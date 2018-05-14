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末日博士鲁比尼：区块链毫无效率 81%的项目是骗局

末日博士鲁比尼：区块链毫无效率 81%的项目是骗局
2018年05月14日 11:04 FX168
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“末日博士”鲁比尼（Roubini）“末日博士”鲁比尼（Roubini）

　　FX168援引金色财经消息，据CNBC报道，因曾经成功预测了2008年经济危机而得名“末日博士”的鲁比尼（Roubini）在接受CNBC专访时称，就金融领域而言，区块链毫无效率，它永远无法发挥作用。他形容区块链让人们进入“摩登原始人”世界，回到以物易物的时代。

　　对于数字支付趋势，鲁比尼表示认同，“我对这种破坏式创新，持肯定态度，但这与区块链，加密货币无关。”

　　鲁比尼称，“现实是这个行业不能自我规范，”他说，“他们是庞氏骗局，如果你想自我调节，你会停止这种行为，而你对此无能为力。”

　　Roubini以其反加密货币而闻名，并在最近的一篇名为区块链的专栏中称其为“有史以来最为过分的技术之一”。

　　他还称，“为了换取你手中的美元，英镑，欧元及其他货币，发币会发行数字‘代币’或‘硬币’，但这些‘币’可能无法在未来被用于购买某些特定的商品或服务。”

　　这位经济学家表示，初始代币币产品或ICO主要是“骗局”。

　　他指出，通过ICO咨询公司Satis集团的数据显示，目前区块链项目当中，其中81%的发币项目都是骗子，同样，只有8%的加密货币最终能在交易所交易，这意味着另外92%都是失败的。因为鲁比尼周四早些时候公布，“骗子，他们想要拿走你的钱，然后跑路”。

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