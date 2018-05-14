新浪科技> 互联网 > 正文

淘宝店主自称“道长”卖“符咒” 身份均系假冒

淘宝店主自称“道长”卖“符咒” 身份均系假冒
2018年05月14日 03:31 新京报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　淘宝店主自称“道长”卖“符咒”

　　记者调查多名“道长”身份，均系假冒教职人员；假冒教职人员牟利没收违法所得，构成犯罪追究刑责

　　一名卖“符咒”的“道长”在自己的网店上贴出“道士证”。经记者证实无登记备案。 网店页面截图

　　“转运符”、“辟邪符”、“招桃花符”等道教“符咒”，甚至“开坛作法”，成为淘宝等电商平台一些网店的商品，而这些网店的店主均自称“道长”，还有人贴出“道长证”证明自己的身份。

　　近日，新京报记者调查多名开网店“道长”的身份，发现这些自称来自浙江、广东、河南等地“道长”，均非真正的道教教职人员：有的没有登记备案，有的所称道观根本不存在。

　　“假僧假道骗钱的情况屡有发生，要选择正规的宗教活动场所开展宗教活动”，中国道教协会的工作人员表示，道士有严格的认证流程，假冒宗教教职人员进行宗教活动的，由宗教事务部门责令停止活动；有违法所得的，没收违法所得，有违反治安管理行为的，依法给予治安管理处罚，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

　　调查1

　　卖灵符“道长” 修行道观不存在

　　日前，新京报记者在淘宝搜索“平安符”“护身符”等关键词，上百个店铺充溢屏幕。这些店铺多以“缘主所请”、“有求必应”招揽顾客，称所有灵符均为本店“道长”亲笔撰写，并配有一份灵符撰写的小视频。

　　在店铺留言中，不少买家留言称效果很灵，这些买家有的是因为“感情不顺”，有的是希望“生意兴旺”，也有的是想借助“灵符”让自己驾照考试一次通过。

　　在店铺排名中，销量最高的为一家来自中山“张玄极道长”的店铺，月售1300笔以上，好评率99.96%。该店铺名称为“灵威符咒馆”，销售内容包括“转运符”“回心转意符”“桃花符”“招财符”等，每种符的价格均为39元，自称是“5年老店”。

　　店铺中对“张玄极道长”的简介是，“自幼喜爱道法，是民间六壬仙教传人。2005年正式出道为江西龙虎山正一天师道传度弟子。”

　　进入聊天页面后，记者表示生意不顺，不知道能否开解。“张道长”二话没说接连甩出“回心转意招财符”“五鬼运财符”“事业官运贵人符”等6条灵符的购买链接，并表示“推荐的这几道灵符您加入购物车一并拍下”，共计228元。

　　记者询问道长在哪所道观任职，希望实地参拜。这位“张玄极道长”称自己本名叫“张子仙”，任职于广东省中山市三清观。

　　“张道长”还表示自己是在宗教委员会备案过的正规道长，所有灵符都是自己亲自撰写。记者提出查看道士身份证明后，“张玄极道长”便不再回复。

　　记者致电中山市民族宗教事务局，该局负责宗教教职人员备案的宗教一处工作人员告诉记者，中山没有一个本名为“张子仙”的道长，更没有三清观，“中山的道观只有一所，就是天后宫，登记在册的只有8名道长。”该工作人员建议如果受骗可报警求助。

　　记者向一名卖“符咒”的“道长”核实身份，最终未得到回复。 微信截图

　　调查2

　　网店挂“道士证” 称炒股购符股价大涨

　　淘宝显示地址为浙江丽水的“王道长”没有简介，而是直接在店铺中挂出了自己的“道士证”，并用大红色字体表示自己是“认证”过的道长。照片显示，他所持有的道士证为中国道教协会印制，浙江省道教协会颁发，并带有统一编号。

　　这家名为“三清天师府”的淘宝店铺，除了“平安符”外还有“招财手串”“开光吊坠”等产品。每道灵符价格从39元到76元不等，吊坠价格稍高，188元一个。同时郑重承诺：若是无效，返还法金。

　　该店铺详情页面中还放有一张照片，“王道长”一袭道袍站在香烟袅袅的道观里。页面下方附有几则“真实案例”：一位货车司机因买了“王道长”的灵符而侥幸躲过突如其来的山体滑坡，一位女士收到灵符后如愿和男朋友顺利成婚，一个炒股亏了十几万的股民请了灵符后，不仅股价大涨，之前欠债人也主动偿还了债务。

　　在几经询问之后，“王道长”告诉记者自己本名“王建卿”，任职于丽水三清观。记者表示为何在浙江省民族宗教委员会网站上查不到。“网上没有查这一类的，缘主若是怀着迟疑态度，大可不必在本观请符”。

　　另一位同样标注为“浙江丽水”的“潘天宁道长”则表示“山中小观，查不到也正常”。“潘道长”自称修炼于丽水洞背观，店铺名称为“至上天尊符咒馆”，卖的最好的一款平安符售价49元，月销量106笔。

　　记者致电浙江省民族宗教委员会，一位负责教职备案的工作人员告诉记者，如果真是持有“道长证”的道长，在其官网上教职人员信息中一般都能查到，“全省登记在册的道士有2500多个，都没有你说的这两个道长，而且这两个道观也查不到”。

　　调查3

　　“道长”起坛作法 “缘主”支付“法金”

　　开口即称“贫道”，结尾必言“福生无量天尊”，中间夹杂着买家“效果很好”、“很灵”的回应……自称来自河南南阳的“张道长”经常会把这样的微信聊天发在朋友圈里，以资证自己的“符咒”灵验。

　　“张道长”的淘宝店铺显示为“三清道教协会认证”，在他的微信朋友圈里，可以看到很多“缘主”感谢他的聊天记录。

　　自称入道16年、精通道教“灵符”的“张道长”，其淘宝店铺所售包括“转运符”、“辟邪符”、“招桃花符”等十余种，价格均为68元。店铺评价里有不少效果很好，感谢道长相助的评论。

　　此外，“张道长”还表示自己可以为记者起坛行法，法事后会给记者发送现场视频，“灵符的效力是一年，法事效力一生”。至于价格，“张道长”称，法金680元到2680元不等，“缘主随心意添置法金”。

　　“张道长”自称本名张玄吟，任职于南阳二龙山道观。南阳市道教协会孙秘书长告诉新京报记者，本地没有叫这个名字的道长。

　　[提示]

　　中国道教协会：

　　道士认证有严格流程 需仔细甄别

　　中国道教协会的一位工作人员告诉记者，成为道士有严格的认证流程。根据《中国道教教职人员认定办法》，只有经过了传度的正一派道士或冠巾的全真派道士，才有资格取得道士证（教职人员证）。在此基础上还需要有一定文化程度，皈依出家或入道两年以上。

　　中国道教协会教务管理相关负责人表示，根据《宗教事务条例》规定，假冒宗教教职人员进行宗教活动的，由宗教事务部门责令停止活动；有违法所得的，没收违法所得，有违反治安管理行为的，依法给予治安管理处罚，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

　　上述负责人称，假僧假道骗取群众财物的情况屡有发生，建议大家仔细甄别，选择正规的宗教活动场所开展宗教活动。

　　本版采写/新京报记者 王飞翔

 
淘宝道长符咒
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有