谷歌无意放弃与美军方的合作 部分员工放弃抗争

新浪科技讯 北京时间5月15日凌晨消息，今年三月份时有消息称，谷歌正和美国军方合作，即利用机器学习技术分析无人机采集的视频数据。有部分谷歌员工自那时起就一直抗议公司的该决定。很多员工都曾在一次请愿活动中对该合作关系表达了不满，而有一部分员工则开始放弃此次抗议。

谷歌员工认为此次与美国军方合作的机器学习项目有违该公司长期以来坚持的信条，即“不作恶”。该项目名称为Project Maven，旨在利用机器学习技术识别无人机采集到的视频中的物体，该任务对于机器学习技术来说很简单，且只需很少的人员用于评估识别结果。

据彭博社报道，今年四月份谷歌公司内部发起了一次向该公司首席执行官桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）的请愿活动，要求他取消与军方的合作项目并承诺不开发“军事软件”，该请愿活动当天就获得了超过3000名员工的签名。

而与此同时，据Gizmodo报道称，已经有十多名员工退出了此次抗议活动。他们的理由是此次使用的机器学习技术TensorFlow是开源的，而且军方可能已经用上了。另外，即使谷歌放弃这次合作，军方也会和其他科技公司进行合作。

谷歌承认公司内部对于该合作关系的担心确实存在，并正在制定“开发和使用机器学习技术时需遵守的条款和安全政策”。然而，到目前为止该条款还没制定出来。

另外，随着政府和军方为实现云服务和人工智能技术，在科技公司上花的钱越来越多，皮查伊需要权衡人才留存和政府关系间的利弊。谷歌云服务在最近几年中被越来越多的企业采用，也打入了部分政府部门市场。（小宝）