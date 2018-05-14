新浪科技> 互联网 > 正文

人人有意以低估值出售部分资产 被小股东投诉至SEC

人人有意以低估值出售部分资产 被小股东投诉至SEC
2018年05月14日 14:47 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信
人人有意以低估值出售部分资产 被小股东投诉至SEC
查看最新行情

　　新浪科技讯 北京时间5月14日下午消息，一些人人公司的投资者已向美国证券交易管理委员会（SEC）申诉，要求禁止人人将其公司资产出售给人人CEO陈一舟所控制的私人实体以及日本软银集团。

　　在这些待出售资产中，最主要的是网贷平台SoFi接近15%的股权，人人计划在下个月将这部分股权进行出售。SoFi最近一轮融资对其估值为43亿美元，按这个估值计算，15%的股权应为超过6亿美元，但是人人方面目前对其进行的估值仅为这个价格的一半左右。

　　这次资产出售所带来的回报将会返还给人人的股东。一些大型投资方，例如拥有39%人人股份的软银，同时也是SoFi的投资方，这些投资机构将有机会控制这个名为Oak Pacific Investment（OPI）的私人实体的股份。

陈一舟陈一舟

　　上海璞远资产管理有限公司（Prusage Asset Management）的投资总监廖立远（Leo Liao）表示：“你不能以一个较低的价格把资产卖给自己。”这位投资人表示，自己已经致信SEC对人人的这个举动进行了投诉

　　人人此前给自己手中的SoFi股份估价为3亿美元左右，按照这个价格计算，SoFi的估值大约为40亿美元，这与该公司2017年2月融资时的43亿美元的估值相去甚远。去年4月人人还曾经卖掉了一部分SoFi的股份，获得了9.2亿美元的收入。按照当时的价格计算，SoFi的估值应该为63亿美元。

　　在一些投资人看来，即使按照去年4月的价格来计算，SoFi的估值依然是被低估了，因为上一个季度，该公司的贷款发放金额年比增长了36亿美元，涨幅达到27%。据媒体报道，该公司去年曾经受到了一份60亿美元的收购报价，但是他们回绝了这次收购，理由是收购金额太低。

　　廖立远表示：“小股东现在已经表现出了焦虑。他们都在尽可能阻止这笔交易。很多人已经致信了SEC。很多来自中国的股东都变得越来越活跃了。如果开了这样的先例，那么未来将不会有任何人对任何企业进行投资。所有的股东保护和股东权利都将会被抛弃。”

　　SEC、软银和SoFi方面都拒绝就此事发表评论。陈一舟没有回应置评请求。(月恒)

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有