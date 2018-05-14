人人有意以低估值出售部分资产 被小股东投诉至SEC

新浪科技讯 北京时间5月14日下午消息，一些人人公司的投资者已向美国证券交易管理委员会（SEC）申诉，要求禁止人人将其公司资产出售给人人CEO陈一舟所控制的私人实体以及日本软银集团。

在这些待出售资产中，最主要的是网贷平台SoFi接近15%的股权，人人计划在下个月将这部分股权进行出售。SoFi最近一轮融资对其估值为43亿美元，按这个估值计算，15%的股权应为超过6亿美元，但是人人方面目前对其进行的估值仅为这个价格的一半左右。

这次资产出售所带来的回报将会返还给人人的股东。一些大型投资方，例如拥有39%人人股份的软银，同时也是SoFi的投资方，这些投资机构将有机会控制这个名为Oak Pacific Investment（OPI）的私人实体的股份。

陈一舟

上海璞远资产管理有限公司（Prusage Asset Management）的投资总监廖立远（Leo Liao）表示：“你不能以一个较低的价格把资产卖给自己。”这位投资人表示，自己已经致信SEC对人人的这个举动进行了投诉。

人人此前给自己手中的SoFi股份估价为3亿美元左右，按照这个价格计算，SoFi的估值大约为40亿美元，这与该公司2017年2月融资时的43亿美元的估值相去甚远。去年4月人人还曾经卖掉了一部分SoFi的股份，获得了9.2亿美元的收入。按照当时的价格计算，SoFi的估值应该为63亿美元。

在一些投资人看来，即使按照去年4月的价格来计算，SoFi的估值依然是被低估了，因为上一个季度，该公司的贷款发放金额年比增长了36亿美元，涨幅达到27%。据媒体报道，该公司去年曾经受到了一份60亿美元的收购报价，但是他们回绝了这次收购，理由是收购金额太低。

廖立远表示：“小股东现在已经表现出了焦虑。他们都在尽可能阻止这笔交易。很多人已经致信了SEC。很多来自中国的股东都变得越来越活跃了。如果开了这样的先例，那么未来将不会有任何人对任何企业进行投资。所有的股东保护和股东权利都将会被抛弃。”

SEC、软银和SoFi方面都拒绝就此事发表评论。陈一舟没有回应置评请求。(月恒)