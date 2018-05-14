32万股东别再幻想 经营难继重组无望乐视最后关头

文 |《投资时报》记者 安喆

乐视网会不会退市？

公司是否达到退市的条件？

今年一季度的业绩为何还在继续恶化？

贾跃亭及相关方有没有拿出有效的解决方案？

当抛出来的所有问题看上去都很不令人乐观、很不让人省心，电脑屏幕前面的乐视网信息技术（北京）股份有限公司（下称“乐视网”，股票代码：300104.SZ）管理层们，恐怕心情都不会太轻松。

5月14日下午，乐视网董事长兼总经理刘淑青、财务总监张巍、董事会秘书赵凯、独立董事郑路、保荐代表人崔学良通过网络远程方式，出席了该公司“2017年度业绩说明会”。此前，乐视网4月27日发布的2017年年报显示出的巨亏138.8亿元数字，令市场普遍咋舌，而立信会计师事务所出具的“无法表示意见”的审计报告，更让其可能最终摆脱不了“退市”命运被广泛讨论。

形势至今是否有所改变？

情况是否会比几个月前稍显乐观？

对不起，没有好消息。

对于截至2018年3月31日为止的乐视网32.71万普通股股东而言，恐怕5月14日传出来的最新消息，会让他们继续不开心。

《投资时报》记者对此次业绩说明会的纷杂内容展开梳理并通过多方渠道了解的信息综合显示，有关乐视网的最新核心信息之一是，管理层再次多番强调投资者需关注已资不抵债并被出具“无法表示意见”审计报告的乐视网存在退市风险；其二，时至今日，乐视网并无资产重组计划，且尽管乐视网管理层还在积极寻求一切可能的自救方案，但目前并未有确定方案；其三，乐视网不仅业绩未有丝毫改善迹象，且现金流极度紧张，公司甚至连正常经营都无法得到有效推进；其四，截至目前，贾跃亭及相关方一直未拿出有效的解决方案及还款时间表，且贾跃亭并未有就债务问题对上市公司进行反馈。

一位不愿具名的大型机构投资者会后向《投资时报》记者分析说，从下午乐视网现任管理层与投资者交流的情况看，乐视网未来退市的可能已经非常大，“甚至可以说几成定局”。

记者注意到，2017年乐视网在职员工人数发生巨大变化，数据显示，2017年底乐视网在职员工2180人，而2016年底，这个数字为5389人。

聚焦之一：乐视网距离退市又进一步？

《投资时报》记者注意到，有关乐视网会否退市的问题，在此次业绩说明会上被多次问及，这也是目前市场各方最为关注的“TOP 1（排位第一）”话题。

一位看罢此次业绩说明会内容的机构投资者向《投资时报》记者强调，如此聚焦讨论乐视网“退市”与否的原因十分简单，“因为有太多逻辑都可推导出未来的这一趋势，且从说明会的管理层回复内容看，也多次强调了退市风险。”

在他看来，其一，从2017年度上市公司合并报表范围看，乐视网资产总额为178.98亿元，负债合计为185.64亿元，归属上市公司所有者权益合计6.63亿元。

这组数据意味着，乐视网的资产负债率已超100%，已属于资不抵债。虽然依据《深圳证券交易所创业板上市规则》，这种情形暂未触发暂停上市风险，但数据的背后，不容乐观。

其二，在乐视网公布2017年年报巨亏138.8亿元的同时，立信会计师事务所出具了“无法表示意见”的审计报告。而根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，如果一家公司出现最近两年的审计报告对公司为否定或无法表示意见，深交所可以决定对公司暂停上市。

如果上市公司拟采取的措施在2018年度审计报告未消除无法表示意见影响，则公司可能连续两年被出具无法表示意见审计报告，存在被暂停上市的风险。

记者了解到，审计过程中，乐视网并未与审计机构方面存在相关问题的分歧。立信会计师事务所不仅派出了具有丰富经验的项目组负责人和工作人员全力推进审计工作，乐视网方面亦给予了全面的积极配合。在审计期间，乐视网高管、财务人员与项目组亦保持不间断沟通。后续，立信会计师事务所出具“无法表示意见”的审计报告，乐视网董事会、监事会对上述意见表示认同，并出具了专项说明公告。

