共识大会

原标题：区块链峰会“共识大会”召开在即：超4000人参加 票价2000美元

【TechWeb报道】5月14日消息，据国外媒体报道，一年一度的区块链技术峰会纽约“共识大会”（CONSENSUS 2018）将于美国当地时间5月14日召开，这次会议有超4000人参加。

共识大会由加密货币行业网站CoinDesk举办，召开时间：5月14日-16日，地点为Hilton Midtown。据该网站介绍，这次会议有250位演讲嘉宾， 包括Twitter的共同创始人Jack Dorsey， Dorsey旗下移动支付公司Square今年也推出了比特币交易功能。

第一届“共识大会”于2015年举办，有400人参加，第二届有1400人参加，第三届有2700人参加。今年预计有超4000人参加，门票价格为2000美元，门票收入预计达到800万美元。

外媒称，去年的会议帮助推动了加密货币的高涨。去年5月份的共识会议期间，比特币加速上涨至了2000美元以上，并在去年底首次突破19000美元。目前比特币价格约为8700美元，总市值约1500亿美元。

不过，也有反对者称会议门票价格过高。以太坊联合创始人Vitalik Buterin上月曾表示，他今年将抵制共识会议，并且鼓励其他人也这么做，部分原因是票价高。Buterin称，CoinDesk是在寻租（rent seeking）。