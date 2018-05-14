新浪科技> 互联网 > 正文

区块链峰会“共识大会”召开在即：超4000人参加

区块链峰会“共识大会”召开在即：超4000人参加
2018年05月14日 16:50 TechWeb
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信
共识大会共识大会

　　原标题：区块链峰会“共识大会”召开在即：超4000人参加 票价2000美元

　　【TechWeb报道】5月14日消息，据国外媒体报道，一年一度的区块链技术峰会纽约“共识大会”（CONSENSUS 2018）将于美国当地时间5月14日召开，这次会议有超4000人参加。 

　　共识大会由加密货币行业网站CoinDesk举办，召开时间：5月14日-16日，地点为Hilton Midtown。据该网站介绍，这次会议有250位演讲嘉宾， 包括Twitter的共同创始人Jack Dorsey， Dorsey旗下移动支付公司Square今年也推出了比特币交易功能。

　　第一届“共识大会”于2015年举办，有400人参加，第二届有1400人参加，第三届有2700人参加。今年预计有超4000人参加，门票价格为2000美元，门票收入预计达到800万美元。

　　外媒称，去年的会议帮助推动了加密货币的高涨。去年5月份的共识会议期间，比特币加速上涨至了2000美元以上，并在去年底首次突破19000美元。目前比特币价格约为8700美元，总市值约1500亿美元。

　　不过，也有反对者称会议门票价格过高。以太坊联合创始人Vitalik Buterin上月曾表示，他今年将抵制共识会议，并且鼓励其他人也这么做，部分原因是票价高。Buterin称，CoinDesk是在寻租（rent seeking）。

区块链峰会共识
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有