共享经济普遍面临安全难题 巨头饱受安全质疑

曾经被资本“宠坏”了的Uber、滴滴还有Airbnb们正在为自己引以为傲的共享经济模式“买单”。

以Uber为例，这家在短短几年时间内成功把业务范围扩张到全球50多个国家和地区的300多座城市的公司，早已习惯了在高速扩张过程中不断遭遇诉讼和麻烦。

虽然政策风险和安全隐患一直存在，但早几年前接踵而来的资本并不担心这些。

颇为戏剧性的是，在共享经济服务已经被越来越多的用户所接受的情况下，Uber可以在不断接收新传票的同时拿到资本市场给出的越来越高的估值。

相似的一幕在Airbnb和滴滴的身上得到重现。

但是当共享经济平台只剩下为数不多的几个玩家之后，接连几个安全事件的发生引发了不少人的恐慌。

这一批人昔日曾为共享经济带来的便捷而欢呼，但如今却开始感慨作为消费者的安全得不到保障的无力感。

作为共享出行的两大巨头，滴滴和Uber当下都饱受安全质疑。

在滴滴快车司机打人和滴滴顺风车司机杀人事件的同一个时间段，有机构对美国的警方报告、联邦法庭记录、县法院数据库进行了分析，发现在过去4年里至少有103名Uber司机、18名Lyft司机受到指控，他们涉嫌强暴、强行触摸、绑架，还有其他一些罪行。在103名Uber司机和18名Lyft司机当中，分别有31名和4名涉嫌侵犯乘客的司机被判有罪。

按照Uber的说法是，强奸案件发生率为九百万分之一，性侵案件发生的几率为三百三十万分之一。

虽然上述案件发生率从数据上看来并不高，但是在网约车平台做大之后，海量的订单中只要有一个订单出现安全问题，带来的影响都是难以估计的。

而这背后，Uber专车服务的安全性一度在全世界引发争议。

不少国家的政府和消费者指出，Uber并未对兼职专车司机的背景进行足够的安全性审核。另外，Uber在美国还被指在审核司机安全方面误导了消费者。

值得一提的是，针对安全问题Uber日前新增了几个安全功能，例如在程序内增加紧急911按钮，加强监督，要求司机每年都要参加背景审查。

此外， Uber还建了一个全球化团队，由前执法官员组成，他们负责处理警方的调查任务。

事实上，不仅仅乘客有风险，司机也可能有危险。

有消息称，去年5月，一位16岁的女孩在美国伊利诺伊州，用刀捅死了一位Uber司机。最后原因被曝出：“随机杀人”。后来，Uber顺势推出了各类司机安全保险。

共享经济成功将Uber、滴滴打造成全球最大的两个出行服务提供商，安全性是两家必须要背负的责任。

即使网约车已经可以通过互联网实时监控机动车的行踪，甚至可以用技术手段实现可视化监控，即使网约车外在安全性实际上已经比传统出租车更为可靠，但是对于公众而言，这些依然不够。

而同样是共享经济，Airbnb也经历过类似的问题。

去年10月，一名在Airbnb上预订了一间墨尔本民宿的顾客，遭到居住在该房的三名男子杀害。

现实情况是，虽然现在不管是滴滴、Uber还是Airbnb都没有办法百分百保证消费者的安全，但是至少各家可以尝试着回归交易本身，做一些减法。

滴滴此前在顺风车业务上加入的类似社交功能标签评价，在滴滴顺风车的行程结束后，车主和乘客可以在APP端的评价页面中选择滴滴预先设定好的“这个美女不一般”、“直男”等“印象标签”来评价对方。

如今这一功能由于在一定程度上暴露了车主和乘客的信息而招致批评声不断。

而Airbnb的房东在分享房屋时也要提供身份证、护照、社会保障号码和电话等常规信息，此外还要提供社交媒体信息。这些超出交易之外的信息，很可能对交易双方的人身财产安全埋下隐患。

相比之下，Uber如今不再向司机提供上车下车地址信息。这意味着，Uber目前只会给司机显示乘客的评分，还有乘客当前位置。