乐视网承认现金流极度紧张 继续亏损净资产或将为负

昨天下午，乐视网举办了2017年度业绩说明会。对于投资者关注的乐视网股价问题，乐视网董事会秘书赵凯表示，公司现任管理层正在努力解决公司面临的各项困难、挑战，恢复经营及生产，但股价走势受多重因素影响，公司无法判断二级市场未来股价走势。

根据上月末刚刚发布的2017年年报，创业板公司乐视网以138亿元的净亏损成为了A股公司的“亏损王”。而更受到关注的是，会计师事务所对乐视网2017年度的公司财务报告给出了“无法表示意见”的审计意见。

昨天下午，乐视网举办了2017年度业绩说明会，公司董事长兼总经理刘淑青、财务总监张巍、董事会秘书赵凯在线回答了投资者提问。无论是巨额亏损、公司前景还是“无法表示意见”的审计意见都成为了投资者关注的话题。北京青年报记者注意到，乐视网高管在对2018年的展望中，强调“风险”明显多于“复苏”。而且乐视网高管也直言，公司未来存在被暂停上市的可能性。

现状

若继续亏损净资产将可能为负

4月27日，乐视网发布2017财年年度财务报告，财报显示，乐视网2017财年营收70.25亿元，同比下降68%；净利亏损138.78亿元，同比下降2601.63%。财报指出，由于持续受到关联方资金紧张、流动性风波影响，公司声誉和信用度下降，乐视网广告业务收入同比下降87.39%，终端收入同比下降75.09%，会员及发行业务收入同比下降50.66%。贾跃亭控制的关联方对乐视网欠款余额为72.8亿元，占乐视网资产总额比重达40.69%。

有投资者提出，乐视网一季报为何还在继续恶化？对此，乐视网董事长刘淑青表示，由于公司受关联方资金紧张、流动性风波的持续影响，公司声誉和信誉度仍陷于较严重的负面舆论旋涡中。2018年一季度，公司的各项收入处于缓慢恢复中。同时，由于公司所处行业特点，除正常运营成本（如CDN 费用、摊提费用、人力成本等）支出外，公司报告期融资成本未明显下降。上述原因导致公司2018年第一季度经营性亏损约3.07亿元。

乐视网董事会秘书赵凯表示，截至2018年3月31日，上市公司合并报表范围内归属母公司所有者权益合计3.04亿元。如若上市公司2018年继续亏损，将存在归母净资产为负的可能性。

应对

目前尚未形成确定的“自救”方案

刘淑青还表示，目前公司董事会和管理层正在竭力解决公司目前的经营困难：改善业务经营以恢复公司现金流和供销体系；积极与相关金融机构协商贷款展期，努力解决公司面临的经营困难；寻求第三方增资以解决子公司目前面临的资金压力；协调关联方以现金或资产等方式偿还对上市公司的欠款。但总体上看，公司目前整体资金安排上存在较大困难，现金流极度紧张，公司管理层正在积极寻求一切可能的方案，但目前尚未形成确定方案。

乐视网财务总监张巍昨天在回答投资者提问时指出，公司2017年度短期借款余额27.55亿元，大部分为金融机构借款。经营性现金流无法覆盖短期债务，公司解决短期债务正在与相关金融机构协商贷款展期、协调关联方以现金或者资产等方式偿还对上市公司的欠款。

张巍表示，在资产大幅减值后，乐视网部分资产都正处在冻结状态，当下资产的融资难以覆盖短期债务以及公司披露的上市公司累计诉讼、仲裁情况，如若上述诉讼赔偿进一步形成或有负债，将加重公司的债务压力。

而对于乐视网股价问题，乐视网董事会秘书赵凯则表示，公司现任管理层正在努力解决公司面临的各项困难、挑战，恢复经营及生产，但股价走势受多重因素影响，公司无法判断二级市场未来股价走势。

关注

会要求贾跃亭对关联债务负责

贾跃亭对乐视网存在大量欠款，这也是造成目前乐视网资金紧张的重要原因。对此，很多投资者都关注对于这些欠款将如何处理，最终这些欠款是否会被赖掉。对此，乐视网财务总监张巍表示，公司2017年度计提各项资产减值损失约108亿元，其中坏账损失计提约61亿元，包含对应收账款及其他应收账款计提的坏账准备。应收账款及其他应收账款的计提是充分考虑欠款方还款可能性及已获取的外部证据情况下计提的，但他表示这不代表公司放弃了对关联方欠款的追索权，公司会继续要求贾跃亭对其造成的上市公司关联债务问题负责。

“目前双方正就上述事项积极磋商，但尚未形成可落地实施的全面债务解决方案。”刘淑清也表示，公司现管理层一直积极、主动保持与贾跃亭、贾跃民、甘薇及其关联相关方沟通，包括近期媒体、投资者普遍关注的睿驰汽车购置土地投资款事项，公司多次与贾跃亭相关方电话、邮件沟通，并将获取信息及时对外披露。公司期望通过不断沟通，尽快解决上市公司体系大量的关联方欠款问题。“上市公司目前经营非常困难，现任管理层也在时时刻刻努力改变现状，但碍于资金状况的严峻，公司正常经营无法得到有效推进。公司也期望贾跃亭先生及相关方可以尽快拿出有效的解决方案及还款时间表，及时挽救上市公司于资金紧张的泥潭中。”

聚焦

乐视网存在被暂停上市风险

立信会计师事务所对乐视网2017年度的公司财务报告的审计意见为：无法表示意见。对此，有投资者提问，上市公司的资格是否还保得住？如果2018年度会计师事务所也出具“无法表示意见”的审计报告，乐视网未来是否会退市？

对此，乐视网董秘赵凯表示，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司出现最近两年的审计报告对公司为否定或者无法表示意见，深交所可以决定对公司暂停上市。如公司拟采取的措施在2018年度审计报告未消除无法表示意见影响，则公司可能连续两年被出具无法表示意见审计报告，存在被暂停上市的风险。

文/本报记者 张钦 供图/视觉中国