趣头条刷新闻赚现金模式被诱惑式营销：就像拿钱造假

趣头条“刷新闻赚现金”模式被指烧钱造假

长江商报消息 本报记者 陈妮希

“刷刷新闻就能赚现金”，有人狂赚9万元，趣头条的“红包奖励”让人再次见识了互联网行业疯狂补贴的力量。

不过，近日人民日报发文，点名趣头条打着“刷新闻赚现金”的噱头肆意传播违法内容，平台上不乏变馊的鸡汤文、夹带伪劣保健品等虚假广告内容的水文甚至直接掺杂涉黄淫秽内容的文章。这将“刷新闻赚现金”模式推上风口浪尖。

对于“刷新闻赚现金”模式备受争议，长江商报记者给趣头条所在公司发去采访函，但截至发稿前，暂未收到回复。

香颂资本执行董事沈萌指出，刷新闻赚现金的目的就是以给现金为噱头刺激用户增加流量，而趣头条就可以用流量作为其大数据分析的来源和提高估值的基础。不过，这种模式就像拿钱造假一样，会扭曲企业的价值。

阅读8个小时新闻可赚1元钱

每天免费抢一万元现金？这是长江商报记者5月12日打开趣头条，最显眼位置用红色宣传栏目标识出来的新活动宣传方案。

打开趣头条app，首先接触到的就是一个红包奖励，提示已经获得一元现金。确定收下后，紧接着又跳出一个输入邀请码的链接，大意是告诉新用户输入邀请人代码即可以再获得0.5元红包奖励。而邀请方也将获得对应的奖励。

收完红包，记者点开首页推送内容，关于《女子割肾救夫：他不在家就散了》、《这个国家对中国免签，美女泛滥成灾嫁不出去，中国游客：嫁我吧！》之类吸人眼球的标题，排在了首页最前端。

新手奖励4500金币，阅读资讯奖励10金币，发表优质评论奖励200金币……趣头条中，刷新闻赚取的金币，累积起来可以按一定比例折现，转到用户微信或支付宝账户。

听起来挺简单的，但真要想“薅羊毛”还得费一番功夫。因为这个APP里，金币换算成现金，还有一个汇率的概念。根据平台提供的信息，零钱=昨日金币*昨日汇率/1000，这里有一个汇率的概念，汇率值与平台运营收益有关。因平台每天的运营收益都不一样，汇率也会受影响而上下浮动，每日凌晨会通过系统消息公告昨日的汇率及您的收益情况

一个金币到底值多少钱？趣头条平台给出的答案是：“一个金币等于多少钱并不固定，通常情况趣头条的运营收益越高，金币价值越高，具体以次日转换为准！”

不过，多处公开信息指出，实际上趣头条的金币兑换比例非常低。用户提现最低额度为1万金币，但也可能出现1万个金币才约等于1元现金的情况。根据平台规定计算下来，相当于用户需要累计阅读8个多小时新闻或者观看近17个小时视频，才能挣到1元钱。

“利用流量提高企业估值不可取”

公开信息显示，趣头条于2016年6月上线，2017年挤入中国新闻客户端排行榜前10名。截止2017年底，累计注册用户超7000万。其中，月活近3000万，日活超1000万。

这种惊人成长的速度，一度被业内人成为反常理的“野蛮增长”，也侧面折射出趣头条迅猛扩张的隐忧，依靠“用现金换流量”。

“趣头条快速成长是今日头条快速成长的一个缩影，为了实现流量成长而不择手段。”香颂资本执行董事沈萌在接受长江商报记者采访时认为：“刷新闻赚现金的目的就是以给现金为噱头刺激用户增加流量，而趣头条就可以用流量作为其大数据分析的来源和提高估值的基础。”

中国传媒大学新媒体研究院院长赵子忠向长江商报记者表示，在其他行业，贴钱吸引用户就是一种有违反行规的行为，是有相关的法律进行处理。但是互联网这个行业很特殊，不论是之前的滴滴、美团……都有对用户进行补贴，却一直未曾见到互联网界的相关法律案件，这也是需要注意的问题。”

沈萌说：“刷新闻赚现金对用户而言是赤裸裸的诱惑式营销，就代表整个行业的风气，这种模式就像拿钱造假一样，会扭曲企业的价值。”

“刷新闻赚现金”能否走远？赵子忠认为：“这种玩法实际上对行业及用户其实并没有实质性好处，用户的粘粘性并不高。” 想要持久，还需要丰富活动的内容，提升平台自身的吸引力，加强平台管理，赢的更多优质客户。