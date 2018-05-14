淘宝店主自称“道长”卖“符咒” 身份均系假冒

淘宝店主自称“道长”卖“符咒”

记者调查多名“道长”身份，均系假冒教职人员；假冒教职人员牟利没收违法所得，构成犯罪追究刑责

一名卖“符咒”的“道长”在自己的网店上贴出“道士证”。经记者证实无登记备案。 网店页面截图

“转运符”、“辟邪符”、“招桃花符”等道教“符咒”，甚至“开坛作法”，成为淘宝等电商平台一些网店的商品，而这些网店的店主均自称“道长”，还有人贴出“道长证”证明自己的身份。

近日，新京报记者调查多名开网店“道长”的身份，发现这些自称来自浙江、广东、河南等地“道长”，均非真正的道教教职人员：有的没有登记备案，有的所称道观根本不存在。

“假僧假道骗钱的情况屡有发生，要选择正规的宗教活动场所开展宗教活动”，中国道教协会的工作人员表示，道士有严格的认证流程，假冒宗教教职人员进行宗教活动的，由宗教事务部门责令停止活动；有违法所得的，没收违法所得，有违反治安管理行为的，依法给予治安管理处罚，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

调查1

卖灵符“道长” 修行道观不存在

日前，新京报记者在淘宝搜索“平安符”“护身符”等关键词，上百个店铺充溢屏幕。这些店铺多以“缘主所请”、“有求必应”招揽顾客，称所有灵符均为本店“道长”亲笔撰写，并配有一份灵符撰写的小视频。

在店铺留言中，不少买家留言称效果很灵，这些买家有的是因为“感情不顺”，有的是希望“生意兴旺”，也有的是想借助“灵符”让自己驾照考试一次通过。

在店铺排名中，销量最高的为一家来自中山“张玄极道长”的店铺，月售1300笔以上，好评率99.96%。该店铺名称为“灵威符咒馆”，销售内容包括“转运符”“回心转意符”“桃花符”“招财符”等，每种符的价格均为39元，自称是“5年老店”。

店铺中对“张玄极道长”的简介是，“自幼喜爱道法，是民间六壬仙教传人。2005年正式出道为江西龙虎山正一天师道传度弟子。”

进入聊天页面后，记者表示生意不顺，不知道能否开解。“张道长”二话没说接连甩出“回心转意招财符”“五鬼运财符”“事业官运贵人符”等6条灵符的购买链接，并表示“推荐的这几道灵符您加入购物车一并拍下”，共计228元。

记者询问道长在哪所道观任职，希望实地参拜。这位“张玄极道长”称自己本名叫“张子仙”，任职于广东省中山市三清观。

“张道长”还表示自己是在宗教委员会备案过的正规道长，所有灵符都是自己亲自撰写。记者提出查看道士身份证明后，“张玄极道长”便不再回复。

记者致电中山市民族宗教事务局，该局负责宗教教职人员备案的宗教一处工作人员告诉记者，中山没有一个本名为“张子仙”的道长，更没有三清观，“中山的道观只有一所，就是天后宫，登记在册的只有8名道长。”该工作人员建议如果受骗可报警求助。

记者向一名卖“符咒”的“道长”核实身份，最终未得到回复。 微信截图

调查2

网店挂“道士证” 称炒股购符股价大涨

淘宝显示地址为浙江丽水的“王道长”没有简介，而是直接在店铺中挂出了自己的“道士证”，并用大红色字体表示自己是“认证”过的道长。照片显示，他所持有的道士证为中国道教协会印制，浙江省道教协会颁发，并带有统一编号。

这家名为“三清天师府”的淘宝店铺，除了“平安符”外还有“招财手串”“开光吊坠”等产品。每道灵符价格从39元到76元不等，吊坠价格稍高，188元一个。同时郑重承诺：若是无效，返还法金。

该店铺详情页面中还放有一张照片，“王道长”一袭道袍站在香烟袅袅的道观里。页面下方附有几则“真实案例”：一位货车司机因买了“王道长”的灵符而侥幸躲过突如其来的山体滑坡，一位女士收到灵符后如愿和男朋友顺利成婚，一个炒股亏了十几万的股民请了灵符后，不仅股价大涨，之前欠债人也主动偿还了债务。

在几经询问之后，“王道长”告诉记者自己本名“王建卿”，任职于丽水三清观。记者表示为何在浙江省民族宗教委员会网站上查不到。“网上没有查这一类的，缘主若是怀着迟疑态度，大可不必在本观请符”。

另一位同样标注为“浙江丽水”的“潘天宁道长”则表示“山中小观，查不到也正常”。“潘道长”自称修炼于丽水洞背观，店铺名称为“至上天尊符咒馆”，卖的最好的一款平安符售价49元，月销量106笔。

记者致电浙江省民族宗教委员会，一位负责教职备案的工作人员告诉记者，如果真是持有“道长证”的道长，在其官网上教职人员信息中一般都能查到，“全省登记在册的道士有2500多个，都没有你说的这两个道长，而且这两个道观也查不到”。

调查3

“道长”起坛作法 “缘主”支付“法金”

开口即称“贫道”，结尾必言“福生无量天尊”，中间夹杂着买家“效果很好”、“很灵”的回应……自称来自河南南阳的“张道长”经常会把这样的微信聊天发在朋友圈里，以资证自己的“符咒”灵验。

“张道长”的淘宝店铺显示为“三清道教协会认证”，在他的微信朋友圈里，可以看到很多“缘主”感谢他的聊天记录。

自称入道16年、精通道教“灵符”的“张道长”，其淘宝店铺所售包括“转运符”、“辟邪符”、“招桃花符”等十余种，价格均为68元。店铺评价里有不少效果很好，感谢道长相助的评论。

此外，“张道长”还表示自己可以为记者起坛行法，法事后会给记者发送现场视频，“灵符的效力是一年，法事效力一生”。至于价格，“张道长”称，法金680元到2680元不等，“缘主随心意添置法金”。

“张道长”自称本名张玄吟，任职于南阳二龙山道观。南阳市道教协会孙秘书长告诉新京报记者，本地没有叫这个名字的道长。

[提示]

中国道教协会：

道士认证有严格流程 需仔细甄别

中国道教协会的一位工作人员告诉记者，成为道士有严格的认证流程。根据《中国道教教职人员认定办法》，只有经过了传度的正一派道士或冠巾的全真派道士，才有资格取得道士证（教职人员证）。在此基础上还需要有一定文化程度，皈依出家或入道两年以上。

中国道教协会教务管理相关负责人表示，根据《宗教事务条例》规定，假冒宗教教职人员进行宗教活动的，由宗教事务部门责令停止活动；有违法所得的，没收违法所得，有违反治安管理行为的，依法给予治安管理处罚，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

上述负责人称，假僧假道骗取群众财物的情况屡有发生，建议大家仔细甄别，选择正规的宗教活动场所开展宗教活动。

本版采写/新京报记者 王飞翔