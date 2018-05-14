“独角兽”大疆投资人透露：账面已浮盈100倍

大疆无人机

6年前，当黄伟把自己的几十万元投到大疆创新的时候，他只是单纯觉得这是个好项目，可能也并没想到当初这几十万元的投资回报飙涨到如今的几千万元。而大疆已然快速成长为无人机行业的“独角兽”。

本来，黄伟是把大疆的项目推荐给自己服务的投资公司，他找了当时的行业专家和高校教授来论证这是个好项目，但他工作的那家地处CBD装修气派的投资公司，最终并没有通过这个项目。黄伟转而自己掏出几十万元投到了同学发起的基金里，跟随这只基金成为了大疆的早期投资人之一。

而现在的大疆，已经成为很多投资人想投却投不上的香饽饽。公司明确没有上市计划。

大疆抛出竞价融资方案

明确没有上市计划

今年4月初，大疆新一轮10亿美元股权融资曝光，特立独行的大疆，采用了一种异乎寻常的融资方式，即竞价融资，要求投资人认购一定金额的股权同时还要主动竞标高比例的债券，而且债券为3年境外无息债，也即意味着投资人要把投资款白给大疆用，完全不收利息。

无疑，大疆正以“史上最强势的融资方”的角色，完完全全地主导着这场“融资大戏”。

这是投资界第一次面对这样如同供应商招标的融资方式，但在大呼不可思议后，还是有诸多投资机构趋之若鹜。

据悉，首轮竞价结束，有近100家投资机构递交了保证金和竞价申请，认购总金额超计划30倍以上。为了筛选出合适的投资者，大疆开启了第二轮竞价。

截至4月15日15：30，其第二轮竞价最高5亿美元（单个投资机构投资额上限）的平均D类/B类股的认购比例为1.61：1。

4月20日，大疆第三轮竞价开启，内部人士透露，此次竞价，有投资者报出2：1比例，甚至有更高价格，但最终仍未入局。

最终，大疆这场历时一个多月的融资“大戏”落下帷幕。第三轮融资结果于5月7日下午敲定，领投方有五六家，每家至少1亿美元，而众多中小投资机构则接到大疆打来的出局电话，联系退还当初10万美元保证金事宜。据悉，本轮总规模达10亿美元。

对于此轮融资，大疆创新公关总监谢阗日前回应媒体称，大疆官方从没有确认过此次融资，并对报道不予置评。

不过，在此前大疆创新深圳举办的中国区产品解读会上，谢阗曾表示，近期被关注的融资事件，并非公司某一个轮次的融资，跟现在的业务也没太大关系，是跟银行之间的合作，且最后结果还可能产生变数，“我们更愿意视其为一个金融方式的创新。”谢阗说。

谢阗还表示，公司明确是没有上市计划的。若从融资需求来讲，大疆可以通过很多方式融资，不需要通过上市来融资。

对于此轮融资是否如传言所说为大疆的Pre-IPO轮，大疆的一位早期投资人向《证券日报》记者表示“不知情”。不过，就算大疆坚持不上市，他也并不担心投资退出的问题，因为“总有人愿意高位接盘”。

大疆的股份有多抢手，从其官网的两则声明也可略窥一二。

根据大疆官网的两则声明，2017年先是有人蓄意通过伪造公司电子邮箱、假借在美国纳斯达克（NASDAQ）投资大疆股票为名，进行诈骗。后又有名为“赖进发”的社会人士，自称“大疆股东、副总裁”，自2016年8月起，以此身份出席社会活动并向投资人募款。

事实上，能够拿到大疆这个颇负盛名的“独角兽”的投资案例，相当于给投资机构镀了一层金，从这个角度看投资机构的踊跃，也就不难理解了。

早期投资收益

已涨100倍

不过，投资讲究的终究是要赚钱。参与大疆此轮融资的机构究竟能收获多少？

关于目前大疆的融后估值，有240亿美元、220亿美元几个版本，究竟哪个更接近真实数值，外界无从考据。与其当红独角兽的名气相比，大疆的相关信息并不透明。

针对大部分投资者，大疆并未公开其财务数据。据媒体援引投资人言论透露，大疆从不主动给投资人发财报，甚至前几轮的领投机构都没有拿到，想知道的话，CFO会口述一个财报里的数据。

由于缺少财务报表，参与此次竞价的大部分投资者无法按照公允的估值方法为大疆定价，只能参考对标公司及其过去成交价格。

根据大疆的融资材料，此轮融资前期估值为150亿美元。目前Parrot（派诺特，法国上市）、舜宇光学（02382.HK）、海康威视（002415）三家已上市可比公司的平均P/E（市盈率）为57.7倍，而大疆本轮估值所对应之市盈率不到该均值的50%，“后续增长空间巨大”。而与Uber、小米、滴滴出行、今日头条等未上市的独角兽公司相比，大疆在这份融资材料中认为，“市盈率亦明显处于低位”。

