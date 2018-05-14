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直击|乐视网:员工数减半因主动离职和架构变动等情况

直击|乐视网:员工数减半因主动离职和架构变动等情况
2018年05月14日 14:53 新浪科技
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　　新浪科技讯 5月14日下午消息，乐视网信息技术（北京）股份有限公司今日举办2017年度业绩说明会，公司董事长兼总经理刘淑青、财务总监张巍、董事会秘书赵凯、独立董事郑路、保荐代表人崔学良与投资者进行互动交流和沟通。

　　乐视网2017年年报显示，截至2017年，乐视网在职员工的数量合计2180人，而去年同期，乐视网在职员工为5389人。

　　对此，乐视网董事会秘书赵凯表示，公司2017年由于持续受到关联方资金紧张、流动性风波影响，社会舆论持续发酵并不断扩大，对公司声誉和信用度造成较大影响。报告期内，公司在职员工人数发生较大变化，其中包含主动离职和公司架构变动等情况。

　　以下为回答实录：

　　投资者：

　　从最新的年报看2017年底乐视网在职员工2180人，而2016年底是5389人，是不是意味着去年进行了大量裁员？

　　赵凯：

　　尊敬的投资者您好，公司2017年由于持续受到关联方资金紧张、流动性风波影响，社会舆论持续发酵并不断扩大，对公司声誉和信用度造成较大影响。 报告期内，公司在职员工人数发生较大变化，其中包含主动离职和公司架构变动等情况。感谢您对公司的关注。

乐视网员工离职
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