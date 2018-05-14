乐视网谈乐融致新融资：恢复公司业务规模仍存不确定

新浪科技讯 5月14日下午消息，乐视网今日举办了2017年度业绩说明会，公司董事长兼总经理刘淑青、财务总监张巍、董事会秘书赵凯在线回答了投资者提问。

4月18日，乐融致新宣布按照90亿估值以现金及债权增资不超过30亿元，融创、腾讯、京东、苏宁体育、TCL、伯亿集团、世嘉控股、设计谷、金锐显和弘毅投资均为乐融致新的意向投资方。

赵凯表示，此次增资是在乐融致新品牌与信誉严重受损，部分应收款项回收难度较大，导致公司现金流极度紧张的背景下，公司采取的自救方案。

公司现任管理层着力于恢复公司业务，重新提升行业竞争力。期望挽救公司于资金极度紧张的泥潭中，提升乐融致新经营实力，满足亟待解决的资金需求。此次为乐融致新引入战略投资者，将提升公司的资金实力，并同时优化债务结构。但本次增资是否能够恢复公司业务规模，仍然存在不确定性。 公司管理层将继续努力、积极寻求一切可能的解决方案。

刘淑青也表示，公司已披露的各交易对方及增资金额为公司控股子公司与各方目前沟通的结果，后续还需根据各自需要进行必要的相关工作及内部审批程序。公司目前仍在与各交易对方积极沟通，如有相关进展，公司将及时发布增资进展公告。 此外，公司此前已披露与腾讯、京东签署相关协议，乐融致新将与腾讯在客厅内容、与京东在电商领域、会员账户领域、广告系统领域、物流领域、语音技术 领域、乐融致新产品采购领域、无界零售领域等开展深入业务合作。

今年4月，乐视网子公司新乐视智家电子科技（天津）有限公司已处理完名称变更等的工商手续，更名为乐融致新电子科技（天津）有限公司。刘淑青表示，这是为进一步契合公司新的战略调整，乐融致新进行了名称变更，公司品牌目前未进行调整。(宵寒)