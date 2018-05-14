钱颖一对话沈南鹏：面对选择，好奇与专注同样重要

作者 清华经管学院

钱颖一对话沈南鹏

编者按：

近日，清华大学经济管理学院院长钱颖一教授与红杉资本全球执行合伙人沈南鹏进行了精彩对话。清华大学经济管理学院党委书记高建教授主持活动。

如对话开场时钱颖一院长的介绍：“过去几年的对话嘉宾多数是企业家，今天我们邀请到了第一位风险投资家，而且是世界级的中国风险投资家，之前也是企业家。”沈南鹏不仅是红杉资本全球执行合伙人，红杉中国的创始及执行合伙人，他也是携程旅行网和如家连锁酒店的创始人。他既是创业者，也是创业者背后的创业者。

在他的言辞中，不仅仅是面对团队时的谦逊与责任、对行业的精准选择、对市场环境的从容分析，更显示出他面对人生始终保持的激情与好奇心。

对话

对话中，钱颖一院长从“红杉资本中国基金”、“创投、创业的国际比较”、“学习、成长和责任”三个方面与沈南鹏展开深入探讨。

一、红杉资本中国基金

沈南鹏

每一份业绩的背后

都是一个团队的成绩

对话开始，钱颖一院长对沈南鹏获得美国《福布斯》（Forbes）杂志“2018年全球最佳创投人榜单”全球第一的排名表示祝贺，并提到沈南鹏非常重视团队精神。塑造团队精神是商学院教育的重点之一，钱颖一院长因此请沈南鹏就如何塑造团队精神方面的问题做经验分享。沈南鹏说，投资本身就是一份最讲团队合作的职业，红杉资本中国基金的企业文化中有两点非常重要：

第一，业绩是评判职业发展的重要标准。红杉基本中国基金强调扁平式管理架构，将360度内部考评体系与内部导师制度（Mentor-Mentee）相结合，以此公平并综合地评价每个人的权责和成绩。沈南鹏强调：“能够把最好的人才留下来，这是一个基金最重要的成功之道。”

第二，红杉资本中国基金关注整个基金的整体表现，团队成员的利益也是跟基金挂钩，而不是跟某一个项目。“每一份业绩的背后是一个团队的成绩”是红杉坚持的企业文化之一。

在正确的方向上保持专注

沈南鹏曾总结自己投资成功的三个主要因素，即中国市场的推动、保持专注、不要盲目，钱颖一院长由此问及他怎样保持专注于正确的方向。沈南鹏谈到：“很多人都知道要专注，但是要选择一个正确的领域并始终保持专注，并非易事。”团队能力、资源以及对投资方向的判断都是需要考量的因素。沈南鹏表示，“对基金来讲，最重要的是有自己的战略，对基金的行业配置、投资组合做出前瞻性的判断。”

红杉资本中国基金四大投资领域

未来五年的走势

当钱颖一院长问到红杉资本中国基金四大投资领域——科技/传媒、消费品/服务、医疗健康、工业科技在未来五年的发展走势时，沈南鹏表示，信息科技非常重要，因为无论在消费领域、医疗健康还是工业领域，信息科技都在为行业进步持续输出全新的方法论。当下信息科技在消费互联网方向上被充分运用，而在企业服务领域的运用将是下一个方向。

医疗健康同样是一个非常重要的投资方向，该领域在最近五年发生了显著变化，一些专注于生命科学方向投资的美国基金近几年表现出色，也从侧面说明了这一发展趋势。

随后，沈南鹏还以手机市场和汽车行业市场的对比为例，分析了工业科技的发展趋势。他认为，新能源汽车是对传统交通出行的一次技术革新和冲击，汽车领域处在产业变革的前夜，这也是国内汽车行业弯道超车，产生世界级企业的机会。

二、创投、创业的国际比较

全球视野，本地决策

2005年，沈南鹏和红杉资本共同创办了红杉资本中国基金，与红杉资本美国基金以及红杉资本印度基金共同构筑了红杉资本的全球布局，红杉资本一直秉持 “一个红杉”（One Sequoia）的文化理念。钱颖一院长问及红杉资本全球构架下的投资决策权划分与文化共识的关系以及如何处理这种关系，沈南鹏回答说，红杉资本的一大特点就是全球视野，本地决策。

