来源：北京商报

网餐店铺将实现许可证“文字化”公示

北京商报讯（记者 王晓然 王维祎）外卖平台的“公开”监管不断落地。5月14日，北京商报记者从北京市食品药品监督管理局（以下简称“市食药监局”）获悉，继设立违法商户公示栏后，百度外卖、美团外卖、饿了么三家外卖平台在北京地区的所有入网店铺需以文字形式公示与食品经营许可证内容一致的名称、经营场所、经营项目、许可证号、许可有效期限等信息，以此强化消费者的监督、辨认。据悉，在6月1日前，未能上传文字信息的店铺，将面临下线的处理。

据市食药监局相关负责人介绍，此前许多店铺的经营证件照片以图片形式由商家自行上传至外卖平台，但部分商家存在故意使照片模糊不清、反光的行为，增加消费者的辨识难度，加之外卖平台会为证件照片添加水印，消费者更加难以看清证件照片上的内容。

对此，上述相关负责人介绍，在本月底，北京地区入驻到三家外卖平台店铺的经营、许可证将以文字形式公示与食品经营许可证内容一致的名称、经营场所、经营项目、许可证号、许可有效期限等信息，这将更便于消费者认读查看。据了解，消费者选购餐食前注意查看店铺公示的资质信息，遇到可疑店铺可登录市食品药品监管局官方网站，通过输入许可证编号进行核实比对，或者拨打12331进行反映。

许可信息文字版的上线，也方便了企业从技术上把关核对。饿了么、百度外卖首席食品安全官王三虎表示，过去，网餐店铺的资质信息均以图片形式上传，这造成公司与食药监部门对比信息时，存在数据抓取困难、耗时、准确性不高等问题。“外卖要求所有网餐店铺必须录入文字形式的证照信息，实现了许可数据与平台数据批量比对，协助平台判定商户资质工作效率大幅提高”，王三虎表示。

此外，美团外卖相关负责人表示，6月1日起，该平台将对所有没有公示证件原件信息的店铺予以下线。