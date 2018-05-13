马云感恩母校：老师的理想主义成就阿里巴巴

马云特意赶去外语学院，向当时的班主任和老师献花，以表达对母校和老师的感恩

新浪科技讯 5月13日下午消息，阿里巴巴董事局主席马云今日回到母校杭州师范大学，庆贺杭师大110岁的生日，并为“杭州师范大学马云乡村教育研究院”和“杭州师范大学马云乡村教育人才培训基地”揭牌。

马云发表演讲称，是杭师大教会了他做一名“最成功的失败者”，并教会他用老师教书育人的方法来管理公司。对于正处于技术变革时代的我们而言，面临的最大挑战将是教育改革，“未来的教育不仅仅是知识的比拼，更重要的是创造力和想象力的竞争”。

“大家都知道我考大学考了三次，我是失败了两次才考上杭师大的，高考失败是非常痛苦的。所以我还没进杭师大，杭师大就给我上了第一课，就是什么是失败，我做了一个成功的失败者。”马云向在场的学弟学妹们讲述着。

1984到1988年间，马云在杭州师范大学外语系度过了4年的时光。回溯这段经历，马云直言，这是他生命中“非常快乐”的4年，“非常重要”的4年，也是“永远不会忘记”的4年。“30多年过去了，杭州变得越来越大，我没有想到的是我和母校的距离却越来越近，现在我的办公室离这里就一两公里。”演讲现场，马云颇具感慨地说道，“有时候回过头一看，我就能看到我是从哪里出发的，永远不会忘记自己是谁。”

“我经常说，我没学过怎么当CEO，我是用当老师的方法来当CEO，在我看来，CEO就是chief education officer，是首席教育官。所幸我把杭师大所学的，当老师的所有经验，当老师的所有经历带到了创业之中去。”马云表示。

马云认为，CEO如果不能像老师一样，用成就他人的思想来做，帮助员工成功、帮助客户成功、帮助合作伙伴成功，一家公司就很难成功。“老师身上有一种理想主义，这种理想主义成就了阿里巴巴，让他能够成为一家不一样的公司。”

1987年夏，马云（左二）与外语系李增荣教授（左六）及同学在文一路校区门口合影

马云表示，“我一直希望有一天还能回来当老师，而且是为了未来当一个老师，因为我越来越强烈的认识到，未来教育一定会发生巨变。”

在他看来，未来教育的使命，不能只教知识，教和育不一样，“教”的是知识，“育”的是文化；学和习也是两个概念，“学”是学知识，“习”是尝试知识、体验挫折，是一种想象力、一种文化。教和学是对知识来说的，育和习是对文化来说的。马云认为，“未来的孩子，一定要用全球化的眼光看问题，要用乐观的心态面对挑战，要用丰富的想象力去创造未来，同时必须让孩子具备强大的自我约束能力、担当力、领导力和独立的思考能力。”除了智商和情商之外，更需加强对孩子爱商的培养。

谈起母校，马云满怀感恩之情。“今天是母亲节，又是母校的生日。所有人都在感恩母亲，我们在这个时候，同时也感恩我们的母校，感恩我们的老师。”

“在杭师大，我学会了做人，学会了跟人合作，没有杭师大，我的英文也也不会这么自信，就是杭师大造就了我。”在随后同大学班主任等老师沟通时，马云满怀感恩的表示。

以下为马云演讲摘要：

我自己也没有想到，我和母校的距离却越来越近，现在我的办公室离这里就一两公里，有时候回过头一看，我就能看到是我从哪里出发的，永远不会忘记自己是谁。

四年师范，六年老师，这十年经历，让我成为了今天的我。其实我觉得我没有一天停止当老师，别人可能认为我讲的很多，这是我教师的职业病，我为这“职业病”感到骄傲。

我高考失败了两次，所以我还没进杭师大，杭师大就给我上了第一课——什么是失败，什么是挫折，其实我一直争取在做一个成功的失败者。

我是用当教师的方法来当CEO，在我看来，CEO就是chief education officer，是首席教育官。所幸我把杭师大所学的，自己当老师的所有经验、当老师的所有经历带到了创业之中去。

CEO如果不能像老师一样，用成就他人的思想来做，如果不是帮助员工成功、帮助客户成功、帮助合作伙伴成功，这家公司就很难成功。老师身上有一种理想主义色彩，而正是这种理想主义成就了阿里巴巴，让他能够成为一家与众不同的公司。

教和育不一样，教的是知识，育的是文化；学和习是两个概念，学是学知识，习是尝试知识、体验挫折，是一种想象力、一种文化。教和学是对知识来说的，育和习是对文化来说的。

中国每年有近2000万新生儿童，这是中国最独特的资源，也是世界上最大的富矿，是比任何自然矿产更珍贵的财富，是最值得投资的资源。我们要思考如何把这些财富变成真正的竞争力。

面对未来的孩子，智商、情商之外，还要培养爱商。只有这样，我们的孩子才不会被机器取代，才不会在变革中被淘汰。

未来的孩子，一定要用全球化的眼光看问题，要用乐观的心态面对挑战，要用丰富的想象力去创造未来，同时必须让孩子具备强大的自我约束能力、担当力、领导力和独立的思考能力。

未来的关键在教育，教育的关键在于老师。一个国家，应该鼓励最优秀的学生进师范学校，让热爱当老师、当得好老师的师范生做老师，让老师真正成为崇高的职业，成为社会上最受尊敬、待遇最好的职业，让尊师重教四个字不是写在书上、写在纸上，而是刻在每个人心里。