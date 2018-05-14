15家“独家兽”有望借CDR首批回归

CDR公开征求意见，审批将采取点名、邀请制，数量有限 含金量不低

来源：IT时报 记者 章蔚玮

对于国内股民而言，应该在不久的将来就能在A股市场见到耳熟能详的互联网企业“身影”了。5月4日，证监会就《存托凭证发行与交易管理办法》公开征求意见，在《管理办法》中明确了CDR上市企业的资质条件及CDR交易与发行方式。尽管目前符合条件的企业数量不多，但在高准入门槛的限制下，首批回归的企业资质依然值得期待。

限量“点名”科技企业回归

“DR”——存托凭证作为证券跨境发行上市方式，已在美国、日本、澳大利亚等地得到运用。目前，国内也计划开启“中国存托凭证”（CDR）制试点，吸引一批创新企业回到中国境内，通过在A股市场上市，让国内投资者分享科技企业的发展红利。

3月30日，国务院办公厅转发了证监会《关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点的若干意见》（以下简称《意见》），一个月后，在《意见》基础上，证监会起草了《存托凭证发行与交易管理办法》， 细化了CDR相关规范，目前处于向社会公开征求意见阶段。征求意见期为一个月。

《管理办法》中再次明确了参与CDR试点企业的选择标准——试点企业应当符合国家战略、掌握核心技术、市场认可度高，属于互联网、大数据、云计算、人工智能、软件和集成电路、高端装备制造、生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业，且必须达到相当规模的创新企业。

符合以上行业标准外，试点企业还必须符合量化的标准——已在国外或香港上市的企业，市值不得低于2000亿元人民币。未在境外上市的企业，最近一年营收不低于30亿元人民币，且估值不低于200亿元人民币。对于当下无法满足上述条件的部分独角兽，在《管理办法》中另提出，满足“营业收入快速增长，拥有自主研发、国际领先技术，同行业竞争中处于相对优势地位”的“补充”标准。最终，所有参与申报企业均需要通过科技创新产业化咨询委员甄别，而咨询委员会由各行业的权威专家、知名企业家、资深投资专家等组成。

在业内人士看来，此次国内开启CDR上市，目标非常明确，就是吸引一批高成长性、高竞争性的互联网超级独角兽回归A股。

超级独角兽“受邀”回归

目前已在境外上市的科技企业中，符合《意见》资质要求的公司有阿里巴巴、百度、京东、网易和腾讯5家互联网企业，截至5月9日，这5家互联网企业的总市值达到七万四千亿人民币。

根据科技部火炬中心发布的《2017中国独角兽企业发展报告》，目前未上市的科技、创新企业中，符合估值达到200亿的独角兽企业有15家，分别是蚂蚁金服、滴滴出行、小米、阿里云、美团点评、宁德时代、今日头条，菜鸟网络、陆金所，借贷宝、微众银行、平安医保科技、金融壹账通以及京东金融，其中超过一半以上的企业达到超级独角兽（市值超过100亿美元）的标准线，而估值最高的蚂蚁金服，达到750亿美元（折合人民币4783亿人民币），而排名最低的京东金融估值达到76.9亿美元（490亿人民币）。

有业内人士曾透露，在《管理办法》出台前，证监会发行部就已经对相关券商给出类似邀约制的“指导意见”：来自高端制造、云计算、人工智能、生物科技在内4大行业的“独角兽”企业可向证监会发行部直接报告，符合规定者可实行即报即审，有望在两至三个月内完成审核。同时，针对此类企业的盈利要求也可放宽。不过证监会事后表态：来自四大行业独角兽不是全部即报即审，但监管层会给予关注。

相对于热门的独角兽企业，业内人士对互联网创业企业通过CDR回归A股前景并不乐观，“目前来看CDR申请门槛太高，对于一批互联网企业而言很难达到，如果将来门槛放低了，申请者会出现井喷，什么时候能排队轮上也是个未知数。”

可直接投资的独角兽

《管理办法》 中对“存托凭证的上市和交易”做出了具体规定，“依法公开发行的存托凭证（CDR）应当在境内证券交易所上市交易。境外基础证券发行人申请存托凭证上市的，应当符合证券交易所上市规则规定的上市条件，并按照证券交易所的规定提出上市申请，证券交易所审核同意后，双方签订上市协议。”这意味着，国内投资者将可以直接投资在境外上市的互联网巨头的CDR，或者通过购买基金的方式间接投资CDR。

在国内发行的CDR将如何定价？目前没有对应管理规定出台。“根据海外经验，已上市DR融资比例一般为流通市值的2%-5%，如果按照年内发行2-3家互联网企业（阿里巴巴与百度为例），预计CDR初步融资规模最高将接近2000亿左右，相当于2017年A股IPO规模（2301亿）。这或对国内一批IPO企业形成一定冲击。”在分析人士看来，随着优质互联网创新企业的回归，会对国内A股市场上的存量资金流向产生影响，去年通过借壳上市形式从美股回归的360总市值增长近5倍，而接下来通过CDR回归的企业的估值大概会有显著提升。