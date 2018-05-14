西班牙人可以在Instagram投票定制汉堡王皇堡口味了

真情实感为自己的口味打call。

原标题：汉堡王在Instagram上搞投票 西班牙人民可以定制皇堡口味了

来源：界面新闻

作者：马越

品牌们在Instagram Stories上又有了新的互动玩法。

面对那些成天泡在社交网络上的消费者，汉堡王一直在为如何和他们活动花上许多心思。最近，西班牙汉堡王在Instagram Stories上传了9段短片，每个故事都是一次“民意调查”：通过互动的方式让消费者选择他们喜欢的口味，比如想要几片肉，多少生菜，是否加西红柿，要哪种酱料等等。

调查完成之后，消费者可以得到一张优惠券，在有限的时间里到汉堡王门店里兑换经过票选出来的定制皇堡。

汉堡王Instagram

这场营销活动是西班牙广告公司LOLA MullenLowe的作品。在几小时之内，吸引了超过4.5万用户参与，27万次互动，超过3万张优惠券在3小时内就被一抢而空。

来看看西班牙人民最喜欢的汉堡是什么样的：加芝士的双层肉饼（90%得票率）、培根（84%得票率）、番茄酱（81%得票率）、蛋黄酱（76%得票率）、生菜（75%得票率）、洋葱（57%得票率）、西红柿（57%得票率），没有腌泡菜（这是当地最不受欢迎的配料）。这款“深得民心”的汉堡将会在限定时间里在西班牙各汉堡王门店里供应。

Instagram皇堡

把新品的口味交给消费者决定，是品牌们格外常用的营销手段。

更有甚者会在这个过程中营造冲突感——让粉丝们为了支持不同口味而互相battle，一方面可以在社交网络上制造声量和话题，另一方面，那些消费者真实参与过的、并且能因他们的反馈而导致某个结果的活动，更容易引起人们的共鸣与好感。

譬如我们曾经报道过的日本麦当劳人气汉堡选举，简直是日本偶像选举文化在食品界的一次体现——人们会为“巨无霸、双层吉士、培根牛肉堡”的组合，对打“日式照烧堡、麦香鱼、虾堡、鸡蛋芝士堡、火腿芝士堡”的战队而热情投票。