沃尔玛或将在四年内为Flipkart启动IPO

新浪美股 北京事件5月13日讯，沃尔玛（Walmart）周六在一份提交给美国监管机构的文件中表示，可能会在4年内将印度的Flipkart公司上市，详述了沃尔玛史上最大一次收购的上市计划。

总部位于阿肯色州本顿维尔的沃尔玛在5月11日向美国证券交易委员会提交的一份文件中称，持有Flipkart 60%股份的大股东“集体要求，Flipkart或将在四年内进行IPO”。

备案文件称，此次IPO的估值应与沃尔玛投资Flipkart的估值相同。

沃尔玛曾在本周早些时候宣布，将斥资160亿美元收购Flipkart大约77%的股份，这是沃尔玛有史以来最大的交易，并将在关键的增长市场上与主要对手亚马逊展开竞争。

这笔投资意味着，总部位于班加罗尔的Flipkart的估值将接近210亿美元。

在该交易完成后，大股东将包括中国的腾讯控股、美国老虎基金和微软的联合创始人班赛（Binny Bansal）。

该交易目前正在等待印度反垄断监管机构的批准，预计将于今年晚些时候完成。

根据提交的文件，作为交易的一部分，沃尔玛最初将任命5名董事到Flipkart的董事会，两名董事将由大股东任命，而班赛将获得一个董事会席位。