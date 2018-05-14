押金、停车、盈利 共享汽车绕不过去的三道坎

巨头“落子”共享汽车 记者体验EVCARD、GoFun出行、神州

原标题：押金、停车、盈利 绕不过去的三道坎

来源：IT时报 记者 潘少颖

资本升温、巨头入局、整车厂商加持，汽车的分时租赁一直站在风口上。除了一直在这个市场中布局的EVCARD、GoFun出行等平台，最近，又有不少巨头加入，3月底，神州租车的分时共享业务在北上广深如约上线，4月中旬，滴滴宣布要推广超过1000万辆共享新能源汽车。

汽车分时租赁（也称共享汽车）注定是一个长跑赛道，在这个跑道上，有已经出局的玩家，也有正在奋力抢滩的参赛者，更有希冀着能加入这个赛道的新入局者。当停车场内停着越来越多的分时租赁汽车时，这些车能否作为私家车、打车、共享单车等出行方式之外的有效补充？在这个跑道上，谁又能成为最终的赢家？

5月的第一周，《IT时报》记者分别对EVCARD、GoFun出行和神州分时租赁进行了体验，看看这水究竟好不好趟。

体验篇

找车、还车，太难了

从下载App到把车开出停车场，再到最后还车，实际测试中，有喜有忧，总的来说，押金、停车、服务是汽车分时租赁绕不开的痛点，而且从目前来看，并不那么容易解决。

数千元“押金”让人心慌

在共享经济中，“免押金”已经成为行业特色，但是，汽车分时租赁平台要做到“免押金”有点难。相较而言，汽车共享租赁的押金一般都上千，而且一押至少一个月，加上此前共享单车挪用用户押金的新闻不断出现，把几千元的押金放在汽车分时租赁平台上，难免会引起担心。

日前，《IT时报》记者分别对EVCARD、GoFun出行和神州分时租赁进行了体验，发现即使是这些有背景的平台，目前能真正免押金的并不多。

在神州分时租赁进行注册后，须绑定信用卡，预约车辆后，平台会扣取3000元的预授权，不过这3000元预授权在用车结束、扣除车费后会立即解冻。《IT时报》记者结束神州分时租赁的用车后，很快就收到了银行的通知短信，表示3000元预授权已解冻。但随后记者又收到银行的短信，平台又扣取2000元预授权。据神州客服人员介绍，这笔2000元的预授权将在一个月之后确认此次用车过程中无违章行为才会退回，“如果一个月内，再次使用神州分时租赁，以最后一次用车时间重新开始计算1个月，不会重复扣费。”但这也似乎意味着，如果使用频次较高，2000元的预授权一直会被押。

和神州相似的是EVCARD，平台上有1000元、2000元和3000元三个押金档次，每个档次对应不同的车型，缴纳押金越高，可以使用的车型越高档。记者在EVCARD预约的是一辆荣威ERX5，需要支付2000元押金，其中1000元是用车押金，另外1000元是违章押金。用车结束后，1000元用车押金可于3天后（如果三天内没有用车）申请退回，另外1000元违章押金则要等到一个月之后确认无违章才能退回。

4月中旬，GoFun出行总裁谭奕宣布，GoFun出行和芝麻信用达成合作，符合条件者可以免押金使用GoFun出行的共享汽车。真的可以免押金吗？记者在GoFun出行客户端完成实名认证和驾驶证认证之后，根据页面提示授权读取芝麻信用等数据，的确获得了免押金资格，但同时，页面提示要开通支付宝免密支付方可免押金用车，“如果在使用过程中有违章，使用者将会收到短信，包括违章时间、地点、违章行为、扣分、罚款等信息，如果用户不处理好违章，下次将无法使用GoFun出行。”GoFun出行客服人员告诉《IT时报》记者。

不支持随意还车

选择共享汽车出行，最主要的目的是图个方便，但找车、停车、还车却一点都不方便。

首先，App定位不清，尤其是对汽车的具体停放位置，仅有停车场的名称，至于在哪个区哪个位置，全靠记者自己找。

比如系统显示西藏北路的光明地产大厦有GoFun出行网点，但当《IT时报》记者赶到那里后，发现该大厦不仅有少量地上停车位，还有B1、B2两层地下停车库，就连保安也不知道GoFun的车停在哪里。

同样，在高科西路神州的停车点，记者用了15分钟，才在几百辆车中找到了这辆唯一的、与普通私家车无异的共享汽车。

找到车后，新问题又出现了，停车费究竟谁来付？当记者在App上下单，开着这辆神州共享汽车出停车场时，工作人员表示需支付40元的过夜停车费，无奈，记者支付了40元停车费才得以开出停车场。在结束用车的大华锦绣酒店停车网点，酒店相关人士向《IT时报》记者表示，该车辆与其它车辆收费一致。但在神州租车的App里，这两个停车网点均显示为免费。

