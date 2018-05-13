直击|苏宁员工持股计划:人数少于1600人 金额不超5亿

新浪科技讯 5月13日晚间消息，苏宁易购发布公告称，公司董事会已审议通过第三期员工持股计划草案。据了解，该员工持股计划资金总额不超过5亿元，参加计划的员工总人数不超过1600人，受让股票的价格为6.84元/股。员工持股计划的存续期为48个月，锁定期为12个月。

据公告显示，本次员工持股计划的股票来源于公司此前在二级市场回购的股票，股票数量为73,070,874股，成交均价为13.6852元/股。员工持股计划受让回购股票的价格为6.84元/股，仅为董事会决议公告日前1个交易日股票交易均价的50.18%。

此外，参加本次员工持股计划的员工人数不超过1600人。主要涵盖公司董事、高级管理人员，公司零售、物流、金融三大业务体系的中高层人员及业务骨干，技术开发体系核心技术人员，职能支持体系的中高层人员以及公司认为对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工。

值得注意的是，苏宁易购集团董事长张近东并未出现在名单中。公司董事、高级管理人员合计出资6450万元，占员工持股计划资金总额的12.90%。

苏宁易购方面表示，公司管理团队对公司战略转型的落地执行起到了重要作用，该员工持股计划有利于提高员工的凝聚力和公司的竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。未来公司将持续围绕零售、物流、金融三大业务板块进一步深化互联网零售模式，提高市场竞争力。

据苏宁易购2018年第一季度报告显示，报告期内，其商品销售规模为693.30亿元，同比增长46.33%；实现营业收入496.20亿元，同比增长32.76%。截至2018年3月31日，苏宁易购合计拥有各类自营店面4141家，零售云加盟店209家。（韩大鹏）