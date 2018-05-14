直击|乐视网：6亿元为拟进行理财的额度 存不确定性

新浪科技讯 5月14日下午消息，乐视网信息技术（北京）股份有限公司今日举办2017年度业绩说明会，公司董事长兼总经理刘淑青、财务总监张巍、董事会秘书赵凯、独立董事郑路、保荐代表人崔学良与投资者进行互动交流和沟通。

乐视网4月27日披露了《关于2018年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》，同意公司及子公司在2018年度使用最高不超过6亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品。

对此，乐视网财务总监张巍表示，该6亿元仅为拟进行理财的额度，如公司未有充足流动资金，将不会进行购买理财产品行为或相关活动。 考虑到公司目前现金流紧张，部分银行账户已被冻结，关于公司2018年度使用闲置自有资金购买银行理财产品存在不确定性。

投资者：

请问一季报显示的乐视网还有6亿购买理财产品是怎么回事？？？不是说资金流极度紧张吗？

张巍：

尊敬的投资者您好，公司2018年4月27日披露了《关于2018年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》，同意公司及子公司在2018年度使用最高不超过60,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品。 该6亿元仅为拟进行理财的额度，如公司未有充足流动资金，将不会进行购买理财产品行为或相关活动。 考虑到公司目前现金流紧张，部分银行账户已被冻结，关于公司2018年度使用闲置自有资金购买银行理财产品存在不确定性。