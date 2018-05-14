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直击|乐视网开2017年业绩说明会：回应是否会被退市

直击|乐视网开2017年业绩说明会：回应是否会被退市
2018年05月14日 14:18 新浪科技
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　　新浪科技讯 5月14日下午消息，乐视网今日举办了2017年度业绩说明会，公司董事长兼总经理刘淑青、财务总监张巍、董事会秘书赵凯在线回答了投资者提问。

　　4月27日，乐视网发布了2017财年年度财务报告，财报显示，乐视网2017财年营收70.25亿元，同比下降68%；净利亏损138.78亿元，同比下降2601.63%。

　　财报指出，由于持续受到关联方资金紧张、流动性风波影响，公司声誉和信用度的下降，乐视网广告业务收入较去年同比下降87.39%，终端收入同比下降75.09%，会员及发行业务收入同比下降50.66%。贾跃亭控制的关联方对乐视网欠款余额为72.8亿元，占乐视网资产总额比重达40.69%。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：无法表示意见。对此，有投资者提问称，上市公司的资格是否还保得住，如果2018年会计师事务所也出具了“无法表示意见”的审计报告，乐视网未来是否会退市。

　　董事会秘书赵凯解释说，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司出现最近两年的审计报告对公司为否定或者无法表示意见，深交所可以决定对公司暂停上市。 如公司拟采取的措施在2018年度审计报告未消除无法表示意见影响，则公司可能连续两年被出具无法表示意见审计报告，存在被暂停上市的风险。

　　在2017年大额亏损后，2018年乐视网的业绩继续恶化，公司董事长兼总经理刘淑青表示，第一季度，由于公司受关联方资金紧张、流动性风波的持续影响，公司声誉和信誉度仍陷于较严重的负面舆论旋涡中。2018 年一季度，公司的各项收入处于缓慢恢复中。同时，由于公司所处行业特点，除正常运营成本（如 CDN 费用、摊提费用、人力成本等）支出外，公司报告期融资成本未明显下降。 这些导致公司2018年1-3月经营性亏损约3.07亿元。

　　另外，根据乐视网第一季度报告，截止2018年3月31日，上市公司合并报表范围内归属母公司所有者权益合计3.04亿元。“如若上市公司2018年继续亏损，将存在归母净资产为负的可能性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，如出现经审计后公司净资产为负情况，深交所可以决定暂停其股票上市。目前，公司正在积极追讨债务。”董事会秘书赵凯表示。(宵寒)

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