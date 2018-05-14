直击|携程成立女性幸福学院 课程涉亲子关系、家庭等

新浪科技讯 5月14日上午消息，携程近日宣布成立专为女性服务的“携程幸福旅程学院”。将开设女性幸福、家庭幸福和社会幸福的相关的课程。

“成立携程幸福旅程学院，初衷就是一个针对女性用户、员工和合作伙伴而创立的公益项目，旨在通过多样化的课程为更多女性赋能。”携程CEO孙洁在致辞中称。“我们也希望把幸福传递到每一位得到母亲关怀、已成为母亲或即将成为母亲的女性手上。”

孙洁介绍，学院设置的课程涵盖了女性成长的全生命周期，让女性在各个年龄阶段都能拥有获得幸福的能力。按她的话讲，这些都是关系女性幸福、家庭幸福和社会幸福的课程。

为此，携程幸福旅程学院在课程设置上关注各个年龄段女性所面临的问题：既有针对女大学生的《面试技巧》和《职场气质》课；也有对初为人母的女性来说非常实用的《亲子关系》和《焦虑应对》课；还有针对成熟女性设置的《情绪管理》和《压力管理》课等。

数据显示，全世界有越来越多的组织强调对职场性别平等以及发挥女性生产力的关注。据介绍，在携程的3万多名员工中，女性占比超过50%，女性高管占比1/3。另一方面，在携程的3亿注册用户中，女性用户也占到总数的几乎一半。

据悉，脑科学家、教育家洪兰教授成为幸福学院的首位荣誉导师。（张俊）