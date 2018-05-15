新媒体自欺欺人的“神话”该终结了

■ 社论

50个编辑打理981个公号，人均20个，以8小时工作时长来算，24分钟就得完成一个公号的内容生产和推送，让人无法理解。

在自媒体内容创业的江湖上，又一起限制想象力的事曝光了：主营农药、兽药、游戏的瀚叶股份近日发布了重大资产重组预案。据预案披露，公司拟作价38亿元收购量子云100%股权。而作为依托“微信生态圈”的移动互联网广告公司，量子云主要运营微信公众号，旗下50个编辑人员运营的公众号数量多达981个，这些公众号累计粉丝2.4亿。

考虑到重组或存在“追热点”的风险，上交所发出问询函，列了10项问题。包括这些公号是否涉及内容低俗、标题党，是否会侵犯知识产权，有没有违法违规记录，能不能持续运营，客户是否稳定持续，等等，直指量子云的运营、盈利模式和政策风险。

50个编辑打理981个公号，人均20个，以8小时工作时长来算，24分钟就得完成一个公号的内容生产和推送。不仅上交所不理解，很多自媒体从业者也感到瞠目结舌。是否撑得起38亿的估值，有待进一步资产评估，但做号的疯狂和泡沫，也该被戳穿了。

和绝大多数自媒体一样，量子云旗下的公号矩阵，虽然覆盖2.4亿粉丝（不考虑重合），但并没有比较高阶的内容建设。与其说是编辑，不如说是文字工业流水线上的计件工人，他们或许正是以轻车熟路的方式，快速地完成内容制作。

从效率上，这种生产模式不允许耗时持久的原创内容，但为了保证有产量和吸粉力，往往会在其他方面做文章。比如很多公号涉嫌侵权转载，剪刀加糨糊式地洗稿，甚至明目张胆抄袭；而在内容制作层面，迷恋标题党，打低俗内容擦边球，迎合极端情绪，散播无脑鸡汤，甚至炮制谣言。一句话，流量为王。

传统媒体也追求传播和流量，但恪守内容生产严谨负责的行业铁律。新媒体江湖匪夷所思的地方在于，来自资本市场的青睐，却让新媒体行业的造富极限越来越夸张，以至于我们动辄看到过亿的估值。以量子云为例，平均每个号的估值也都接近400万元。

但建立在粗制滥造甚至洗稿抄袭之上的新媒体生态，精明的资本难道一无所知？当然不是。移动出行到社交到内容创业，流量依然是最大的利好。站在流量“圈地运动”的逻辑下理解，可以发现时下很多资本并不看重内容，因为内容消费者才是他们的关注重点。瀚叶股份买的，其实是量子云这2.4亿粉丝。因此，量子云内容再烂，不影响瀚叶股份董事长用“估值合理”四个字来回应，毕竟一个粉丝不到20块。

唯流量至上的资本逻辑，会反过来强化自媒体纯流量导向的内容逻辑。二者之间互为因果的共振，已经催生出一个扭曲的行业生态。

问题在于，这种扭曲可持续吗？答案是否定的。数据显示，公众号2018年1月、2月的图文打开率，已经从2017年3%的基础，降到了2%左右。也就是说，靠低质内容圈住的粉丝，没有真正的黏性，对粗制滥造的信息产生疲劳并离开，已经是正在上演的事。而且，建立在粗制滥造乃至抄袭侵权至上的内容运营与资本逻辑，其实，也站在了风险不可预估的火山口。

瀚叶股份收购量子云，其实是把时下一些新媒体内容运营的风险敞口进一步放大、前置，通过资本运作，让资本市场和公众为一些劣质新媒体的运营风险买单。

上交所此次问询，在资本层面戳穿了新媒体造富的泡沫。在新媒体投资领域，资本只重流量而不重价值，这样的投资逻辑本身就非常粗暴而荒唐。另外，由此我们也可以看到，各大平台不惜重金投入的“信息流战争”，不但缺乏真实的信息基础，而且，可能还缺乏真实的信息受众。不管是新媒体还是自媒体，有些自欺欺人的“神话”该终结了。