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母亲节“最特别的礼物”：梁建章号召女随母姓

母亲节“最特别的礼物”：梁建章号召女随母姓
2018年05月13日 15:15 中国经营报
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　　中国是父权社会，母亲节这样的节日也是跟随西方而来。当然，任何西方的节日进入中国，在商业化包围下，都发展不错，各家电商也为占领母亲节的流量和销量而大打出手。

　　但只有一位企业家，他和别人不太一样，他对女性朋友的关心，上升到了民族、经济、人口创新力。他认为“女随母姓”才是改变女性命运最大的关键。此言论一出，被网友认为是献礼母亲最好的礼物。

　　他就是携程旅行网创始人兼董事局主席梁建章。

　　梁建章从关心中国人口创新到呼吁二胎，到建议缩短学制，再到抛出“女随母姓”这个观念，围绕这些看似老百姓“日常”的观点背后，其实都是指向中国的经济发展。

　　比如女随母姓，看起来只是改变一个家庭的姓氏，但影响的可能是中国未来几十年的经济发展。

　　在梁建章的经济理论体系里，一个国家的发展离不开创新力，而创新离不开人口，人口离不开生育率。但目前，中国一个妇女平均只生1.3个小孩，这让中国未来势必会面临人口老龄化的问题。如果鼓励一个家庭多生小孩，除了在经济、观点等各方面影响下，母亲的原动力是最大的影响要素。如果女儿跟随妈妈姓，给到妈妈一定传承姓氏的权力，整个家庭追求儿女双全的概率就会加大，从而来提高二胎率。

　　另外一方面，女儿跟妈妈姓，也将会带来女性地位的提高，一部分优秀女性将有更多自主权，不再受限于舆论等各种压力，不介意和比自己社会地位低的男士组成家庭，这样可以达到提高女性结婚率的目的，从而提高出生率。

　　最后，考虑到母亲和孩子的天然亲近性，女儿随母亲姓，也更有利于培养出优秀女性。随着社会的发展，女性受教育的普及，女性的经济和社会地位正在逐步提升中，很多行业并不缺优秀的女性，有了这种传承权的动力驱使，未来将会有更多优秀的女性出现。

　　事实上，现在很多二胎家庭就已经为二孩和谁姓出现了一些争论，过去妥协的办法可能是母亲的姓氏放在父亲的姓氏后面，或者给孩子名字取四个字，这类做法恰恰是说明了女性在希望拥有“冠名权”上的内心需求。

　　梁建章提出的“女随母姓”，想必也正是大部分妈妈心中所想，如此，与其母亲节给妈妈买花买护肤品，不如去改个姓吧，这大概才是不管哪一年代老母亲，收到的最珍贵的母亲节“礼物”。

梁建章女性姓氏
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