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马云最新演讲:我们唯一做对的是Never give up(视频)

马云最新演讲:我们唯一做对的是Never give up(视频)
2018年05月11日 18:19 中国企业家
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　　马云最新英文演讲：我们唯一做对的，就是“Never give up” | 附全文

　　来源：中国企业家俱乐部

马云获得荣誉博士学位马云获得荣誉博士学位
全场起立鼓掌全场起立鼓掌

　　特拉维夫大学授予马云博士学位的理由为“马云在逆境中百折不挠的精神，改变了世界的商业模式，成为全球商业领袖，他对联合国可持续发展项目、中小企业和年轻人的支持堪称楷模，并且广泛致力于教育、扶贫、环保等公益事业。”

　　“我想要分享的一件事情，就是永不放弃。”马云在特拉维夫大学的演讲上说，阿里巴巴成立的时候，没有资源和任何关系。19年来，我们犯了无数错误，有过无数失败和挫折，我们唯一做对的，就是永不放弃。

　　马云也在演讲中赞美了犹太人的精神财富，“这几天我见到了很多伟大的科学家、哲学家、创业者，我问他们为什么犹太人人这么聪明，他们告诉我，因为以犹太人多年流离失所，他们什么也带不走，除了自己的头脑。所以犹太人关注教育，关注智慧，而不是关注财富。”

　　站在以色列面积并不大的国土上，马云表示，阿里巴巴的使命是帮助中小企业，“我们相信，small is powerfull small is beautiful。以色列充分证明了smallis powerfull ，你们正在smallis beautiful的路上。我说的beautiful，是和平，绿色，普惠。”

　　马云特拉维夫大学演讲全文：

　　感谢校长先生

　　感谢各位

　　当我坐在那儿看完了整个典礼，非常感动，这让我想起了我的婚礼，非常好。这是如此荣耀的一天。对所有创业者和阿里巴巴来说也是荣耀的一天。

　　按照传统的教育体系来说，我并不是一个好学生。我大学考了三次，做梦都没有想到会成为博士。感谢特拉维夫大学认可我。

　　我想要分享的一件事情，就是永不放弃，不要对自己失望。如果你在学校做的不好，不要担心，等20年吧，你可能会去一个更好的大学，比如特拉维夫大学。如果你没法成功找到工作，不要担心，你可以考虑成立一家公司，这家公司有一天可能就会成为阿里巴巴。

　　以色列的朋友跟我介绍，120年前我脚下这一片地方只有沙子和树。今天当我站在这里时，面对你们伟大的愿景、你们的创造力、你们的智慧，我感到了接受这个博士是何等荣耀。

　　我更没有想过能有此荣耀代表各位，你们中有科学家、政府官员、总统、记者、艺术家……我很荣幸成为你们中的一员，我会秉持谦虚的态度。

　　所以请允许我接受这个荣誉，这不仅仅是我个人的荣誉，而是对这个世界上无数为生活和未来而战的创业者、企业家的认可。

　　来以色列，这件事我期待了很多年。几天前，我刚来到以色列，这里和我所听说的完全不同。总有人说那里不安全，这里有炸弹，有机关枪……第一天到达我就非常意外，生活的宁静，经济的繁荣，科技的创新……我觉得我来得太晚了。因为有这所伟大的大学，我应该要再多来几次。

　　我们学到的就是，你不要去阅读和以色列相关的东西，你应该亲自来感受和触摸。

　　这次我带了公司40名高管来，目的就是来学习和感觉。

　　多年前，我创建阿里巴巴。在我很艰难的那段时间里，有朋友跟我说，如果你们想变成更强大的自己，去以色列看看。

　　在我心中，以色列一直代表的是智慧、创新、坚持。

　　阿里巴巴的使命是帮助中小企业，我们相信，small is powerfull small is beautiful。以色列充分证明了smallis powerfull ，你们正在small is beautiful的路上。我说的beautiful，是和平，绿色，普惠。

　　在过去的19年里，阿里巴巴经历了很多。我们有失败，有挫折，有错误。我不止一万次对自己，对同事和朋友们说，“Never give up”。而在这里，我发现了一大批生来就相信“永不放弃”的人。正是这样的精神，在过去70年里创造了这里的奇迹。

　　这里没有一颗钻石，但是有全球最大的钻石交易所；没有制造汽车，但是有最好的汽车技术。这里没有石油，没有淡水，没有资源，什么都没有，但是可以这么强大。

　　阿里巴巴成立的时候，我们没有钱，没有关系，没有资源，也是什么都没有，我们也没有任何关系。没有人相信我们可以成功。19年来，我们犯了无数错误，有过无数失败和挫折，我们唯一做对的，就是永不放弃。

　　在开始创业的时候，一样一无所有，我们唯一拥有的是世界上最珍贵的宝藏——头脑。

　　我们都经历了那么多苦难和失败。正是艰难的人生让我们如此与众不同。今天犹太人赢得22%的诺贝尔奖，而人口只占世界的0.2%。

　　这几天我见到了很多伟大的科学家、哲学家、创业者，我问他们为什么犹太人人这么聪明，他们告诉我，因为以犹太人多年流离失所，他们什么也带不走，除了自己的头脑。所以犹太人关注教育，关注智慧，而不是关注财富。

　　所以我可以感受到， 生活可以非常艰难，但是我们的智慧、勇气和爱都源自艰难的生活。

　　在以色列，我学到了一个词，Chutzpa -挑战传统的勇气。

　　我相信这种精神属于21世纪，属于第三次技术革命，属于未来。

　　世界正在进入第三次技术革命，世界会发生巨变，我们会进入一个完全不同的新世界。

　　我相信从IT时代到DT时代，不仅是技术变革，更是思想的变革，不是技术的差异，而是思想观念的差异。

　　IT追求的是标准化、规模化，DT时代追求独特性、个性化、定制化。每个人都独一无二，每个人种、每个民族、国家都独一无二的。

　　过去我们把人变成了机器；未来把机器变成人。我们确定未来，人们会生活的更好，机器要做机器能做的事情。

　　不用担心机器会超越人类。人类有心，而机器只有芯片，不要担心。机器可以更聪明、快速、强壮，但机器永远不会有爱。如果你想要成功，你得有IQ和EQ。但是如果你想要受人尊重，你需要拥有LQ（爱商）。人类能做很多机器不能做的事情。在IT时代，IT是控制思想，在DT时代，DT是创造思想。

　　IT是为了自己越来越强大，而DT是让别人越来越强大，只有别人好，邻居好，自己才能好。未来经济一定是共享的，是透明的，和担当有关。

　　身在这片土地，我感觉到了和平有多重要。

　　第一次技术革命直接间接地带来了第一次世界大战。

　　第二次技术革命带来第二次世界大战。

　　而现在，我们正在进入第三次技术革命。

　　人类不应该再有战争了。

　　如果还有战争，那也应该是人类共同向疾病、向贫困、向环境污染宣战。这是我们共同的问题，这是我们所面临的灾难，这是“第三次世界大战”应该做的事。人类应该团结起来。

　　人类每年因为癌症死亡的人数，要等于第一次世界大战死亡的总人数；人类每年因为贫穷，疾病和污染死亡的人数，超过第二次世界大战死亡的总人数。

　　我们应该合作，共同解决未来的问题！一起为年轻人，为下一代，创造一个更加和平，绿色，可持续的世界。再一次感谢这次精彩而难忘的活动。我认为这种荣誉和典礼，是号召我们做的更多，付出地更多，承担更多的责任。

　　Yalla， 让我们共同努力。

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