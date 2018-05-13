“一成购”或存模式壁垒：优信二手车资金战恐难持续

张洪杰

伴随着我国汽车保有量和换购人群的迅速增长，二手车市场已成为推动我国汽车产业经济发展的重要因素。为了进一步促进我国二手车交易市场的活跃程度，我国政府推出了取消二手车限迁、降低汽车贷款比例等相关利好政策。

在政策利好的“东风”之下，优信二手车在“付一半”“分期购”等原有购车金融方案的基础上推出了“一成购”。据了解，优信二手车旗下的上述金融服务对应的最低购车首付款比例分别为50%、30%和10%。与现行《汽车贷款管理办法》中规定的“二手车贷款最高发放比例为70%”相比，优信二手车的“一成购”首付更低。业内分析认为，更低首付的金融手段会在一定程度上帮助二手车电商扩大产品销路和市场占有率，但在低首付金融业务不断扩大的同时，二手车电商平台也将面临更高的金融风险和较大的资金压力。

对此，优信二手车相关负责人在接受《中国经营报》记者采访时表示：“我们暂时不方便接受此次采访。”

高价“一成购”

根据优信二手车官网的相关信息，“优信二手车一成购”是优信首推的一款全新购车方案，可帮助购买二手车的消费者进一步降低购车门槛，消费者仅需要支付车辆售价的10%即可将车辆开回家。车辆号牌由优信提供(限牌城市提供非本地牌照)，租赁期内，客户只需按月还款即可，一年期满后，客户可申请将车辆过户至个人名下，剩余的尾款分三年还清。在与记者沟通的过程中，一位优信线下购车顾问则表示：“‘一成购’车辆是优信先以全款将车辆购买，用户再分期付款给优信。”

不可否认，灵活多样的二手车金融政策可帮助优信二手车吸引更多的消费用户，也有利于其市场占有率的扩大，但从汽车消费者的利益角度而言，无论是“一成购”还是“分期付”，都需要汽车消费者付出更多的购车资金。根据人民银行和银监会联合发布的《关于调整汽车贷款有关政策的通知》，自2018年1月1日起，自用传统动力汽车贷款最高发放比例为80%，自用新能源汽车贷款最高发放比例为85%，二手车贷款最高发放比例为70%。与我国现行的购车贷款发放比例相关规定相比，优信二手车的“一成购”首付比例明显低于传统动力汽车贷款发放比例。对此，中国汽车流通协会副秘书长罗磊在接受记者采访时表示：“‘一成购’ 与常规的汽车消费信贷有所不同， 它应该属于融资租赁的范畴。”

事实上，融资租赁虽然可以更大程度地降低汽车消费门槛，但其租金一般高于同期银行贷款本息，在为消费者提供更低消费门槛的同时也需要消费者为此付出更多的金钱代价。以优信二手车官网上展示的一辆吉利博越二手车为例，相关信息显示，该辆2016款吉利博越二手车的行驶里程为1.6万公里，标注价格为12.8万元，倘若用户想通过“一成购”买车的话，除了要支付1.4万元的首付款之外，还需在未来的三年内每个月还款3926元。选择以“一成购”买上述车辆的用户三年共需支付155336元购车款，需要在12.8万元的标注售价上多支付27336元。多支付购车款为标注价格（12.8万元）的21.4%，比银行车贷的12%总费用率高出9.4%。从优信二手车官方信息来看，即便是首付三成、分期三年的情况之下，购车用户需要多支付的购车款比例依然高于12%，为17.9%。

目前来看，尽管丰富的金融手段可以为优信二手车带来更好的收益，但其发展规模仍需受到多方面的限制，商业模式并非尽善尽美。根据优信二手车近日公布的《2018Q1优信平台二手车消费报告》，二线城市已成为二手车交易中坚，三线及以下城市消费者也更偏爱国产二手车。但上述优信二手车线下购车顾问却在与记者交流的过程中表示：“‘一成购’只能针对限购城市的用户，尚未限购的二三线城市暂时无法享受。”

持续“资金战”

除不断扩充自身盈利手段以外，优信二手车也同多数二手车交易平台一样，持续投入大量金钱进行“广告战”。对此，优信集团董事长戴琨曾在接受相关媒体采访时表示，优信二手车在2018年的广告投入可能会超出原计划的10亿元，达到13亿元。

自2015年下半年开始，二手车电商间的营销战打响，砸钱换流量成了国内二手车电商的普遍做法。从2015年《中国好声音》中的 “上上上上，上优信二手车”到2017年《变形金刚》电影中的植入，再到2018年签约莱昂纳多·迪卡普里奥，优信二手车的广告投入似乎也在逐步加码。罗磊认为，二手车是一种低频交易商品，在消费者的消费习惯养成之前，持续、大量的广告投入是二手车电商不得不做的必要花费。不断在广告宣传上进行投入的同时，优信二手车也在不断地获取外界资金支持，公开资料显示，截至2017年，优信二手车共获得了近10亿美元的外部融资。

然而，与持续、大规模的“广告战”相比，我国的二手车市场发展则是相对缓慢。中国汽车流通协会数据显示，2017年我国二手车交易量为1240万辆，累计同比增长19.33%，尽管二手车市场已经在近年来有所突破，但仍在二手车与新车销售比上落后于美国。在此背景之下，无论是持续不断的市场宣传还是商业模式的不断完善，都需要二手车电商平台投入大量资金。在不断投入资金培养二手车交易市场的情况下，优信二手车的股东也曾出现变动，根据天眼查中的相关信息显示，优信二手车天使投资人李斌已于2016年4月退出优信互联（北京）信息技术有限公司（优信二手车所属公司）。

汽车行业知名评论员颜景辉认为，我国二手车市场交易主体以经纪公司和个人交易者为主，市场分散，交易效率较低，且二手车属于非标品，长期存在一车一况一价、市场不透明等行业问题。中国的二手车电商要想把砸出去的钱变现回流，除了要加快汽车金融和建立二手车交易信息采集平台，还需进一步提升消费体验。对此，戴琨也曾表示，解决行业供应链，让消费者享受更好服务是更重要的。然而，随着市场份额的扩大和经营手段的扩充，用户对于优信二手车的抱怨种类也有所增加。根据新浪旗下的黑猫投诉平台显示，在选择分期付款购车的基础上，有部分用户因解除抵押费用不透明、扣押客户保险理赔款、二手车过户流程长等问题对优信二手车进行投诉。

按照中国汽车流通协会的预测，我国二手车交易规模将在2020年达到2920万辆，新车与二手车交易规模比例接近1∶1。由此来看，二手车电商洗牌或许会在不久的未来进行。在不断享受二手车市场利好的同时，如何消除二手车消费者在交易过程中心存顾虑以及如何在持续的市场竞争中提升服务水平，或许仍是多数二手车电商当下需要面临的问题。