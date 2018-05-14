直击|乐视网：希望贾跃亭可以尽快制定还款时间表

新浪科技讯 5月14日下午消息，乐视网信息技术（北京）股份有限公司今日举办2017年度业绩说明会，公司董事长兼总经理刘淑青、财务总监张巍、董事会秘书赵凯、独立董事郑路、保荐代表人崔学良与投资者进行互动交流和沟通。

乐视网董事长兼总经理刘淑青表示，公司未获得贾跃亭先生或其关联方通知，对媒体报道的“贾跃亭的FF汽车已经运抵中国”不知情、不了解。

刘淑青表示，公司现管理层一直积极、主动保持与贾跃亭先生及其相关方的沟通，包括近期媒体、投资者普遍关注的睿驰汽车购置土地投资款事项，公司多次与贾跃亭先生相关方电话、邮件沟通，并将获取信息及时对外披露。

刘淑清称，公司时刻关注上市公司体系大量的关联方欠款问题，就此问题现管理层一直积极、主动保持与贾跃亭及其关联相关方的沟通，公司也期望贾跃亭及相关方可以尽快与公司一并确认有效的解决方案及还款时间表，及时挽救上市公司于资金紧张的泥潭中。

刘淑清称，上市公司目前经营非常困难，现任管理层也在时时刻刻努力改变现状，但阻碍于资金状况的严峻，公司正常经营无法得到有效推进。

以下为回答实录：

投资者：

据媒体说贾跃亭的FF汽车已经运抵中国，这是否意味着未来汽车赚的钱可以还给上市公司？

刘淑青：

尊敬的投资者您好，公司未获得贾跃亭先生或其关联方通知，对媒体报道的“贾跃亭的FF汽车已经运抵中国”不知情、不了解。但公司时刻关注上市公司体系大量的关联方欠款问题，就此问题现管理层一直积极、主动保持与贾跃亭先生及其关联相关方的沟通，公司也期望贾跃亭先生及相关方可以尽快与公司一并确认有效的解决方案及还款时间表，及时挽救上市公司于资金紧张的泥潭中。感谢您对公司的关注。

投资者：

公司跟贾跃亭方面沟通顺畅么？贾跃亭是否有还款时间表？

刘淑青：

尊敬的投资者您好，公司现管理层一直积极、主动保持与贾跃亭先生及其相关方的沟通，包括近期媒体、投资者普遍关注的睿驰汽车购置土地投资款事项，公司多次与贾跃亭先生相关方电话、邮件沟通，并将获取信息及时对外披露。 公司期望通过与贾跃亭先生的不断沟通，尽快解决上市公司体系大量的关联方欠款问题。上市公司目前经营非常困难，现任管理层也在时时刻刻努力改变现状，但阻碍于资金状况的严峻，公司正常经营无法得到有效推进。 公司也期望贾跃亭先生及相关方可以尽快拿出有效的解决方案及还款时间表，及时挽救上市公司于资金紧张的泥潭中。感谢您对公司的关注。