风口渐去 ：无人货架集体被唱衰？

刘旺 孙吉正 顾莹

最近无人货架领域又发生了一起恶性竞争事件。

5月3日，小e微店微信公众号发布了一份声明，表示同属无人货架行业的每日优鲜便利购多次在不止一个城市将小e微店的冰箱和货架等设备、商品运走，要求每日优鲜便利购公开向行业及用户道歉。随后每日优鲜便利购公关部发表相关声明道歉，并称自身并不存在违法违规的行为。《中国经营报》记者联系事件双方了解相关细节，双方均表示以此前发布的声明为准。

事实上，这并不是无人货架领域第一起恶性竞争事件。零售专家胡春才告诉记者：“实体经营始终是以位置为唯一法则，虽然电商领域对此较为淡化，但是一旦回归到线下，这一点还是非常重要的。同时，无人货架行业还是有顾客需求的，但是这些需求并没有那些炒作者眼里那么大，无人货架的发展要循序渐进，不能盲目冒进。”

行业风波频发

近日，小e微店与每日优鲜便利购的点位之争受到业内的广泛关注。

5月3日，小e微店微信公众号发布了一份声明，阐述了事件的经过：4月25日，每日优鲜天津地区员工假冒小e微店工作人员，进入客户办公区域，通过谎称要撤店等理由将小e微店冰箱和货架等设备、商品运走，客户发现情况不正常，不符合常规手续及逻辑，立刻通知了小e微店并报了警。随后，在每日优鲜天津办公室发现了小e微店丢失的设备等物件。

随后，每日优鲜便利购做出回应，表示道歉，整个过程中，每日优鲜便利购员工是在获得客户企业授权的情况下协助执行，不存在违规违法行为。而对于每日优鲜便利购是否获得了客户的授权，双方各执一词，而双方均表示不能透露客户企业名称，使得第三方信源缺失，该事件陷入了罗生门。

事实上，这只是近期无人货架领域的“风波”之一，不少无人货架企业都有倒闭、拖欠工资的传闻。

5月4日，一张关于果小美将退出市场的“重要通知”被广为转载，虽然该传闻很快就遭到了果小美的否定，果小美方面表示不排除这是恶意竞争的手段：“所谓‘重要通知’绝对不是果小美官方及员工行为，不属于果小美的‘声音’，不排除别有用心之人捏造。我们将保留进一步追究的权利。”但事实上，关于果小美业务停滞、拖欠供应商货款、资金链断裂等消息仍在不断被媒体报道。

此前，根据相关媒体报道，便利蜂内部员工爆料称，便利蜂除现有的8个智能货柜试点城市及3个欲铺城市之外，剩余38个已铺设简易无人货架的城市将全部撤站。并在之后宣布进行智能货柜转型升级。

猩便利也被相关媒体曝出在一二线城市的布局进行收缩、调整，业内有声音认为这是猩便利正在加速淘汰早期劣质点位。

一系列的风波使得无人货架领域集体被唱衰，对于这种情况出现的原因，胡春才表示这与行业发展速度太快有关。“无人货架的消费需求并不是刚需，而是依靠长期培养和不断积累，只有符合零售业发展的规律才可行，不能单纯依靠资本追求扩张。”

根据Talking Data发布的《2017年无人货架行业白皮书》显示，无人货架行业的竞争已经由点位数量之争转变成点位质量之争，以往盲目追求点位数量，忽视点位质量和运营效率的做法将被市场淘汰，企业则需要通过精细管理提升运营质量并逐步实现盈利。

曾任职某无人货架企业运营经理的王先生告诉记者：“目前行业内无人零售企业就只有这几家了，同时，对无人货架感兴趣的投资人也不多了，所以即使到了这个时候，优质点位的竞争也是非常有必要的，有了更多的优质点位，才能够更好地吸引投资人，这样每日优鲜便利购与小e微店之间的点位竞争就容易理解了。”

同时他表示：“今时不同往日，现阶段获得优质点位对企业来说意义也不同，向智能货柜转型能够有效解决货损的问题，无人货架离盈利更近一步，所以谁拿到优质点位，谁就掌握了盈利的可能。”

终极解决方案？

事实上，小e微店与每日优鲜便利购之间的纠纷只是目前无人货架领域恶性竞争的一个缩影。此前，友盒便利创始人陈惠鲁就曾表示友盒便利在郑州的一个点位曾被竞争对手直接搬出了办公区域。

而无人货架领域关于点位的竞争也一直在持续，根据《中国经营报》此前报道，包括每日优鲜、七只考拉、便利蜂等多家无人货架企业均可以通过优惠活动或按流水的比例返点以吸引企业进驻，同时还可以提供不同的补贴政策。

资本也疯狂地流入这个领域。据《2017年无人货架行业白皮书》内容显示，目前数十家无人货架创业企业的累计融资额已经超过30亿元。目前，每日优鲜便利购凭借超10亿元的融资额处于行业领跑地位；果小美、猩便利、小e微店等1亿到10亿元的融资额处在第二梯队；老虎快购、哈米等融资金额1亿元以下的公司构成了第三梯队。

然而，资本促使行业快速度过点位之争后，不少企业在面临供应链模式、运营能力大考之时，便出现了问题。这使得整个行业被集体唱衰，有企业开始做起了转型尝试。3月，便利蜂开始转型升级为智能货柜。此外，百果园、良品铺子、中百集团也开始布局该领域。

哈哈零兽华北地区负责人王小席告诉记者：“智能货柜目前是行业公认的终极解决方案，智能货柜不同于无人货架，并不是开放性的，因此能够有效解决货损的问题。而便利蜂的智能货柜通过RFID射频技术，只能看做是一个过渡，目前已经有通过技术革新解决RFID标签的成本问题。转型智能货柜已经是无人货架领域的一个大的方向。”

记者在2018年北京特许加盟展了解到，已经有制造商开始进行智能货柜的招商工作，货柜分组陈列，每组有一个主机和两个货柜，拥有保温和制冷功能，通过手机APP进行订单操控，每组成本在2万元左右。

但事实上，对于智能货柜能否解决无人货架前景这一问题，业内仍有不同意见。胡春才告诉记者：“智能货柜依然需要在封闭空间进行布局，对点位的要求依然很高，不然难以解决货损问题；同时，智能货柜的陈列空间有限，难以满足多样的顾客需求，空间有限也需要商家进行频繁地补货，间接提高了运营成本。不管如何转型，这个行业都需要慢慢积累，绝对不能像之前一样大家一哄而起。”

在提到这一问题时，小e微店市场品牌官苗梓轩也对记者表示：“对于智能货柜是无人货架领域的终极解决方案这个说法，我们保持尊重，但不会盲目跟进。2017年无人货架成为了风口，但没过多久就已经被唱衰。现在智能货柜又有这种趋势，但目前的技术还不够成熟。其实不管是无人货架还是智能货柜，归根到底都是零售，不能只炒概念。”