横引流+纵赋能：美团的“网上城市综合体”逻辑

衣茉

互联网行业从业者一直以来都希望将线下的一切搬到线上，这些年，互联网行业也确实对相当一部分商业环节进行数字化，例如电子商务目前已占整体商业零售的15%左右，造就了相对比较庞大的电子商务产业。但具体到网上城市综合体，从某些电商平台来说，能通过强劲的电商业务发展一些周边的协同业务如云计算、金融等，却难以发展出与购物具有天然联系的相关业务。

通过场景生活入口的布局，美团的目标——“网上城市综合体”已初具规模。一个城市，需要有基础设施、有一站式的生活需求的满足。这其中，吃喝玩乐衣食住行是民生之基本。在大众日益增长的美好生活需求之下，单纯的线下商业已然无法满足用户的全部需求。或者说，单纯的线下实体，如果不与互联网融合，就很难做到降本增效。

为实现“城市综合体”的布局，美团正在通过餐饮这个“引擎”，横向引流、为用户提供高度相关性的生活服务项目，除了吃饭之外，看电影、打车、住酒店、旅游等，都可以相伴相生。

这种业务模式产出的结果是，流量效率会有更大提升，一般用户只要使用其中两种不同类型以上的服务，如订餐和看电影，或旅游与酒店，就能比普通电商平台提升一倍以上的流量效率。而其通过一横一纵剑指的“无边界场景”，目标所指便是“Eat better，Live better”。

无最佳规模边界 靠餐饮“去中心化”成功引流

本世纪初在线下兴起的商业地产项目，演变成后来的城市综合体。简而言之，城市综合体就是一个承担了多项不同功能的建筑群，这其中有零售、办公、酒店、餐饮、住宅、娱乐等五大核心功能，包括的业态不下上百种。消费者过来购物的同时，会进行餐饮消费、娱乐消费，进而扩展到其他消费门类。在商业上，城市综合体的闭环作用很明显，消费者聚集程度和忠诚度较高，是一种领先了很多年的线下商业形态。

正如万达广场的引擎是零售一样，美团布局多个行业已形成的核心服务能力的便是餐饮和外卖。

美团是个将“民以食为天”这一定律发挥得较好的企业，而这是其商业模式得以实现的一个关键环节。在用户习惯于去美团、大众点评上预订餐厅，点评服务，到美团外卖上去订外卖之后，生活的便利性有所提高，用户生活效率和餐饮行业运营效率得到了提升。更进一步，美团就要深度切入餐厅的实际运营过程中去了，以实现帮助用户“吃得更好”这一目标。

在消费过程中，将购物用户转化为餐饮用户，餐饮用户转化为购物用户，或再向酒店、机票、旅游、打车等方向进行转化，其实在这样的商业闭环中也是很容易的，机会多多。美团生活服务的天然优势在于，各业务条块之间相关度较高，联动性较强，吃饭、看电影、娱乐、休闲、酒店、旅游，这一切都是转换自如，一气呵成的。

阿里的基因是电商、腾讯的基因是社交，美团则是服务业电商。而场景的布局，是没有“最佳规模临界点”的困扰。

3月24日，美团点评CEO王兴在参加“中国发展高层论坛2018年会”时首次谈及美团无人配送，称目前美团无人配送车已在朝阳大悦城内测试运营，预计在2019年实现规模化运营。

美团外卖没有仓库，以餐厅为主形成了“去中心化”的取货点（相对于京东的配送站）+骑手无层级配送的模式送餐至家里或办公室。这两种差异化极大的模式使得美团的骑手可以是自己招募，也可以是加盟的公司和个人，对于美团外卖来说，虽然除了外卖餐饮还有鲜花、水果、下午茶等，但去中心化相当于只经营了一种外卖品类。

在去中心化、品类单一、区域密集和时间段集中这些优势下，美团外卖基本不存在“最佳规模临界点”的担忧。根据互联网大数据监测机构Trustdata发布的《2018年Q1中国移动互联网行业发展分析报告》显示，外卖行业格局进一步明晰，美团外卖的领先优势继续扩大：在用户端，美团外卖独立APP日活跃用户数量居于前列。在商户端，美团外卖商家版DAU近120万，以倍数级优势拉开与竞对的差距。

不过，深度切入餐饮业，并不是说美团要自己去做餐饮，而是帮助餐饮业实现更高程度的数字化，提升更大的效率。在这一点上，美团只能做自己擅长的，即利用数字化和智能化手段来做这件事。餐厅的管理系统、供应链的数字化、食材的安全及品质把控等，这些都是美团未来的发展方向。