根据上述信息，大疆目前P/E不到30倍。而当下IPO只差临门一脚的小米若以1000亿美元估值上市，P/E约为60倍。

来自券商的观点认为，这种特殊的时代背景下，中国高科技公司的估值还会进一步提高，未来是否有多家资源入股大疆这样的高科技公司，同样值得关注。

不过，多数参与大疆竞标的机构认为，这笔投资基本不会亏钱，但回报率很可能并不高。

作为大疆的早期投资人，远瞻资本合伙人李喆更为乐观。他在接受媒体采访时表示，大疆近几年保持100%的业务增长，这一轮融资的5年投资回报率至少还会有3-5倍。

不过，这相对于大疆的早期投资者来说，的确不算什么，有大疆早期投资人告诉《证券日报》记者，他在大疆这个项目的投资回报已经增长了100倍。

受互联网巨头冲击

无缘最大应用领域

毫无疑义，现在的大疆已是无人机之王，但未来的大疆会飞向哪里，却充满变数。

值得注意的是，在此前谢阗的回应中，也透露出大疆融资的一个目的，“我们愿意开放一个与资本合作的窗口，未来可以扶持大疆的一些下游厂商，或者一些很不错的创业青年，从而打造一个生态。”

在此次10亿美元的融资文件中，显示出大疆将要发力三大方向包括：医疗影像AI市场年市场规模50亿美元以上；教育方面，3岁+科技课程年市场规模100亿美元以上；新兴产业则包括围绕视觉、算法、影像处理、集成芯片技术为一体的人工智能及先进制造、机器人等相关市场。

这一动作的背后，或许是大疆已经隐隐感受到了危机。

撇开隐私安全等隐忧不谈，消费级无人机行业遇冷和来自互联网巨头的冲击，才是当下大疆所面临的当务之急。

众所周知，无人机的应用场景非常广泛，不过，如果论到市场容量，快递和外卖就绝对是最大宗的应用场景。

但这个巨大的市场目前看来却与大疆没有什么关系。因为快递和外卖所需的无人机都是顺丰和京东们自主研发，而不是从外界采购。在快递和外卖这个最大的应用领域，大疆已经被拒之门外了。

消费级无人机市场遇冷

行业无人机充满挑战

而另一方面，大疆得以名躁天下的消费级无人机，市场渐趋饱和。

2017年12月，中国航空运输协会通用航空分会发布《2017-2018中国民用无人机发展报告》就指出，经过前三年飞速发展，国内消费级航拍无人机因技术发展、使用场景、市场格局固定等因素，已暂时进入缓慢发展时期。

此外，艾瑞咨询也预测，2025年国内无人机750亿元的市场规模中有半数以上来自专业级应用市场的贡献。

Grand View Research对消费级无人机的预测最为悲观，该机构认为到2024年，全球消费级无人机的年销售额将下降到41.9亿美元。

随着这两年全球消费级无人机企业纷纷遇冷，如美国老牌无人机厂商3D Robotics宣布完全终止生产无人机，并已转向软件开发；国内的昊翔、亿航、零度等公司被接连曝出裁员信息；法国Parrot公司也经历了裁员，并向商用无人机转型。

目前全球范围内，竞争对手疲软，反而使大疆2017年业绩实现逆势增长，市场占有率增高至80%以上。这也使得大疆更进一步的稳固了自己在消费级无人机市场的领头地位。

但是，消费级无人机市场遇冷是行业现状。在这一背景下，大疆业绩的增速也不得不放缓。

尽管几乎独占市场，但41.9亿美元的市场规模，在无形中限制了大疆的发展。

可以看到，大疆已经开始发力行业应用无人机市场。

有分析指出，2015年年底，大疆发布首款农业植保机MG-1，同时在过去三年时间里持续推出新品，试图拿下农林植保这一新兴市场。然而，曾被大疆完全压制，几乎命悬一线的极飞科技，已在这一垂直领域占据先发优势，2017年销售额达到3亿元，大疆则被远远甩在了后面。

与此同时，大疆在更多细分行业应用市场面临更大挑战，如零度智控近期宣布将公司业务转向安防和巡检行业所用的侦察机上，亿航则将重心放在载人无人机和无人机物流上，分身乏术的大疆无力应对，已显露一丝疲态。

从媒体近期曝光的大疆2017年业绩来看，可谓相当亮眼：2017年营业收入为175.7亿元，同比增长80%；净利润43亿元，同比增长123%。

据IDC预计，全球消费者和企业无人机的市场规模为90亿美元，预计未来5年的年均增长率约为30%，据此推算至2023年，整个无人机市场的规模约为334.1亿美元。

这一乏善可陈的数字，让大疆逐渐摸到了市场天花板。

以何保持高增长？大疆未来之路充满考验和挑战。（文中人物黄伟为化名）