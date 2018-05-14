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今日头条称遭网文恶意诋毁 起诉知乎索赔百万

今日头条称遭网文恶意诋毁 起诉知乎索赔百万
2018年05月14日 10:08 新浪科技
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　　新浪科技讯 5月14日上午消息，海淀法院发布案件快报称，因认为刘某在知乎上发布的文章《今日头条与木马》恶意诋毁抹黑其网站，今日头条以侵害名誉权纠纷为由将刘某、知乎诉至法院，索赔100万元。日前，海淀法院受理了此案。

　　原告今日头条诉称，2018年3月31日，其发现刘某在知乎网站发布了标题为《今日头条与木马》的文章，该文章内容中包含诸如：“今日头条用这种技术（定向推送）偷偷作恶”、“今日头条客户端在设计上，就是一个功能强大的木马”、“窃取你手机里的机密文件，今日头条能做到”等虚假事实，而且该文章还零虚假技术演示，恶意声称：“基本上木马梦寐以求的各种权限，作为一个新闻客户端的今日头条都有了”、“今日头条的热补丁机制随时可以运行木马代码”、“即便今日头条不下发木马，你在不安全的WIFI下只要使用了今日头条，照样可能被黑客在手机里种上木马”、“因此，公众有必要知道，使用今日头条客户端存在严重的安全风险。在这个安全风险得到解决之前，建议涉密部门、涉密设备禁止安装今日头条客户端；建议禁止安装今日头条客户端的手机连入企业内网；建议对个人隐私有要求的用户卸载今日头条客户端。”

　　今日头条认为，上述内容没有任何事实依据，刘某通过虚假的技术演示，恶意诋毁抹黑今日头条，直接贬损其提供的今日头条客户端为“木马”，从而导致大量不明真相的网络用户受到刘某的误导跟帖转发、评论，给其造成极大负面影响，致使其名誉贬损，社会评价降低。知乎与刘某共同实施了上述侵权行为，应与刘某共同承担侵权责任。故今日头条诉至法院，请求判令刘某和知乎立即停止侵权，赔礼道歉，并赔偿经济损失及维权合理费用共计100万。

　　目前，本案正在进一步审理中。

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