沈南鹏表示，每个基金都有其内在的独特文化，包括红杉资本在内的很多硅谷企业都相信“世界是平的”。让他至今印象深刻的是，早年红杉资本美国合伙人把他们之间关系解释为——Peer-To-Peer（平等关系），而不是从属关系。他进一步解释说，“Peer-To-Peer是一个最具有前瞻性的认知，正是基于此，我们才能准确定义红杉未来10年、15年、20年怎么走”。

中国商业的竞争与机遇

作为一位在跨中美文化环境中成长起来并获得成功的企业家，沈南鹏从商业竞争的视角出发，在商业机会、产品差异化、业务延伸性几方面阐述了自己对于中美差异的感知。他表示，中国的创业企业家与硅谷的企业家越来越像，大家处在同一片信息科技环境里，参与其中的年轻人也越来越多。但沈南鹏也同时指出，中国的商业竞争比美国更激烈，“中国的创业者会孜孜不倦地去抓住每一个机会，很多今天已经相当成功的公司，也比美国企业有更大的雄心去扩展。”

钱颖一院长继而提出，很多研究发现，中国企业家在业务领域选择上不那么聚焦，沈南鹏对此认为，中国公司非常善于延展，并且延展的业务往往来自于强大的主业基础，而并非是分散的状态。

足够长线的投资

给你足够从容的空间

钱颖一院长描述了当前风险投资的状况——无论是风险投资的规模，还是所投企业中“独角兽”、“十角兽”和潜在“百角兽”的数量，中国和美国几乎都是对半分。被问及在这一趋势下中国与美国对比的优劣势时，沈南鹏提出，当前国内优秀的人才库成为了中国面对竞争的优势，然而在一些需要长期投入的行业里，中国企业家需要更加有耐心。而作为风险投资机构，红杉资本在全球几十年的品牌积累构成的优势是有足够长的基金周期，能够进行更长期的投资。

三、学习、成长和责任

钱颖一院长与沈南鹏共话学习、成长和责任

缜密思维背后

保持好奇心和热情

谈到求学轨迹，钱颖一院长问及数学背景对职业生涯的影响，沈南鹏说，数学训练出推理建模的能力，的确影响了对很多投资的判断。但沈南鹏坦言，自己也有感性的一面，在自身所谓的缜密思维背后，还保持着好奇心和热情。在谈到从投行到创业这中间巨大的转变时，他说，人必须有热情才能让你度过比较艰苦的时期，这也是企业家精神的真谛，即对风险有一定的判断和感知，但依然愿意承担风险。

人生关键节点上的正确选择

在谈及成长和选择时，沈南鹏回顾了自己的大学生活。他分享道：大学给了他机会去开拓眼界，提高学识，比如大学时期，他阅读了很多文学、历史类书籍，也曾在暑期去甘肃省贫困县定西县参加过社会考察，而这些知识与见识又给他打开了另一个空间。他认为“教育是教会你在每个点上进行选择”。而谈及如何评判在这些关键的选择点上是否正确时，沈南鹏说：“用一句非常通俗的话说，跟随你心（Follow your heart）。”

活动侧记

这个充满了机遇与挑战的时代造就了如此多优秀的企业家、创业者、创业者背后的创业者，与他们之间的“对话”不再只是语言的交流和交锋，他们一定程度上代表了一个行业、一个方向以及一种人生选择，所以对话亦是观点的交换与人生经验的分享。

对话中，钱院长的问题精准而幽默，沈南鹏的回答充满睿智和启发。人生轨迹曾经有过重叠的两人，在对话中碰撞出闪耀的火花。

沈南鹏的身上，似乎带着一种冷静而不冷峻，豁达并且低调的气质。默默进入报告厅，对话结束后又匆匆离场，他为我们带来了睿智的观点和精准的洞察，也为我们留下了沉静的思考和对未来的憧憬。

作为听众，实际上也已经是一次收获满满的面对面对话。