其三，时至今日，根据乐视网管理层披露的最新消息显示，目前乐视网并无资产重组计划，且尽管乐视网管理层还在积极寻求一切可能的自救方案，但目前尚未形成确定方案。

在被问及有无自救方案时，乐视网的回复是，目前公司董事会和管理层正在竭力解决公司目前的经营困难：改善业务经营以恢复公司现金流和供销体系；积极与相关金融机构协商贷款展期、努力解决公司面临的经营困难；寻求第三方增资以解决子公司目前面临的资金压力；协调关联方以现金或资产等方式偿还对上市公司的欠款。但总体上看，目前整体资金安排上存在较大困难，现金流极度紧张，公司管理层正在积极寻求一切可能的方案，但目前尚未形成确定方案。

尤引人注意的是，管理层明确表示，目前上市公司并无资产重组计划。

其四，在这位机构投资者的判断框架里，业绩持续没有改善、日常经营难以为继，以及乐视网方面与贾跃亭及相关方一直“无效”的沟通，会进一步加重乐视网的“退市”预期。

聚焦之二：贾跃亭至今未有解决方案及还款时间

值得注意的是，有关乐视网现阶段与贾跃亭之间的沟通顺畅以及FF汽车方面的进展，备受投资者关注和提及。

针对相关疑问，乐视网现任管理层透露，他们一直在积极、主动保持与贾跃亭及其相关方的沟通，包括近期媒体、投资者普遍关注的睿驰汽车购置土地投资款事项，乐视网管理层均多次与贾跃亭相关方电话、邮件沟通，并将获取信息及时对外披露。

此前有媒体报道称，贾跃亭的FF汽车已运抵中国。对此，乐视网相关人士透露，他们并未获得贾跃亭或其关联方通知，对媒体报道的“贾跃亭的FF汽车已经运抵中国”更是不知情、不了解。

在一些投资者看来，当下乐视网的所有症结都集中于关联交易，关联交易的钱何时能还上是解决问题的重中之重。对此，乐视网现任管理层表示，他们目前正在积极要求贾跃亭对其造成的上市公司关联债务问题负责，并将采取包括法律手段在内的一切手段，责成贾跃亭及其关联方停止向第三方处置其所控制的乐视汽车（北京）有限公司、Faraday Future、Lucid等相关股权和资产，并优先用于切实解决其对上市公司构成的实际债务，尽最大可能保障上市公司股东权益，缓解公司资金压力。

从最新的信息看，截止目前，贾跃亭持有乐视网102426.66万股股份，占总股本的25.67%，其中101953.98万股已质押给金融机构，102426.66万股被北京市第三中级人民法院等司法机关冻结。

乐视网相关负责人表示，该公司已邮件发送并提醒信息披露义务人贾跃亭按照相关规定，如若贾之股份涉及到司法强制执行和执行股权质押协议触发减持行为，需按照相关规定要求提前通知上市公司减持计划，上市公司向交易所备案并予以公告。

相关负责人表示，他们期望通过与贾跃亭的不断沟通，尽快解决上市公司体系大量的关联方欠款问题。不容乐观的是，记者注意到，管理层多次提及上市公司目前经营非常困难，现任管理层也在时时刻刻努力改变现状，但碍于资金状况的严峻，公司连正常经营都无法得到有效推进。

乐视网现任管理层期望，贾跃亭及相关方尽快拿出有效的解决方案及还款时间表，及时挽救上市公司于资金紧张的泥潭中。

不过，从各种信息看，截至目前，贾跃亭及相关方尚未拿出有效的解决方案及还款时间表，且贾跃亭并未有就债务问题对上市公司的反馈。

聚焦之三：有关138.8亿巨亏及财务现状

一个有意思的话题是，一些投资者对乐视网2017年巨亏138亿，是否是董事会故意为之、是否是管理层想将利空出尽以便让2018年的财报好看一直颇存侥幸，但从业绩说明会上乐视网管理层的最新表态看，恐怕依旧不容乐观。

