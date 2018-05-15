外卖平台店铺证件月内统一更换为扫描件

本月，“饿了么”、“百度外卖”、“美团外卖”三大外卖平台上公示的餐饮许可证将由拍照改为扫描版，并增加文字版信息，更加清晰且便于消费者查看。按照《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》要求，近期三大外卖平台对各自平台上北京地区的餐饮店铺进行了全面梳理核查，开辟了违法商户公示栏，合计下线违规店铺2万家，并对证照的真实性、合法性做出公开承诺。

昨日，北青报记者在三大平台的违规店铺公示栏看到，三大平台对问题店铺的清理还在继续。自5月13日至14日17时，百度外卖、美团外卖、饿了么三大外面平台新增下线违规餐饮店铺3120家。截至目前，从各大外卖平台页面查看，饿了么外卖网站累计下线的违规餐饮店铺数量突破1万家，为11018家，百度外卖为4423家，美团外卖7265家。

三大平台统一公示许可信息文字版

此前，许多网点的证照以照片形式由商家自行上传，一些商家故意使照片模糊不清、反光，难以辨识，再加上平台为证件照片加上密密麻麻的水印，使消费者根本无从看到这些证件的内容。在市食品药品监管局指导下，目前，三大平台北京地区所有入网店铺都在“资质”一栏单独以文字形式公示与食品经营许可证内容一致的名称、经营场所、经营项目、许可证号、许可有效期限等信息，以便消费者认读查看。

许可信息文字版的上线，也方便了企业从技术上把关核对。“饿了么”、“百度外卖”首席食品安全官王三虎表示：“过去，网餐店铺的资质信息都是以图片形式上传，在和市食药监局提供的许可信息对比的时候，存在数据抓取困难、耗时、准确性不高等问题。目前，外卖要求所有网餐店铺必须录入文字形式的证照信息后用文字比对文字，实现了许可数据与平台数据批量比对，协助平台判定商户资质工作效率大幅提高。”

5月底前外卖证件照片将更换为扫描件

为进一步方便消费者监督核对商家资质，三大外卖平台已要求北京地区所有店铺公示的营业执照、食品经营许可证或餐饮许可证等证件照片于5月底前全部替换为彩色原件扫描件，对于公示复印件扫描、黑白扫描件、证件照片模糊不清、不能拖拽放大等资质信息的网餐店铺全部予以暂时下线处理。截至目前，美团外卖平台上传符合要求的照片2286家，百度外卖上传912家，饿了么上传2000家。

美团外卖平台业务食品安全负责人路唯佳表示：“目前，美团外卖平台上餐饮店铺公示的证件信息，相当一部分是复印件扫描、彩色或黑白翻照照片等，不利于消费者查看店铺资质信息，也不利于平台审查登记。因此，要求北京地区店铺务必更新、上传最新的证件扫描件，6月1日起，我们将对所有没有公示证件原件信息的店铺予以下线。目前我们正在加紧推进此项工作。”

市食药监局表示，平台必须无条件、无障碍公示商家资质。曾经有消费者反映，登录某外卖平台查看网餐店铺资质颇费周折，需要输入手机号，填写手机验证码等，还有的，虽然不需要输入手机号码，但是多次点击查看店铺资质后，手机号码就被收录到平台自己的“黑名单”，不许他再继续查看和下单。为此，市食品药品监管局指出，平台审查并公示商家资质是法定义务，所有外卖平台必须无条件公示店铺资质信息，为消费者提供便捷的查询手段，任何人、任意频次、任何时间点击查询，平台方均不得人为设置任何技术障碍。

加强“网红店”线下实体监管

市食品药品监督管理局食品市场处处长李江表示：下一步，将持续加大对外卖平台的规范整治力度，屡次违法的平台将付出高额的违法成本。遵循“线上线下”一致的原则，对有网上经营行为的餐饮企业，特别是消费者关注的“网红店”在线下的实体经营行为也要加强监管，严格规范餐饮企业的食品加工操作行为。

文/本报记者 张小妹