民币7.366亿元。唯品会第一季度运营利润率为3.3%，相比之下去年同期为4.6%。

不按照美国通用会计准则（不计入股权奖励支出和来自于业务收购交易的无形资产摊销支出），唯品会第一季度运营利润为人民币8.781亿元（约合1.400亿美元），相比之下去年同期为人民币10亿元。不按照美国通用会计准则（不计入股权奖励支出和来自于业务收购交易的无形资产摊销支出），唯品会第一季度运营利润率为4.4%，相比之下去年同期为6.3%。

净利润

第一季度归属于唯品会股东的净利润为人民币5.297亿元（约合8450万美元），比去年同期的人民币5.519亿元下降4%。第一季度归属于公司股东的净利润率为2.7%，相比之下去年同期为3.5%，这种下降主要是由于公司投资于促销活动以推动业务增长。唯品会第一季度每股美国存托凭证摊薄收益为人民币0.77元（约合0.12美元），相比之下去年同期的每股美国存托凭证摊薄收益为人民币0.92元。

不按照美国通用会计准则（不计入股权奖励支出、投资减值损失以及来自于业务并购交易的无形资产摊销支出和股权法投资），第一季度归属于唯品会股东的净利润为人民币7.277亿元（约合1.160亿美元），相比之下去年同期为人民币7.994亿元。不按照美国通用会计准则（不计入股权奖励支出、投资减值损失以及来自于业务并购交易的无形资产摊销支出和股权法投资），第一季度归属于唯品会股东的净利润率为3.7%，相比之下去年同期为5.0%。不按照美国通用会计准则（不计入股权奖励支出、投资减值损失以及来自于业务并购交易的无形资产摊销支出和股权法投资），唯品会第一季度每股美国存托凭证摊薄收益为人民币1.05元（约合0.17美元），相比之下去年同期的每股美国存托凭证摊薄收益为人民币1.31元。

在截至2018年3月31日的这一季度，唯品会用于计算摊薄亏损的美国存托凭证平均加权数量为702451555股。

资产负债表和现金流：

截至2018年3月31日，唯品会所持现金和现金等价物以及限制性现金总额为人民币74亿元（约合12亿美元），短期投资总额为人民币18亿元（约合2.881亿美元）。

在截至2018年3月31日的这一季度，唯品会来自于业务运营活动的现金为人民币1.712亿元（约合2730万美元）。

注：本份财报中的人民币兑美元汇率为6.2726：1。

业绩展望

唯品会预计，2018财年第二季度总净营收为人民币205亿元到人民币213亿元，所代表的同比增长率约为17%到22%。这一预期反映了唯品会基于市场和运营状况而作出的当前和的初步预期，未来可能有所改变。

电话会议：

财报发布后，唯品会管理团队将于美国东部时间2018年5月15日上午8点（北京时间5月15日晚上8点）召开电话会议，收听电话会议的电话号码如下：

美国： +1-845-675-0438

国际：+1-855-500-8701

中国内地： 400-1200654

中国香港：+852-3018-6776

密码：#1856707

在2018年5月23日前，可拨打以下电话收听电话会议录音：

美国： +1-855-452-5696

国际： +61 2 9003 4211

密码：#1856707

此外，唯品会网站投资者关系频道http://ir.vip.com将对电话会议进行直播，并提供录音。

股价变动：

当日，唯品会股价在纳斯达克常规交易中下跌0.12美元，报收于15.09美元，跌幅为0.13%。在随后截至美国东部时间16：51（北京时间15日4：51）的盘后交易中，唯品会股价再度下跌2.98美元，至12.11美元，跌幅为19.75%。过去52周，唯品会的最高价为19.14美元，最低价为7.79美元。（唐风）