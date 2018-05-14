直击|乐视网：现金流极度紧张 正寻求一切可能方案

新浪科技讯 5月14日下午消息，乐视网信息技术（北京）股份有限公司今日举办2017年度业绩说明会，公司董事长兼总经理刘淑青、财务总监张巍、董事会秘书赵凯、独立董事郑路、保荐代表人崔学良与投资者进行互动交流和沟通。

乐视网财务总监张巍表示，总体上看，公司目前整体资金安排上存在较大困难，现金流极度紧张，公司管理层正在积极寻求一切可能的方案，但目前尚未形成确定方案。在资产大幅减值后，乐视网部分资产都正处在冻结状态，当下资产的融资难以覆盖短期债务以及公司披露的上市公司累计诉讼、仲裁情况，如若上述诉讼赔偿进一步形成或有负债，将加重公司的债务压力。

以下为回答实录：

投资者：

乐视网现阶段短期借款有27.5亿之多，是否能如期偿还？

张巍：

尊敬的投资者您好，公司2017年度短期借款余额27.55亿元，大部分为金融机构借款。 经营性现金流无法覆盖短期债务，公司解决短期债务正在与相关金融机构协商贷款展期、协调关联方以现金或者资产等方式偿还对上市公司的欠款。总体上看，公司目前整体资金安排上存在较大困难，现金流极度紧张，公司管理层正在积极寻求一切可能的方案，但目前尚未形成确定方案。 在资产大幅减值后，乐视网部分资产都正处在冻结状态，当下资产的融资难以覆盖短期债务以及公司披露的上市公司累计诉讼、仲裁情况，如若上述诉讼赔偿进一步形成或有负债，将加重公司的债务压力。感谢您对公司的关注。