针对投资者问及由预亏116亿到年报正式披露亏损138.8亿元，乐视网为什么会一下又多出20多亿亏损的问题，乐视网管理层回复称，在4月3日披露的《关于深圳证券交易所对本公司问询函的回复》中，他们就已特别提示预计2017年度减值计提总额将与此前披露金额存在一定差异。根据乐视网聘请的审计机构立信会计师事务所的审计工作，4月27日披露的审计报告最终显示，2017年度公司归母净利润亏损138.78亿元。

经审计，乐视网2017年度计提各项资产减值损失共计108.82亿元，其中坏账损失计提60.94亿、无形资产减值损失计提32.80亿元。此次计提资产减值准备将减少归属上市公司股东2017年净利润88.14亿元。

记者注意到，乐视网管理层强调，此前他们已多次发布公告提请投资者关注公司关联方应收款项追讨、经营性亏损等风险。

值得留意的是，从4月27日乐视网披露的2018年一季报看，乐视网今年一季度的业绩还在继续恶化，并未实现好转。

乐视网现任管理层表示，由于受公司受关联方资金紧张、流动性风波等持续影响，乐视网声誉和信誉度仍陷于较严重的负面舆论旋涡中。2018 年一季度，该公司广告收入、 终端收入以及会员收入相较上年同期均出现大幅下滑。同时，由于所处行业特点，除正常运营成本（如 CDN 费用、摊提费用、人力成本等）支出外，乐视网报告期融资成本未明显下降。基于这些原因，导致其2018年1—3月经营性亏损约3.07亿元。

《投资时报》记者注意到，2017年乐视网短期借款余额27.55亿元，大部分为金融机构借款。从管理层的表述看，其经营性现金流已无法覆盖短期债务，为了解决短期债务，管理层正在与相关金融机构协商贷款展期、协调关联方以现金或者资产等方式偿还对上市公司的欠款。但总体上看，目前其整体资金安排上存在较大困难，现金流极度紧张，“公司管理层正在积极寻求一切可能的方案，但目前尚未形成确定方案”。

在资产大幅减值后，乐视网部分资产都正处在冻结状态，这也意味着，当下资产的融资难以覆盖短期债务。

记者注意到，由于存在大量对乐视非上市体系的关联应收款项，导致乐视网现金流受到极大影响。截止2017年12月31日，关联方对乐视网的关联欠款余额达约73亿元，目前，乐视网管理层仍在与乐视非上市体系积极协调关联欠款偿还事宜，但截止目前，贾跃亭及其关联方尚未拿出有效的解决方案及还款时间表。而根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，如出现经审计后公司净资产为负情况，深交所可以决定暂停其股票上市。

此外，乐视网2017年8月和2018年4月披露了上市公司累计诉讼、仲裁情况，公司被起诉类案件合计涉案金额人民币49亿余元（含原告诉求赔偿金额、违约金、律师费），美元5700万余元，如果上述诉讼赔偿进一步形成或有负债，将加重乐视网的债务压力。

聚焦之四：乐融致新业务合作仍在推进

记者注意到，有关乐融致新的进展，亦是投资者较为关注的热点。不少投资者或冀望乐视网是否可以仰仗乐融致新而咸鱼翻身。

答案，似乎还是悲观的。

此前，相关信息披露显示，乐融致新将与腾讯在客厅内容、与京东在电商领域、会员账户领域、广告系统领域、物流领域、语音技术 领域、乐融致新产品采购领域、无界零售领域等开展深入业务合作。

对此，乐视网管理层表示，在最新一轮的增资前，控股子公司乐融致新的股权结构为乐视网持股40.31%，天津嘉睿持股33.50%，乐视控股持股18.38%，其他股东合计持股7.81%。

经过新一轮增资后，乐视网持股比例将被稀释，以现有协议及意向增资情况计算，增资后乐视网持股比例下降至33.46%。

同时，因为乐融致新股东乐视控股持有的18.38%股权处于冻结状态，且部分或全部将进入司法拍卖程序，这意味着，乐视网存在因乐融致新股权被司法处置，失去对控股子公司的控股权风险。

因此，乐视网管理层继续提请投资者关注此前公告——他们曾披露乐融致新可能出表的风险，请投资者注意投资风险。

经立信会计师事务所审计，2017年乐融致新资产合计66.48亿元、营业收入41.17亿元，净利润-57.64亿元。