当记者就此事咨询神州租车世博门店的一位工作人员时，对方解释可能是现场工作人员没有接到通知，并将40元停车费还给了记者，但一来一回，记者在此事上用掉了近1个小时时间。

停车更是个大问题。在神州租车上预订分时用车时，除了选择取车点，还要选择预计还车点。记者取车点选为浦东的大华锦绣酒店停车网点，预计还车点选为陆家嘴中心绿地停车网点，预计还车时间为一小时以后，页面显示价格为21元，但当记者把预计还车点设为和陆家嘴中心绿地停车网点一江之隔的黄浦路停车网点，费用上涨到了52元。页面显示，跨区还车服务费是28元。据神州租车客服人员表示，除了跨区服务费，如果停在非停车网点，还要加收费用。的确，记者在驾驶过程中靠边停车后，点击App上的“去还车”，页面提示“在此还车将收取网点外换车费100元，还有可能追加罚款费用”。

EVCARD则显示，不在网点内无法还车，在上海市范围内，EVCARD不收取跨区还车服务费，但如果还到上海以外的城市，则要收取跨区服务费，比如还到江苏、浙江，跨区服务费为50元。

相较于神州租车和EVCARD的定点还车，GoFun出行对还车的要求更高。《IT时报》记者了解到，在上海，GoFun出行要求取还点一致，即哪里取车哪里还车。对此，GoFun出行相关人士告诉《IT时报》记者，这是为了保证该区域内车辆的集中性，如果还到各个点，车辆则会较为分散，“在北京的CBD地区也是取还点一致，这个区域通勤商务的要求非常高，并没有太多异地取还的需求。”

车内无说明书 车况难保证

与一般租车不同，共享汽车更强调车辆在一天内的流通率，但必然带来的一个问题是：如何保证下一位使用者能正常使用呢？

在神州租车的汽车里，《IT时报》记者看到座位、脚垫上都散落着泥土痕迹，车内放着该车辆的行驶证、租车服务合同和保单，但记者并没有找到使用车辆的相关提示。

在巴黎春天（成山路店）地下停车库，记者找到了一辆EVCARD平台上的荣威ERX5，无论是外观还是内饰，这辆车都比较新，但是遗憾的是，在驾驶座的旁边，赫然放着一个前面用户留下的空饮料瓶。在仪表盘旁边，一张告示显示“本车于2018年4月27日清洁消毒”，而记者使用这辆车时是5月7日。除此之外，这是一辆让记者较为陌生的车型，启动、换挡等基本操作方式均与记者熟悉的车型不同，但是在车内没有找到相关的说明，只找到了一张保单。EVCARD客服人员告诉《IT时报》记者，理论上在荣威ERX5车型内应该放置说明书，但有可能被其他用户拿走。该客服人员建议关注EVCARD公众号，查看使用说明。站在用户角度，如果能把基本操作方式贴于车内，则更为方便。

在说明操作方面，GoFun出行做得较为到位，在GoFun出行上，记者预约到的是一辆荣威E50，开启车门后，手机客户端上出现了荣威E50的驾驶手册，上面有启动、换挡等说明。

解读篇

共享汽车何时能真正缩短人与车的距离

从记者的体验来看，哪怕是在上海做得最好的EVCARD，目前也有还车难、车况难控制的难题，摆在他们面前的最大难题是，如何用便捷的服务培养用户的用户习惯呢？

找车不如叫车？

关键问题是规模化。从各个平台的数据来看，共享汽车从未停止发展的步伐。以EVCARD为例，前年，EVCARD在全国有3000多辆车，去年增长到11200多辆车，现在有27000辆车，上海的EVCARD车辆数量也从去年的5000辆左右上涨至近8000辆。

不可否认的是，分时租赁，尤其是新能源汽车分时租赁，受城市空间有限、停车网点成本高、充电桩少、共享汽车牌照许可等因素的制约，难以形成有效应的规模。“不仅需要电池续航能力、场站资源、成本、互联网数据等做支撑，更需要整体规划和策略。”GoFun出行CEO谭奕曾经告诉《IT时报》记者，这个行业需要资金，更需要资源：充电资源、车位资源、汽车制造资源、运营资源等。

2017年，包括GoFun出行在内的三家分时租赁平台开进南京，但大部分平台在开发园区、软件园等偏远地带成功“圈地”，而在新街口、夫子庙等上班族、游客对共享汽车需求非常强烈的区域，平台苦于核心商圈停车费高、资源紧缺，共享汽车很难进入。

黄金地段的商圈车位是最难拿到的，与之矛盾的是，这些地区恰恰是需求量较大的地区。这也使得网点投放存在不均衡状况，布点较多的郊区会出现长期空置状态，而在热点地区会又存在网点少、找车难问题，而这些情况都影响了用户感知。

