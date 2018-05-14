直击|“二更食堂”公号永久关停 CEO李明被免职

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二更食堂对不当推文致歉：斯时斯刻，羞愧难当！

直击|发布不当微信推文被投诉 二更食堂疑被封号7天

浙江省、杭州市网信办约谈“二更食堂”公众号负责人

二更创始人丁丰朋友圈截图

“二更食堂”11日发表文章《托你们的福，那个杀害空姐的司机，正躺在家数钱》，因为存在不当内容，遭多位读者举报，导致文章被下线。

新浪科技讯 5月14日早间消息，今日凌晨就此前微信公众号“二更食堂”推文出现不当内容，二更再致歉并决定，第一，永久关停二更食堂公众号及其他所有平台的二更食堂账号；第二，免去二更食堂CEO李明在二更网络公司担任的一切职务；第三根据停职检查的情况，解除此次事件相关运营责任人的劳动合同；第四，严格完善二更旗下所有内容生产流程机制。

二更创始人丁丰说，过去的两天，经历了人生中最痛苦的时刻。二更犯了一个令人非常痛心的错误，这个错误给社会造成了极其不良的影响。“在此，我再次向受害者家属、社会公众、二更用户真诚道歉，对不起，我们真的错了。”

丁丰表示，两天来，公司内部进行了该事件的彻底调查，要求二更食堂运营团队深刻检查和反省，发现此次事件深层次的原因，在于二更食堂运营团队在价值观导向上出现了偏差，内容审核机制存在漏洞，运营负责人缺乏应有的管理意识，把关不严，才造成如此严重的后果。

两年多前，二更网络收购了女性情感自媒体深夜食堂（后更名“二更食堂”）公众号，该公众号成为二更旗下一个独立运营的子品牌，二更食堂创始人李明同时担任二更网络CEO一职。”对于此次事件，作为二更食堂的直接负责人，李明非常愧疚和自责。”丁丰说道。

5月11日，“二更食堂”发表文章《托你们的福，那个杀害空姐的司机，正躺在家数钱》，因文内存在不当内容，遭多位读者举报，导致文章被下线。

当日晚，二更食堂针对微信推文出现不当内容在微博发布致歉声明称，一切无须辩解，辩解只会让错误变得愈加丑陋；因为我们审核不严谨，而导致文中写下了与我们的初心截然相悖的字句。二更CEO李明在声明中表示，这次的严重错误显得业余而不可思议，衷心希望今天是一个起点，一个让所有食堂人刻骨铭心的日子，一个食堂历史上的“羞愧日”。

12日，浙江省网信办会同杭州市网信办于5月12日就微信公众号“二更食堂”发布低俗文章一事约谈该公众号主要负责人。要求全面清理违规有害信息，严肃处理有关责任人，并限时提交整改报告。同时，“二更食堂”公众号被微信平台封号7天。

以下为二更食堂《致歉和反省》全文：

致歉和反省

所有关心二更的朋友们：

过去的两天，我经历了人生中最痛苦的时刻。我们犯了一个令人非常痛心的错误，这个错误给社会造成了极其不良的影响。

在此，我再次向受害者家属、社会公众、二更用户真诚道歉，对不起，我们真的错了。

两天来，我们公司内部进行了该事件的彻底调查，要求二更食堂运营团队深刻检查和反省，发现此次事件深层次的原因，在于二更食堂运营团队在价值观导向上出现了偏差，内容审核机制存在漏洞，运营负责人缺乏应有的管理意识，把关不严，才造成如此严重的后果。

两年多前，二更网络收购了女性情感自媒体深夜食堂（后更名“二更食堂”）公众号，该公众号成为二更旗下一个独立运营的子品牌，二更食堂创始人李明同时担任二更网络CEO一职。对于此次事件，作为二更食堂的直接负责人，李明非常愧疚和自责。

在这里，我们做出以下几项决定：

一、永久关停二更食堂公众号及其他所有平台的二更食堂账号。

二、免去李明在二更网络公司担任的一切职务。

三、根据停职检查的情况，解除此次事件相关运营责任人的劳动合同。

四、我们深刻反思此次事件，吸取教训，严格完善二更旗下所有内容生产流程机制，强化所有内容生产人员的社会主义核心价值观建设，加强内容审核力度和岗前培训，健全责编负责制，确保用正确的价值观引导和传播正能量的内容。

这两天，我彻夜未眠，痛苦反思。

作为一个传统媒体出身的创业人，我的初心是做一家对社会有价值、有贡献、有责任的企业。此次事件，对我个人来说，是创业历程中最痛苦的经历，愧对三年来一直支持和帮助二更成长的朋友们！它将时刻提醒我，任重道远，不忘初心。

做有温度的内容，传播正能量，这是二更永远不变的使命。犯了的错误，我们改正，该负的责任，我们承担。真诚欢迎社会各界人士一起监督、促进二更健康成长。

二更创始人 丁丰

2018.5.13深夜