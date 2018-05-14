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乐视网：2017年计提各项资产减值损失共计108.82亿元

乐视网：2017年计提各项资产减值损失共计108.82亿元
2018年05月14日 14:05 新浪财经
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　　新浪财经讯 5月14日消息，乐视网今日举行2017年度网上业绩说明会。继4月底披露2017年年报正式坐实亏损王称号后，已陷入风雨飘摇之际的乐视网再因这份年报，被监管和市场关注。公司未来的布局与趋势发展前景又如何？

　　2017年年报巨亏138.8亿元，会计师事务所也出具了“无法表示意见”的审计报告。上市公司的资格还保得住吗？如果2018年会计师事务所也出具了“无法表示意见”的审计报告，乐视网未来会不会退市？

　　财务总监张巍表示，公司2018年2月披露了《2017年度业绩快报》，预计归母净利润为亏损116.09亿元。公司2018年4月披露了《关于深圳证券交易所对本公司问询函的回复》，其中特别提示预计公司2017年度减值计提总额将与此前披露金额存在一定差异。 根据公司聘请的审计机构立信会计师事务所的审计工作，公司于2017年4月27日披露了审计报告，2017年度公司归母净利润亏损138.78亿元。 经审计，公司2017年度计提各项资产减值损失共计108.82亿元，其中坏账损失计提60.94亿、无形资产减值损失计提32.80亿元，具体情况请参见公司4月27日披露的《关于公司2017年度计提资产减值准备的公告》。本次计提资产减值准备将减少归属上市公司股东2017年净利润88.14亿元。感谢您对公司的关注。

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