因为通过美团卖出去的餐饮和食品服务并不是一锤子买卖，而是要实现更高用户满意度的，有了用户满意度才能有发展其他相关业务的条件和机会，而能够将餐饮和外卖服务质量提升上去的，唯有数字化。

美团提出的让大家“Eat better，Live better”看似平实，实则隐藏在背后的是深刻的战略思考。线下城市综合体中，最为强调的是商品的质量、服务、安全、无假货，唯有让用户对商品充满信心，其他餐饮、酒店等业务才有可能顺利实现。而在美团这个网上城市综合体中，强调美味、便捷，健康、卫生、安全是必要的，用户对美团的餐饮和外卖有信心，自然会对其他服务有信心，餐饮服务能带来更多使用其他服务的用户，而其他服务则能带来更多的餐饮用户，这实质上是一个商业上不可多见的正循环。

外卖和到店餐饮——这两次关于“吃”这个民生最强烈刚需的成功卡位，让美团沉淀了忠诚用户，并获得了新生代的外卖用户，而这两拨用户，正是当今移动互联网大市场的核心用户。由此，从“吃得更好”到“生活更好”，这个过程中的到店、到家、酒旅、打车等业务的边界扩张，也就是顺其自然的。换言之，美团的横向扩张，合情合理，拥有更具黏性的用户和更高的用户活跃度，这正是网上城市综合体的独特优势所在。

美团纵向深入赋能产业链

美团的边界正在渐渐扩大，从餐饮杀入酒店、电影、外卖、打车。尽管美团这两年不断扩展边界，但是其所提供的服务和功能又都是八竿子可以打着的，不是风马牛不相及，而是内在有两条予以连接，一是用户群是一致的，二是服务是全链条式的贯通的。美团从来没有变的，是运动式的地面推广能力。

线下城市综合体中，消费者购物累了要吃饭，需要找个地方休息一会儿，娱乐一下，或者干脆就是直接去娱乐，吃饭，这是自然衍生出来的业务链条，但这个业务逻辑在全数字化的网上很难实现。线上在这一块的状况是，做电商的不擅长餐饮，做娱乐的做不了电商，彼此有着较清晰的条块分割，很难渗入到对方的领域去。

美团用了八年时间培养餐饮用户流，从团购到外卖再到如今的多点开花，总之横向的用户流已经形成了。接下去再去跟巨头比拼资源投入将用户流做大，是一个不明智的策略，美团的解决方案是在纵向服务能力提升上下功夫，向用户提供高度相关性的生活服务项目。除了吃饭之外，看电影、打车、住酒店、旅游等，都可以相伴相生，内在逻辑毫不违和。这种业务模式产出的结果是，流量效率会有更大提升，一般用户只要使用其中两种不同类型以上的服务，如订餐和看电影，或旅游与酒店，就能比普通电商平台提升一倍以上的流量效率。

面对不断加剧的竞争，横向流量的巨大增量让美团将业务扩张生活服务的所有领域。就在今年3月份，美团伸向了出行领域，不仅推出美团快车，还将摩拜纳入麾下，欲形成合力参与到出行领域。

美团的生活服务，则更像是线上的城市综合体，同样有横向运动的用户流，但美团在这条路上提供的是不同的商品与服务。

这就是美团的一横一纵战略，美团加强了纵向服务的拓展，强化了对横向用户流的吸引能力和服务能力。而这基本上就有了一个“网上城市综合体”的雏形，用户可以吃个饭、看个电影、唱个KTV再打个车，这是电子商务从业者梦寐以求的一种状况。

而从超级生活入口到网上城市综合体，对美团而言，其实是一个从量变到质变的过程。早几年，美团从餐饮跨界电影，及至将电影业务独立出来打造猫眼，当时就有声音认为这是一种危险的跨界，但是事实却证明，美团做电影票用户是买账的。早在2015年，猫眼月活用户规模就已经领先行业。

另一个比较有意思的进击是，在一些OTA平台构建了充分壁垒之下，美团发力酒旅业务，不但没有夹缝求生，反而对这些专业的垂直OTA平台形成了显著的威胁和冲击。一份2017年8月的数据显示，美团旅行当月入住间夜超2000万，在境内度假业务方面，2017年7~8月景点门票入园人次突破2700万，交易额破37亿元。

一座城市综合体的建成，离不开水电煤等基础设施，也离不开旺盛的人气和用户的口碑。美团的一横一纵正是通过为商户提供水电煤，进而“烹”出美味的“饭菜”予以C端用户。而用户的体验、消费行为等数据，又反过来指导B端商户去调整优化“菜品”，再根据这种数据风向，从诸如“食材”的采购上去深度赋能，让用户始终吃到最新鲜、可口的“饭菜”。