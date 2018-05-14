虎牙抢先上市游戏直播行业生变：资本踏入收割季

虎牙抢先登陆纽交所敲钟后，游戏直播行业身后的资本正逐步踏入收割期。

作为“游戏直播第一股”，虎牙上市颇有宿命意味。在穷尽烧钱模式之后，游戏直播行业集中度加剧，平台亟待补血；投资方等待收割，秋收锣鼓响起，各大平台掀起上市热潮。

有资本人士指出，“从增量市场到存量市场，2018年直播行业的确出现了拐点。”

靓丽数据的背后资本踏入收割期

在上市观礼会上，虎牙直播CEO董荣杰被问道，“通常一些企业都是在融资4-5轮之后才考虑上市，为何虎牙融资才到B轮就直接上市了？”他未直接予以回答。

从招股书来看，虎牙具备行业优势。它自称为中国最大的游戏直播平台：2018年第一季度拥有付费用户达到340万人，超过66.6万月活跃主播，约9290万月平均访问用户。以上数据显示，虎牙将竞争对手如斗鱼、映客、花椒等甩在了后面。

同时，腾讯的入股也为其带来利好。今年3月份，腾讯4.6亿元美元B轮独家投资虎牙直播，持股34.6%。虎牙宣布将与腾讯进行全范围合作，包括游戏直播与游戏项目组的深度融合，以及商业模式的深度探索。

不过，虎牙并非高枕无忧。

在以主播为内容核心的游戏直播市场，对平台生存而言，抢夺主播资源维系流量至为关键。近年来，主播身价“水涨船高”，先有虎牙以1亿元签约游戏主播MISS，后有战旗直播平台以1亿与EDG俱乐签约，王者荣耀主播骚白被传以2亿身家签约斗鱼等。

同时，昂贵的宽带费用也让小平台望而却步。以虎牙的母公司欢聚时代（YY直播）为例，其财报显示仅2017第二季度的宽带成本就在1.65亿元以上。

在此情况下，各家游戏直播平台不惜以烧钱来占领市场。在虎牙和斗鱼近期宣布盈利之前，亏损是行业常态。

就虎牙而言，公司在2017年第四季度才刚实现扭亏为盈，2017年全年仍亏损8096万，全年营收95%来自直播收入；2018年一季度虎牙实现净利润为3140万元，营业收入8.44亿元中约九成来自流媒体直播营收，高度依赖付费用户。

此外，竞争对手也在摩拳擦掌，跃跃欲试。老对手斗鱼传来酝酿IPO的消息，其早前已经宣布盈利。值得一提的是，斗鱼也在同期获得了来自腾讯的投资，金额高达6.3亿美元。而身处第二梯队的花椒直播和映客已经将上市目标锁定香港。

财经评论家郭凡礼指出，“这轮上市热，与其说是战事升级，倒不如说是资本集体退出的开始。随着直播流量红利的消失，内容同质化与政策收紧带来的问题逐渐凸显，行业的不稳定因素依旧存在，平台在此时扎堆上市，更多是希望能借此完成变现、收割。”

行业集中度加剧转入利润拼杀

经历2016年的爆发和2017年的严监管、同质化竞争后，直播行业集中度正在加速提升，虎牙上市无疑更是一枚催化剂。

《2017中国网络表演（直播）行业报告》显示， 截至2017年末，全国共约有200多家公司开展或从事网络表演（直播）业务，较2016年减少近百家，相对于2011年则减少400家。

中泰证券传媒分析师王晛在研报中指出，受此影响，“用户流入头部平台，虎牙、斗鱼、花椒、映客等头部平台发展受益，推动产生2018年的上市潮。直播已经度过资本和行业去清阶段”。

基岩资本副总裁黄明麒表示，“和几年前直播行业拥有巨大的增量市场相比，今年以来直播平台已经逐步进入存量博弈的时代。在这个背景下，争夺资源成为了各家平台的重要任务。从增量市场到存量市场，2018年直播行业的确出现了拐点。

抢先登陆资本市场，是直播平台在资源争夺互相博弈时代下的重大战略部署。成功上市会给直播公司带来资源和流量上的集中效应。”

董荣杰在敲钟当天称，“我们认为游戏直播行业可能从今天开始，从今年开始，已经进入到了一个利润的竞争阶段。”

虎牙本身也在寻求新的利润增长点。招股书显示，虎牙本次拟募集的1.8亿美元资金中，将有部分用于收购，有意加强与行业上下游的联系。同时，董荣杰对新浪财经表示，虎牙希望借助腾讯在海外众多的游戏内容快速占领东南亚市场。

互联网分析人士钱皓发文表示，虎牙“作为拿到第一张船票的公司，将会定义上船的规则，后入者是赶紧上船还是裸泳，将会很快见分晓。”

他进一步指出，“现阶段，平台运营成本极高，主播、带宽、市场费等都得大笔支出，各大厂商为了争夺优质主播资源，可谓是入不敷出，此时强有力的资本支持无疑将成为制胜之道。

因此，虎牙抢先上市，将手握重金，有望砸下头部主播，在竞争中抢占优势。而资本往往也是逐利的，在看到头部平台马太效应加强时，自然也不敢轻易投资其他平台，从而会引发非头部的黯然退场。”（新浪财经 王茜 发自北京）