顺风车司机刘某华因已死亡 或将不予追究其刑事责任

梁成栋/法制网

空姐乘坐滴滴顺风车遇害案受到广泛关注。根据郑州市公安局官方微博通报：5月12日凌晨4时30分许，警方在郑州市西三环附近一河渠内打捞出一具尸体。警方已对打捞出的尸体DNA样本鉴定后发现，与此前在案发现场搜集的嫌疑人刘某华DNA样本分型一致。因此可以确认，此次打捞出的尸体确系杀害空姐李某珠的犯罪嫌疑人刘某华。此前，滴滴平台接受了媒体的采访，表示一定会对遇害空姐家属进行赔偿。

犯罪嫌疑人的尸体找到了，滴滴公司愿意赔偿了，但是许多网友提出了新的疑问：犯罪嫌疑人“一死了之”逃避了法律的审判，是不是“太便宜他了”？

或者说，这个案子彻底结束了吗？

刑事诉讼法：应当撤销案件，不再追究犯罪嫌疑人的刑事责任

根据我国刑事诉讼法的规定：如果犯罪嫌疑人在报案之前死亡的，公安机关不应立案；如果在公安或者检察院侦查阶段死亡的，侦查机关应予撤销案件；在审查起诉阶段死亡的，应作出不起诉决定；如果在法院审判阶段死亡的，则应终止审理，或者宣告无罪。

很明显，空姐遇害案还未达到审查起诉阶段，因此作为侦查机关的郑州市公安局应当撤销案件，不再追究顺风车司机刘某华的刑事责任。

附：《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条

有下列情形之一的，不追究刑事责任，已经追究的，应当撤销案件，或者不起诉，或者终止审理，或者宣告无罪。

（一）情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的；

（二）犯罪已过追诉时效期限的；

（三）经特赦令免除刑罚的；

（四）依照刑法告诉才处理的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的；

（五）犯罪嫌疑人、被告人死亡的；

（六）其他法律规定免予追究刑事责任的。

公安机关办理刑事案件程序规定：须达到案件终结的条件

侦查阶段犯罪嫌疑人死亡，应当撤销案件，不再追究犯罪嫌疑人的刑事责任。但是，这并不意味着公安机关可以就此结案。

我国《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百七十四条规定：侦查终结的案件，应当同时符合以下条件：

（一）案件事实清楚；

（二）证据确实、充分；

（三）犯罪性质和罪名认定正确；

（四）法律手续完备；

（五）依法应当追究刑事责任。

也就是说，撤销案件仅指撤销对于该犯罪嫌疑人的追究，并不意味着案件的终结。公安机关还应当按照正常侦查程序进行侦查，以达到案件终结的条件，为民事赔偿的提起确定依据。

民事诉讼法：由犯罪嫌疑人遗产进行赔偿

在这起观受关注的滴滴顺风车司机杀害空姐案中，虽然由于犯罪嫌疑人刘某华的死亡导致无法再追究其刑事责任，但是民事赔偿责任不能免除。

也就是说，遇害空姐的家属可以提出民事赔偿请求，赔偿项目包括丧葬费、死亡赔偿金等。

但是既然犯罪嫌疑人已死，赔偿金从何而来呢？当然是由犯罪嫌疑人的遗产来赔偿。

《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条规定：

作为被执行人的公民死亡的，以其遗产偿还债务。作为被执行人的法人或者其他组织终止的，由其权利义务承受人履行义务。

《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第四百七十五条规定：

作为被执行人的公民死亡，其遗产继承人没有放弃继承的，人民法院可以裁定变更被执行人，由该继承人在遗产的范围内偿还债务。继承人放弃继承的，人民法院可以直接执行被执行人的遗产。

（本文原题为《空姐遇害案，犯罪嫌疑人“一死了之”，案件该何去何从？》）