在易观国际分析师孙乃悦看来，目前市场仍处于探索期，行业的难点在于提高充电桩密度、网点密度，企业的难点在于提高运营效率，降本提效。

“免押金”是未来趋势

“免押金对用户的吸引力很大，但对企业的资金实力是个考验，因为现在分时租赁行业本身就不盈利。像GoFun出行、EVCARD这样的平台背后是车企，资金实力都不弱。但行业里一些创业公司，本身依靠融资来维持运营，很难免押金。”孙乃悦对《IT时报》记者表示，免押金也在考验平台的风控能力，像丢车、车辆折损等等这些情况都有发生。

用户希望免押金，实际上平台也看好免押金对于吸引用户的优势。EVCARD首席营销官黄春华向《IT时报》记者透露，目前，EVCARD正在研究共享出行信用体系建设，同时，近期会选择几个城市试行芝麻信用免押金。但是，黄春华也坦言，在分时租赁领域建设信用体系，采集用户行为数据非常复杂，除了芝麻信用分之外，关键还要靠信用评估。

和神州的拳头产品租车业务相比，上线不久的神州分时租赁暂时还没有采用免押金，而在神州租车里，芝麻信用在650分以上就可以免押金租到经济型轿车。对此，神州租车董事局主席陆正耀表示，神州的大方向是逐步利用第三方信息系统的数据了解用户的行为。

蚂蚁金服负责出行业务的秉德（化名）告诉《IT时报》记者这样一组数据，传统租车领域，某一个行业巨头订单增长量的30%是通过芝麻免押而来，租金欠款率下降52%，违章罚款欠款率下降了27%，丢车比率下降了46%。“通过芝麻信用过来的用户，风险要比传统风控的风险低很多。”秉德认为，要形成一个信用奖惩的生态闭环——激励守信的用户，惩戒失信的用户，倒逼用户做守信的用户，才能在所有领域先享后付。

降本提效是盈利关键

每个行业都在谋求盈利，汽车分时租赁也不例外。但目前较为一致的观点是：行业远没到盈利的时间点。

2017年3月，友友用车因转型过程中遇到的资金及运营经验等问题宣布停运；同年10月，曾凭借宝马i3和奥迪A3等豪华车型名声大噪的EZZY由于资金链断裂、融资未能跟上，也不得不落得公司解散的结局。一时间，关于汽车分时租赁烧钱、盈利难的问题再次被摆到台面上。

“结合目前共享汽车服务的特点，一天每辆车能接到3~4单，能实现共享汽车在经营上的平衡。服务效率提升之后，单辆车每天能接6~7单，甚至有可能达到8单。”谭奕举例，随着规模效益的增加，管理费用可以整体摊薄；在能耗上，可以根据峰值和谷值合理地调配资源，“无论是用车的效率，还是产业链各个环节的推动，都是运营效率能力的一个表现。”

平台也要从重资产向轻资产转型，陆正耀表示，神州做分时租赁很重要的就是有闲散资源，“分时租赁利用的是碎片化时间，神州租车的出租率是60~70%，中间大有可为。”

易观国际相关数据显示，从今年到明年，汽车分时租赁市场容量将翻倍，降本提效是盈利的关键要素，网点、牌照资源是未来的竞争壁垒。

在业内人士看来，决定汽车分时租赁成功与否的还是线下运营，丰富的线上流量和经验能否成功移植到线下，目前还是未知数；即便巨头投重金杀入，覆盖全国市场的目标并非轻易就能实现，不同城市的运营方法也不具备可复制性。因此，巨头笼罩之下，创业公司仍有空间。

记者手记

用户叫好才能迎来“春天”

有需求，才有市场，尽管出行方式有千万种，但分时租赁一定有它存在的理由和空间。比如有多个目的地，每次都要打车，很麻烦，开一辆分时租赁汽车就会很方便，或者有的人单位和家附近都有停车网点，上下班免了挤公交、转地铁之痛；周末空闲的时候想去郊区，公共交通不方便，也选择分时租赁车辆体验一回自驾游。

分时租赁覆盖了城市居民的短途、中长途出行需要，庞大的用户群和使用场景的丰富是其发展的基础。在记者体验用车过程中，也感受到了这点，无论是有车一族还是本本族，只要有用车需求，都可以把分时租赁作为出行方式的一种补充，且成本并不高。以神州为例，记者开了一辆朗逸，行驶了10公里，用时44分钟，最终花费18元，同样时间和距离，坐出租车大约需要40元左右。但算上从家到停车场以及找车、停车的时间，这次体验共享汽车，记者一共用掉100分钟。

对于行业来说，有了基础和市场，要做的就是如何更好地优化用户体验。记者非常憧憬的一种体验，是如谭奕所说，只要等在网点，车辆就会自动开到身边；还车时，车辆会自动开到停车位上。当然，如果等车、还车不受网点局限，那就更好了。

或许，这一天并不遥远。