富士康IPO募资额成谜 超千亿负债亟待补血

证监会已核准但未披露首发募资规模；去年的负债额比2016年增加622亿元，增幅达106.8%实现翻倍

新京报讯 （记者赵毅波）富士康离A股上市再近一步。

5月11日晚间，中国证监会官方微信发布消息称，按法定程序核准了富士康工业互联网股份有限公司（以下简称FII、富士康）的首发申请。富士康及其承销商将与上交所协商确定发行日程，并刊登招股文件。

36天过会才获核准，首发募资规模成谜

此前，富士康的上市之路速度极快。

证监会官网显示，2月1日，富士康递交旧版招股说明书申报稿，证监会当天受理。2月9日，证监会披露富士康首次公开发行股票的招股说明书，表明这一世界最大代工企业即将冲击A股。2月23日，新京报记者在证监会官网看到，富士康招股说明书于2月22日已进入“预披露更新”状态。3月8日，证监会官网披露，富士康IPO成功过会。事实证明，从第一次申报材料到上会，富士康只用了36天，创下历史最快纪录。

依据IPO程序，富士康在过会并获得核准发行后，经过路演询价与线下配售，如无意外方可上市交易。

5月11日，富士康终于等到核准的消息。不过，值得注意的是，在上周五的证监会官方微信中，未有披露富士康的首发募资规模。5月13日下午，新京报记者查阅证监会证券期货监督管理信息公开目录，尚未出现富士康的相关批复，最新一条为4月23日。

而据此前富士康发布的招股说明书显示，此次IPO将申请募集资金272.53亿元，资金将用于工业互联网平台构建、包含云计算、5G、物联网、智能制造等多个业务。通过此番IPO，富士康将改善其财务报表。

截至去年底总负债1204亿，负债率约81%

从招股说明书来看，富士康的负债规模较为庞大。截至2017年底，富士康总资产1486亿元，总负债1204亿元，负债率约81%，相比于截至2016年底的43%上涨了近一倍。其截至2016年底总负债为582亿元，这意味着相比于2016年，富士康的负债额增加622亿元，增幅达106.8%，实现翻倍。

招股说明书显示，截至去年底的负债总额为1204.14亿元中，流动负债总额为1203.82亿元，非流动负债总额为0.32亿元。公司负债主要由应付账款、其他应付款、短期借款、应付职工薪酬等构成。

2017年末，公司资产负债率为81.03%，较2016年末增加38.14个百分点，主要是因为公司通过支付现金方式收购的重组资产所带来的应付重组成本余额在2017年末计入其他应付款，导致公司流动负债大幅增加。

新京报记者注意到，截至2017年末，富士康应付账款账面价值较2016年末增加337.96亿元。富士康称，主要原因是2017年以来下游订单量增长趋势良好，公司相应增加了原材料和设备的采购金额。

跟同行业相比，富士康的负债率水平也处于高位。根据招股说明书披露的同行业上市公司情况，富士康在2015-2016年资产负债率分别是45.72%和42.89%，低于可比公司均值57.17%和56.88%。2017年，富士康负债率81.03%，高于可比公司均值57.73%。

富士康表示，本次募集资金到位后，公司的资产总额、净资产将显著增加，流动比率和速动比率将大幅提高，资产负债水平将进一步下降。公司资本结构的优化以及融资能力和抗风险能力的提高，将为公司进行市场扩张和战略部署提供有利保障。

汇兑损失呈上升趋势，2017年高达9亿

新京报记者注意到，虽然富士康负债规模大，但富士康的利息支出并不高。

招股说明书显示，富士康2015年利息支出9.9亿元，2016年6.2亿元，2017年为10.6亿元。如果以总负债1204亿元、融资成本5%计算，富士康的融资成本要达到60亿元，而实际的10亿元利息支出明显低于测算中的融资成本。

虽然利息支出不高，但富士康的汇兑损失规模较大。由于报告期内美元兑人民币汇率中间价总体呈上升趋势，2015年度、2016年度和2017年度，公司汇兑损失的金额分别为0.22亿元、2.36亿元和9.01亿元。

稍显乐观的是，招股说明书显示，富士康的盈利能力不错。

富士康2015-2017年实现营业收入分别为2728亿元、2727亿元及3545亿元。其中2016年营业收入较2015年微降0.03%，2017年营业收入较2016年增长30.01%。

富士康2015-2017年净利润分别为143.5亿元、143.7亿元和158.7亿元，其中2016年净利润较2015年增长0.11%，2017年净利润较2016年增长10.45%。