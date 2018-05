马云最新演讲:我们唯一做对的是Never give up(视频)

马云最新英文演讲:我们唯一做对的,就是“Never give up” | 附全文

来源:中国企业家俱乐部

马云获得荣誉博士学位

全场起立鼓掌

特拉维夫大学授予马云博士学位的理由为“马云在逆境中百折不挠的精神,改变了世界的商业模式,成为全球商业领袖,他对联合国可持续发展项目、中小企业和年轻人的支持堪称楷模,并且广泛致力于教育、扶贫、环保等公益事业。”

“我想要分享的一件事情,就是永不放弃。”马云在特拉维夫大学的演讲上说,阿里巴巴成立的时候,没有资源和任何关系。19年来,我们犯了无数错误,有过无数失败和挫折,我们唯一做对的,就是永不放弃。

马云也在演讲中赞美了犹太人的精神财富,“这几天我见到了很多伟大的科学家、哲学家、创业者,我问他们为什么犹太人人这么聪明,他们告诉我,因为以犹太人多年流离失所,他们什么也带不走,除了自己的头脑。所以犹太人关注教育,关注智慧,而不是关注财富。”

站在以色列面积并不大的国土上,马云表示,阿里巴巴的使命是帮助中小企业,“我们相信,small is powerfull small is beautiful。以色列充分证明了smallis powerfull ,你们正在smallis beautiful的路上。我说的beautiful,是和平,绿色,普惠。”

马云特拉维夫大学演讲全文:

感谢校长先生

感谢各位

当我坐在那儿看完了整个典礼,非常感动,这让我想起了我的婚礼,非常好。这是如此荣耀的一天。对所有创业者和阿里巴巴来说也是荣耀的一天。

按照传统的教育体系来说,我并不是一个好学生。我大学考了三次,做梦都没有想到会成为博士。感谢特拉维夫大学认可我。

我想要分享的一件事情,就是永不放弃,不要对自己失望。如果你在学校做的不好,不要担心,等20年吧,你可能会去一个更好的大学,比如特拉维夫大学。如果你没法成功找到工作,不要担心,你可以考虑成立一家公司,这家公司有一天可能就会成为阿里巴巴。

以色列的朋友跟我介绍,120年前我脚下这一片地方只有沙子和树。今天当我站在这里时,面对你们伟大的愿景、你们的创造力、你们的智慧,我感到了接受这个博士是何等荣耀。

我更没有想过能有此荣耀代表各位,你们中有科学家、政府官员、总统、记者、艺术家……我很荣幸成为你们中的一员,我会秉持谦虚的态度。

所以请允许我接受这个荣誉,这不仅仅是我个人的荣誉,而是对这个世界上无数为生活和未来而战的创业者、企业家的认可。

来以色列,这件事我期待了很多年。几天前,我刚来到以色列,这里和我所听说的完全不同。总有人说那里不安全,这里有炸弹,有机关枪……第一天到达我就非常意外,生活的宁静,经济的繁荣,科技的创新……我觉得我来得太晚了。因为有这所伟大的大学,我应该要再多来几次。

我们学到的就是,你不要去阅读和以色列相关的东西,你应该亲自来感受和触摸。

这次我带了公司40名高管来,目的就是来学习和感觉。

多年前,我创建阿里巴巴。在我很艰难的那段时间里,有朋友跟我说,如果你们想变成更强大的自己,去以色列看看。

在我心中,以色列一直代表的是智慧、创新、坚持。

阿里巴巴的使命是帮助中小企业,我们相信,small is powerfull small is beautiful。以色列充分证明了smallis powerfull ,你们正在small is beautiful的路上。我说的beautiful,是和平,绿色,普惠。

在过去的19年里,阿里巴巴经历了很多。我们有失败,有挫折,有错误。我不止一万次对自己,对同事和朋友们说,“Never give up”。而在这里,我发现了一大批生来就相信“永不放弃”的人。正是这样的精神,在过去70年里创造了这里的奇迹。

这里没有一颗钻石,但是有全球最大的钻石交易所;没有制造汽车,但是有最好的汽车技术。这里没有石油,没有淡水,没有资源,什么都没有,但是可以这么强大。

阿里巴巴成立的时候,我们没有钱,没有关系,没有资源,也是什么都没有,我们也没有任何关系。没有人相信我们可以成功。19年来,我们犯了无数错误,有过无数失败和挫折,我们唯一做对的,就是永不放弃。

在开始创业的时候,一样一无所有,我们唯一拥有的是世界上最珍贵的宝藏——头脑。

我们都经历了那么多苦难和失败。正是艰难的人生让我们如此与众不同。今天犹太人赢得22%的诺贝尔奖,而人口只占世界的0.2%。

这几天我见到了很多伟大的科学家、哲学家、创业者,我问他们为什么犹太人人这么聪明,他们告诉我,因为以犹太人多年流离失所,他们什么也带不走,除了自己的头脑。所以犹太人关注教育,关注智慧,而不是关注财富。

所以我可以感受到, 生活可以非常艰难,但是我们的智慧、勇气和爱都源自艰难的生活。

在以色列,我学到了一个词,Chutzpa -挑战传统的勇气。

我相信这种精神属于21世纪,属于第三次技术革命,属于未来。

世界正在进入第三次技术革命,世界会发生巨变,我们会进入一个完全不同的新世界。

我相信从IT时代到DT时代,不仅是技术变革,更是思想的变革,不是技术的差异,而是思想观念的差异。

IT追求的是标准化、规模化,DT时代追求独特性、个性化、定制化。每个人都独一无二,每个人种、每个民族、国家都独一无二的。

过去我们把人变成了机器;未来把机器变成人。我们确定未来,人们会生活的更好,机器要做机器能做的事情。

不用担心机器会超越人类。人类有心,而机器只有芯片,不要担心。机器可以更聪明、快速、强壮,但机器永远不会有爱。如果你想要成功,你得有IQ和EQ。但是如果你想要受人尊重,你需要拥有LQ(爱商)。人类能做很多机器不能做的事情。在IT时代,IT是控制思想,在DT时代,DT是创造思想。

IT是为了自己越来越强大,而DT是让别人越来越强大,只有别人好,邻居好,自己才能好。未来经济一定是共享的,是透明的,和担当有关。

身在这片土地,我感觉到了和平有多重要。

第一次技术革命直接间接地带来了第一次世界大战。

第二次技术革命带来第二次世界大战。

而现在,我们正在进入第三次技术革命。

人类不应该再有战争了。

如果还有战争,那也应该是人类共同向疾病、向贫困、向环境污染宣战。这是我们共同的问题,这是我们所面临的灾难,这是“第三次世界大战”应该做的事。人类应该团结起来。

人类每年因为癌症死亡的人数,要等于第一次世界大战死亡的总人数;人类每年因为贫穷,疾病和污染死亡的人数,超过第二次世界大战死亡的总人数。

我们应该合作,共同解决未来的问题!一起为年轻人,为下一代,创造一个更加和平,绿色,可持续的世界。再一次感谢这次精彩而难忘的活动。我认为这种荣誉和典礼,是号召我们做的更多,付出地更多,承担更多的责任。

Yalla, 让我们共同努力。