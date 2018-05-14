新浪科技> 互联网 > 正文

除了养猫养狗 区块链游戏会有更多可能性吗？

除了养猫养狗 区块链游戏会有更多可能性吗？
2018年05月14日 14:43 界面
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信
Cell Link CEO Hal Bame在路演现场。摄影：王付娇Cell Link CEO Hal Bame在路演现场。摄影：王付娇

　　朱骏希望能够借助CellLink的力量，在区块链游戏领域实现“弯道超车”。

　　来源：界面新闻

　　作者：王付娇

　　区块链技术应用正在获得更多关注。除数字货币、版权保护等领域外，各家公司开始在游戏区块链项目进行探索。

　　此前网易曾在区块链火爆之时推出过“招财猫”项目，但随后下线。以太坊网络上也曾出现更有趣的游戏 EtherGoo，在5月初登顶区块链游戏交易量排行榜的第一名，24 小时成交量达200 多个 ETH，接近100万人民币。

　　更多的公司开始在区块链上做一些游戏产业的布局，包括装备交易系统、搭建游戏平台等等，形式变得愈发丰富。美国市场研究公司SuperData发布的报告显示，2017年免费游戏市场规模达820亿美元、2017年全球整体游戏市场规模超过1000亿美元。在这个海量交易市场，谁先掌握了未来游戏开发的技术，便占据了区块链游戏市场的主动权。

　　2018年3月，一家名为CellLink的公司获得了第九城市的投资意向。九城CEO朱骏在接受界面新闻记者采访时，拒绝透露具体的投资金额，更倾向于描述为“战略合作”。他希望借助CellLink的力量，在区块链游戏领域实现“弯道超车”。

朱骏在接受媒体采访朱骏在接受媒体采访

　　CellLink总部位于新加坡，并于5月10日在香港公开路演，希望得到游戏开发商和投资者的支持。在路演中，CellLink CEO Hal Bame强调，CellLink是一套用于分布式应用开发的集成工具，包括一套区块链底层公有链及相关开发工具包。这套公有链在设计上所实现的高速率、稳定性、安全性及易用性，将使得基于区块链技术的分布式应用开发更具创新且更为高效。

　　用通俗的话解释，他们最终希望实现的是，游戏开发商只需调用一个简单的工具包就可以完成上链，省去了时间和人力成本。现有底层链速度慢，吞吐率只有每秒几笔或是几十笔的处理速度，根本无法应付游戏应用和数百万用户产生交易的需求。这正是Cell Link想解决的问题。

　　游戏开发商FunBlock CEO Tyler Long告诉界面新闻记者，现在整个游戏发行完全由渠道把控，游戏开发者面临的问题包括：版权归属权、资源被平台把控和用户账号管理等问题，这些问题有可能因为区块链去中心化的特性而被解决。

　　而对于玩家来说，虚拟资产的拥有权还一直没有明确的措施。花很大力气购买的装备可能因为游戏升级、账号被盗等问题发生丢失，安全问题都没有办法保证，就更别谈虚拟货币资产的交易了。

　　在PC游戏和网游时代，曾经产生过一些靠虚拟游戏装备交易而火起来的交易平台，但这些平台本身就是第三方机构，它们的权威性本身没有办法保证。

　　区块链的出现恰好给这类交易模式提供了很好的场景。你的虚拟装备一旦产生、就被完整的记录下来、且永远不能被篡改。

　　CellLink技术总监张劲松告诉界面新闻记者，“现有的区块链游戏还是把游戏技术往链上搬，但区块链+游戏能产生怎样的影响力我们还无法预测。区块链能够让玩家获得真正的数字资产，即使开发商关服，甚至是别的意外，区块链也能抵抗这种干扰。但开发商和玩家之间关系的变化也是无法预料的。”

　　张劲松预测，未来更多的游戏可能是一些社区爱好者自己生产的、游戏规则也完全是由社区投票产生。当开发商不再拥有数字资产时，就必须更好地服务游戏玩家。

　　九城已经成立了子公司，搭建了20-30人的团队研究区块链技术。这次与CellLink的合作也是朱骏押中区块链的布局之一。相比于其他游戏区块链开发商，CellLink的核心竞争力在于，不仅是最早开发公链技术团队之一，还单独构建模块化虚拟Lua Virtual Machine运行智能合约，通过支链技术，提高了每秒的交易笔数。

Lua Virtual MachineLua Virtual Machine

　　据Cell Link提供的数据，其实测每秒交易笔数已经超过了EOS和以太坊。

CellLink每秒交易速度。该数据由CellLink提供CellLink每秒交易速度。该数据由CellLink提供

　　Hal Bame在会中宣布，CellLink将与全球主要游戏引擎合作，共同向开发者推广游戏上链，透过这些游戏引擎超过数百万开发者用户的资源网络，扩大CellLink上的游戏生态建设。同时，CellLink还将启动全球开发者支持计划，陆续在全球建立超过10个开发者支持中心（Game Developer Support Center），协助对接游戏开发者，帮助游戏上链。

　　据界面新闻记者了解，目前Cell Link上已经合作的有两款区块链游戏。一款是三消类游戏《Fashion Pop》，产生的游戏金币、服饰等会以数字资产的形式记录在玩家的区块链钱包里；另一款游戏为《我的天空》（Sky of Mine），与之前的微信小游戏打飞机类似。

　　不过这个行业竞争尤其激烈。国外已经有不少公司像Cell Link一样，希望修建区块链游戏的主链。据36氪报道，Gamechain System（GCS游戏链）基于石墨烯框架开发，主打高速等卖点，对外公开的单节点实际吞吐能力高达到3500TPS—4000TPS，采用DPOS共识算法，可实现1.5秒-3秒生成一个新区块。

　　还有许多游戏厂商在加强钱包的研发投入等，比如Super Game Chain、UGChian等，这也是目前许多资本的关注方向。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有