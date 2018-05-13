这种途径价格再低也不能买：否则你的钱很可能打水漂

佚名

近日，徐先生打算在某网络购物平台上购买一台适合工作时使用的索尼a6500型号微单相机，查询到某商家发布的价格为2560元，远低于其他多数商家，经再三与商家确认后，徐先生在网上付了款。后是劝说徐先生多花费2040元购买其他型号。收到货后，徐先生发现该型号只可满足初学者使用，且该型号网络标价约为2650元，商家却以4600元高价出售。

遂徐先生提出退货、退款，商家坚决不同意，甚至否认整个交易过程。海淀区消费者协会接到徐先生的投诉后，调解人员立即对事件进行调查。经过近一周的反复多次调解，最终商家先行退还4600元货款。

海淀区消费者协会在此提醒广大消费者：

一是低价诱惑不为动。一般而言，同品牌、同型号的商品价格一般差别不会很大，尤其是数码相机、手机、电脑等电子产品，一旦某商家出现价格明显低于其他商家报价时一定要小心，谨防暗藏“转型”以次充好、合约机冒充裸机、翻新机、山寨机等陷阱。

二是不离平台慎交易。购买时建议不要脱离网络交易平台进行线下交易，同时与商家沟通时尽量选用网络交易平台官方承认的交易聊天工具。

三是交易过程留证据。注意留存聊天记录、交易凭证等信息，购买时要反复确认提交的交易信息是否全面，截屏留存商家广告宣传页面，商家的任何承诺，尤其是没有在宣传页面上体现的附加承诺，要截图留证。