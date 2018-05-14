除了养猫养狗 区块链游戏会有更多可能性吗？

Cell Link CEO Hal Bame在路演现场。摄影：王付娇

朱骏希望能够借助CellLink的力量，在区块链游戏领域实现“弯道超车”。

来源：界面新闻

作者：王付娇

区块链技术应用正在获得更多关注。除数字货币、版权保护等领域外，各家公司开始在游戏区块链项目进行探索。

此前网易曾在区块链火爆之时推出过“招财猫”项目，但随后下线。以太坊网络上也曾出现更有趣的游戏 EtherGoo，在5月初登顶区块链游戏交易量排行榜的第一名，24 小时成交量达200 多个 ETH，接近100万人民币。

更多的公司开始在区块链上做一些游戏产业的布局，包括装备交易系统、搭建游戏平台等等，形式变得愈发丰富。美国市场研究公司SuperData发布的报告显示，2017年免费游戏市场规模达820亿美元、2017年全球整体游戏市场规模超过1000亿美元。在这个海量交易市场，谁先掌握了未来游戏开发的技术，便占据了区块链游戏市场的主动权。

2018年3月，一家名为CellLink的公司获得了第九城市的投资意向。九城CEO朱骏在接受界面新闻记者采访时，拒绝透露具体的投资金额，更倾向于描述为“战略合作”。他希望借助CellLink的力量，在区块链游戏领域实现“弯道超车”。

朱骏在接受媒体采访

CellLink总部位于新加坡，并于5月10日在香港公开路演，希望得到游戏开发商和投资者的支持。在路演中，CellLink CEO Hal Bame强调，CellLink是一套用于分布式应用开发的集成工具，包括一套区块链底层公有链及相关开发工具包。这套公有链在设计上所实现的高速率、稳定性、安全性及易用性，将使得基于区块链技术的分布式应用开发更具创新且更为高效。

用通俗的话解释，他们最终希望实现的是，游戏开发商只需调用一个简单的工具包就可以完成上链，省去了时间和人力成本。现有底层链速度慢，吞吐率只有每秒几笔或是几十笔的处理速度，根本无法应付游戏应用和数百万用户产生交易的需求。这正是Cell Link想解决的问题。

游戏开发商FunBlock CEO Tyler Long告诉界面新闻记者，现在整个游戏发行完全由渠道把控，游戏开发者面临的问题包括：版权归属权、资源被平台把控和用户账号管理等问题，这些问题有可能因为区块链去中心化的特性而被解决。

而对于玩家来说，虚拟资产的拥有权还一直没有明确的措施。花很大力气购买的装备可能因为游戏升级、账号被盗等问题发生丢失，安全问题都没有办法保证，就更别谈虚拟货币资产的交易了。

在PC游戏和网游时代，曾经产生过一些靠虚拟游戏装备交易而火起来的交易平台，但这些平台本身就是第三方机构，它们的权威性本身没有办法保证。

区块链的出现恰好给这类交易模式提供了很好的场景。你的虚拟装备一旦产生、就被完整的记录下来、且永远不能被篡改。

CellLink技术总监张劲松告诉界面新闻记者，“现有的区块链游戏还是把游戏技术往链上搬，但区块链+游戏能产生怎样的影响力我们还无法预测。区块链能够让玩家获得真正的数字资产，即使开发商关服，甚至是别的意外，区块链也能抵抗这种干扰。但开发商和玩家之间关系的变化也是无法预料的。”

张劲松预测，未来更多的游戏可能是一些社区爱好者自己生产的、游戏规则也完全是由社区投票产生。当开发商不再拥有数字资产时，就必须更好地服务游戏玩家。

九城已经成立了子公司，搭建了20-30人的团队研究区块链技术。这次与CellLink的合作也是朱骏押中区块链的布局之一。相比于其他游戏区块链开发商，CellLink的核心竞争力在于，不仅是最早开发公链技术团队之一，还单独构建模块化虚拟Lua Virtual Machine运行智能合约，通过支链技术，提高了每秒的交易笔数。

Lua Virtual Machine

据Cell Link提供的数据，其实测每秒交易笔数已经超过了EOS和以太坊。

CellLink每秒交易速度。该数据由CellLink提供

Hal Bame在会中宣布，CellLink将与全球主要游戏引擎合作，共同向开发者推广游戏上链，透过这些游戏引擎超过数百万开发者用户的资源网络，扩大CellLink上的游戏生态建设。同时，CellLink还将启动全球开发者支持计划，陆续在全球建立超过10个开发者支持中心（Game Developer Support Center），协助对接游戏开发者，帮助游戏上链。

据界面新闻记者了解，目前Cell Link上已经合作的有两款区块链游戏。一款是三消类游戏《Fashion Pop》，产生的游戏金币、服饰等会以数字资产的形式记录在玩家的区块链钱包里；另一款游戏为《我的天空》（Sky of Mine），与之前的微信小游戏打飞机类似。

不过这个行业竞争尤其激烈。国外已经有不少公司像Cell Link一样，希望修建区块链游戏的主链。据36氪报道，Gamechain System（GCS游戏链）基于石墨烯框架开发，主打高速等卖点，对外公开的单节点实际吞吐能力高达到3500TPS—4000TPS，采用DPOS共识算法，可实现1.5秒-3秒生成一个新区块。

还有许多游戏厂商在加强钱包的研发投入等，比如Super Game Chain、UGChian等，这也是目前许多资本的关注方向。